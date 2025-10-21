Lakers define substituto de LeBron James na NBA

De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o Los Angeles Lakers definiu um substituto para LeBron James no início da campanha da NBA. Isso porque, segundo o jornalista, Gabe Vincent deve completar o quinteto inicial que já está planejado pelo técnico JJ Redick. O treinador usou a pré-temporada para escolher seu time titular nos primeiros jogos de 2025/26 e o armador se destacou.

No amistoso de preparação do Lakers para a temporada da NBA, Gabe Vincent foi o escolhido para o lugar de LeBron James na equipe titular. A equipe encerrou os jogos de pré-temporada com derrota para o Sacramento Kings, por 117 a 116, na sexta-feira (17). Apesar do resultado negativo, o armador fez 14 pontos e acertou cinco dos seis arremessos de quadra que tentou, sendo quatro deles em bolas de três.

No entanto, o duelo que teria garantido a vaga de Gabe Vicent no time titular, foi contra o Dallas Mavericks. Na última quarta-feira, o Los Angeles Lakers também perdeu o amistoso. Entretanto, o jogador teve ótimo momento em quadra. Afinal, ele fez 18 pontos nos primeiros quatro minutos acertando todas as cinco bolas de três que tentou.

Então, Gabe Vincent disse que ficou sabendo da decisão sobre ser titular no lugar de LeBron James, na sexta-feira, pela própria comissão técnica. “Acho que vou tentar executar o que venho fazendo desde que cheguei aqui. Quero defender em alto nível e armar quando tiver chances e abrir espaço enquanto Luka Doncic e Austin Reaves criam jogadas”, disse o jogador de 29 anos.

Dessa forma, o Lakers deve começar a temporada 2025/26 da NBA com Luka Doncic, Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura e Deandre Ayton como titulares. Assim, ele teria ficado à frente do reforço Marcus Smart que, por sua vez, deve ocupar o papel de sexto homem do time. Apesar disso, o técnico JJ Redick deixou claro que esse time não será permanente e todos brigam por vaga.

“Não sei nada sobre quem vou escalar para o resto da temporada. Isso porque há lesões e outras coisas que acontecem ao longo do ano. Tenho uma boa ideia de quem vai começar no primeiro jogo. Depois disso, não sei. Mas, acho que nessa escalação há muitos arremessadores em torno de Doncic e Deandre Ayton. Enquanto isso, Vincent é outro jogador que pode ter a bola e outro bom defensor. Acho que ele se encaixa bem, mas é preciso analisar jogo a jogo para tomar uma decisão”, disse o treinador.

Lesão de LeBron James

A definição de Gabe Vincent como titular se dá por conta da lesão de LeBron James. No início de outubro, o Lakers divulgou que o astro não estará disponível para o início da temporada da NBA. Com um problema no nervo ciático, ele será afastado do elenco por um período de três a quatro semanas e ficará fora da rodada de abertura, diante do Golden State Warriors, no dia 21 de outubro.

LeBron James já vinha desfalcando o Lakers no início de pré-temporada. O camisa 23, por exemplo, não havia treinado com o elenco, bem como não jogou os duelos contra Warriors e Phoenix Suns. Segundo JJ Redick, ele vinha lidando com uma irritação em um nervo no glúteo.

Portanto, é que o problema do ala tenha se agravado antes do início da temporada da NBA. Isso porque é uma dor no nervo ciático, que começa na coluna e avança por toda a perna. A estimativa é que o Lakers não tenha LeBron James por pelo menos três semanas na NBA. Ou seja, ele deve perder ao menos os quatro primeiros jogos da fase regular de 2025/26. Um retorno otimista seria diante do Memphis Grizzlies, em 31 de outubro. Porém, se a recuperação for mais lenta, há risco do craque perder ainda mais partidas.

