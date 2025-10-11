Carmelo Anthony: “LeBron James deveria se aposentar no Lakers”

Carmelo Anthony, assim como qualquer torcedor, acompanha os últimos anos de LeBron James na NBA com atenção. O craque não só é um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas a sua longevidade desafia a história do esporte. A sua permanência no Los Angeles Lakers, no entanto, foi alvo de rumores nos últimos meses. Ele pode buscar um novo time antes do fim da carreira? Na dúvida, o ex-jogador deixa um conselho.

“Eu não sei o que ele vai fazer, mas acho que deveria se aposentar em Los Angeles. Nós estamos falando de alguém que quer ser campeão e, por isso, precisa estar em um time que o coloque nessa posição. Sei que tem várias especulações em torno da equipe. Mas é o lugar ideal para que só entre em quadra e jogue basquete a esta altura”, opinou o novo membro do Hall da Fama.

Mas é preciso admitir que Carmelo Anthony não é um espectador comum na audiência de LeBron James. Afinal, eles são muito amigos fora de quadra. E atuaram juntos não só no Lakers, mas pela seleção dos EUA conquistando duas medalhas de ouro olímpicas. Os dois, como quaisquer amigos, estão em contato constante. No entanto, o ex-atleta admite que basquete não tem sido um assunto nos últimos papos.

“Nós conversamos nas últimas semanas, mas não sobre basquete. É um assunto duro de discutir porque não estamos em temporada ainda. Não é o instante ideal porque, no fim das férias, jogadores querem aquele momento de espaço e clareza antes de retornar às quadras. Eles não querem pensar em basquete antes que seja a hora de começar a jogar”, revelou o ídolo do New York Knicks.

Leia mais sobre LeBron James

Questão física

Carmelo Anthony vai ter que esperar um pouco para ver LeBron James em quadra pelo Lakers na temporada. O ala está com um problema no ciático e, por isso, vai ficar fora dos primeiros jogos da campanha do time. Afinal, jogar sem as condições físicas atuais está fora de cogitação para um atleta de 40 anos. O ex-jogador entende que, apesar da decepção, é a decisão ideal para o veterano.

“O basquete é o basquete – e LeBron sabe jogar, né? Por isso, vai estar mais focado do que nunca em cuidar e preservar o seu corpo. O físico é o ponto mais importante, pois deve estar pronto para disputar uma longa temporada. Quando ele estiver pronto para entrar em quadra, ele vai estar lá e dar o seu máximo. Mas o ano é bem longo”, ponderou o ex-jogador do Denver Nuggets.

O Lakers se entende como um candidato ao título da NBA. Então, Carmelo entende que James precisa se preparar para mais do que uma corrida de tiro curto. “A gente conhece as narrativas, mas a questão crucial é que ele esteja saudável. Pois, se estiver saudável para ajudar Luka Doncic e os outros jogadores, vai jogar em alto nível. Isso é o que ele sempre fez”, concluiu.

Polêmica

A aposentadoria de James virou um assunto nos últimos dias por causa de uma história inusitada. Ele fez uma publicidade para uma marca de bebidas que muita gente pensou que poderia ser o anúncio de sua despedida das quadras. A busca e preço dos ingressos do último jogo da temporada do Lakers, com isso, disparou. Um dos fãs que comprou entradas no embalo, Andrew Garcia, está processando o astro para reaver o dinheiro.

“Eu imaginei que ele estava se aposentando, então precisava garantir os ingressos. Até porque, depois do anúncio, os preços iriam para as alturas de vez. Essas entradas ainda têm valor, certamente. Mas não é igual ao evento que seria a sua partida de despedida. Eu lembro do que aconteceu com o último jogo de Kobe Bryant, pois eu não consegui ingressos daquela vez”, contou o torcedor.

