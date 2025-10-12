Jornalista detona LeBron James no Lakers e questiona lesão

Na última quinta-feira (9), o Los Angeles Lakers divulgou que LeBron James está se recuperando de uma lesão no nervo ciático. Então, o astro deve perder de três a quatro semanas. Ou seja, pela primeira vez em sua carreira, ele não vai estar na abertura de uma temporada da NBA. No entanto, o jornalista Skip Bayless colocou em dúvida a contusão do jogador.

Bayless foi além. Para ele, LeBron James não está realmente lesionado. Isso porque o veterano estaria decepcionado com a forma como tem sido tratado pelo Los Angeles Lakers nesta offseason e está fingindo a lesão.

“LeBron James não está sofrendo. Ele está fazendo beicinho e se rebelando. Para mim, está dando uma de criança para o Los Angeles Lakers pela forma como o trataram ou maltrataram, na opinião dele. Ele está dizendo: ‘Ok, se o Luka Doncic é o cara, se eu não estou nos seus planos, então vou pegar minha bola de basquete e ir para casa'”, detonou o jornalista.

LeBron James já vinha desfalcando o Lakers no início de pré-temporada por lesão. O camisa 23, por exemplo, não havia treinado com o elenco, bem como não jogou os duelos contra Golden State Warriors e Phoenix Suns. Segundo JJ Redick, ele vinha lidando com uma irritação em um nervo no glúteo. Portanto, esse problema teria se agravado antes do início da temporada da NBA. Isso porque é uma dor no nervo ciático, que começa na coluna e avança por toda a perna.

Mas, as críticas do analista não pararam por aí. A dor no glúteo e a forma como sua ausência foi conduzida também foi questionada por Bayless. Inclusive, chamando LeBron de “o mais enganoso da história do esporte”.

“No início dos treinos, nos disseram que ele tinha uma irritação no nervo glúteo, o que poderia virar na ciática atual. Mas, LeBron e sua equipe são brilhantes em inventar desculpas para lesões. Ninguém na história do esporte jamais foi mais enganoso em fingir, criar e exagerar lesões do que ele e sua equipe. A única coisa ferida em LeBron, neste momento, é o seu orgulho. Ele foi pisado pelo Lakers”, concluiu.

Poro outro lado, Dave McMenanim, da ESPN, revelou que, enquanto se recupera da lesão, LeBron James vai monitorar a situação do Lakers. De acordo com o repórter, o veterano segue de olho em cada movimento da equipe. Assim, um começo ruim poderá provocar uma ação de LeBron. Ou seja, um eventual pedido de troca não é descartado.

“LeBron James precisa ficar de olho enquanto estiver fora. Se o Lakers estiver com dificuldades, isso pode levar ao próximo passo. Lembre-se que Rich Paul (agente) já disse que LeBron estará de olho em cada movimento do Lakers. A prioridade é vencer. Então, se o time estiver perdendo, talvez LeBron tenha que ir para outro lugar”, revelou o jornalista.

