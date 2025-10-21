NBA tem recorde de jogadores estrangeiros em 2025/26

A NBA anunciou nesta terça-feira (21) um recorde de 135 jogadores estrangeiros de 43 países dos seis continentes nos elencos na rodada de abertura de 2025/26. Entre eles, 71 são da Europa, sendo 19 deles da França e quatro do Reino Unido. Enquanto isso, a Austrália conta com 13 atletas. Todas as 30 equipes terão ao menos um jogador de fora dos EUA.

Os recordes anteriores de jogadores estrangeiros (125) e de países e países (43) foram no início das temporadas 2023/2024 e 2017/2018, respectivamente.

Entre os europeus, estão Nikola Jokic (três vezes MVP da NBA), Giannis Antetokounmpo (duas), Luka Doncic e Victor Wembanyama. Não por menos, todos eles são candidatos ao prêmio mais uma vez.

Pelo Canadá, o pais com mais estrangeiros em 2025/26, o destaque é o atual MVP da NBA Shai Gilgeous-Alexander. Enquanto isso, o Brasil conta com vários representantes. Em quadra, é só Gui Santos, do Golden State Warriors. Mas outros cinco fazem parte das comissões técnicas ou dos staffs dos times: Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Leandrinho Barbosa (Sacramento Kings), Tiago Splitter (Portland Trail Blazers), Felipe Eichenberger e Claus Souza (Denver Nuggets).

O Atlanta Hawks iguala o seu recorde de dez jogadores estrangeiros, seguido de Portland Trail Blazers e Warriors, com sete cada.

No total, são mais de 55 que nasceram ou possuem laços com a África, incluindo Joel Embiid, Pascal Siakam, Wembanyama e Antetokounmpo.

Em 2025/26, a NBA terá quatro jogadores estrangeiros que venceram os últimos sete prêmios MVP: Gilgeous-Alexander (2024/25), Jokic (2023/24, 2021/22 e 2020/21), Embiid (2022/23) e Antetokounmpo (2019/20 e 2018/19). Além disso, 16 dos 135 já foram para o All-Star Game, incluindo Rudy Gobert, Al Horford, Lauri Markkanen, Kyrie Irving, Alperen Sengun, Nikola Vucevic, Andrew Wiggins e Kristaps Porzingis. Ao menos três jogadores estrangeiros foram ao All-Star Game desde 2018/19.

Enquanto isso, os quatro jogadores mais votados entre os GMs da NBA para o prêmio de MVP são estrangeiros: Jokic, Doncic, Gilgeous-Alexander e Wembanyama.

A 80ª temporada regular da NBA tem início na noite desta terça-feira (21), com dois jogos ao vivo para o Brasil. Abrindo a rodada, o atual campeão Oklahoma City Thunder recebe o Houston Rockets a partir das 20h30 (horário de Brasília) com transmissão pelo Prime Video.

Então, na sequência, o Golden State Warriors, de Gui Santos, visita o Los Angeles Lakers de Luka Doncic às 23h30, ao vivo na ESPN 2.

A temporada 2025/2026 vai alcançar fãs em 214 países e territórios em mais de 50 línguas por meios de parceiros de mídia oficiais da liga pelo mundo e pelo NBA League Pass, o serviço de assinatura da liga disponível pelo aplicativo NBA.

