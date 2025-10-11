Fã do Lakers processa LeBron James por anúncio na NBA

O futuro de LeBron James no Lakers e na NBA está em aberto. Perto de completar 41 anos, o astro tem apenas mais um ano de contrato e não descarta encerrar a carreira ao fim de 2025/26. A situação, desse modo, tem alimentado rumores e até foi aproveitada pelo camisa 23 para promover uma ação com uma marca de bebidas alcólicas.

A campanha foi intitulada como “A Segunda Decisão”. Antes do anúncio, LeBron James usou as redes sociais apenas para anunciar a frase, o que chamou a atenção de fãs para a chance de ser o comunicado de fim de carreira. Como resultado, os preços dos ingressos dos jogos do Lakers na NBA multriplicaram.

O aumento aconteceu, em especial, para o que poderia ser o último jogo de LeBron James na Crypto.com Arena. Segundo a NBA Central, na partida diante do Utah Jazz, o assento mais barato estava custando US$445. Ou seja, um aumento considerável, em relação aos US$85 de poucas horas antes da publicação.

Acontece que muitos fãs fizeram compras de jogos do Lakers para ver o ano final de LeBron. Entre eles, o torcedor Andrew Garcia, que pagou US$865,66 por dois ingressos, mesmo com meses de antecedência.

Como o anúncio de LeBron não passou de uma ação de marketing, o fã do Los Angeles Lakers resolveu processar o craque. Segundo Garcia, James lhe deve o valor do ingresso por “fraude, engano, deturpação e quaisquer outras bases legais de ressarcimento”.

Ao The Times, Garcia contou que comprou dois ingressos para um jogo diante do Cleveland Cavaliers, no dia 31 de março de 2026, na Crypto.com Arena. A escolha, aliás, se deu pela chance de ser o último jogo de LeBron James pelo Lakers contra o time que o selecionou na NBA em 2003.

“Quando ele publicou ‘A Segunda Decisão‘, pensei: ‘poxa, o LeBron vai se aposentar da NBA. Precisamos comrpar os ingressos agora. Porque, se ele realmente anunciasse, o preço iria disparar, certo?”, disse Garcia. “Momentos assim têm valor. Talvez, os ingressos ainda tenham valor, mas não é a mesma coisa sem o fim da carreira dele”.

Anúncio levou torcedor a comprar ingressos

Se não fosse o engano com a ação de marketing, Garcia afirmou que não pagaria tanto pelos ingressos. Por isso, o fã optou por processar LeBron James.

“Não há nada que me faria comprar ingressos tanto tempo antes. A não ser que ele tivesse dito que ia se aposentar”, disse o fã de LeBron na NBA. “Eu compro ingressos, mas não com cinco meses. Sou o tipo de pessoa que comprar cinco horas antes. Então, foi só pela chance dele anunciar o fim da carreira. Então, pensei: ‘Quer saber, isso é motivo para um processo'”.

Por fim, apesar da chateação, o fã do Lakers garantiu que pretende investir pesado em mais ingressos, caso LeBron confirme a turnê de despedida na NBA.

“Claro. É provável que até pagaria mais, porque a vida é feita de memórias e experiências”, finalizou o fã do Lakers na NBA.

