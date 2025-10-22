Pacers surpreende e mira troca por Walker Kessler

A direção do Indiana Pacers tinha certeza que Myles Turner iria estender seu contrato na offseason da NBA. No entanto, o pivô deixou o time após dez anos e foi para o Milwaukee Bucks. Agora, o Pacers estaria pronto para tentar uma troca por Walker Kessler, do Utah Jazz.

Sem pivôs no mercado da NBA, o Pacers acabou acertando com Jay Huff, que estava no Memphis Grizzlies, enquanto buscava alguma troca para reforçar o setor. Sem sucesso, entretanto. Assim, estendeu o vínculo com Isaiah Jackson e trouxe James Wiseman de volta.

Na última temporada, Jackson e Wiseman desfalcaram o Pacers logo nos primeiros jogos da NBA e o time chegou a abrir conversas com o Jazz por Kessler. Afinal, só teria Turner para jogar toda a campanha. Com a negativa do time de Salt Lake City, a diretoria optou por uma troca mais “barata”. Assim, fechou negócio com o Miami Heat por Thomas Bryant ainda em dezembro de 2024.

Como o time tinha convicção de que Turner seguiria, sequer propôs um novo vínculo a Bryant. Agora, após os jogos da pré-temporada, a diretoria do Pacers entende que é o momento de tentar uma troca com o Jazz, mais uma vez por Walker Kessler.

De acordo com o jornalista Christopher Kline, do Fansided, o Pacers tenta achar um substituto para Turner em uma troca. Segundo Kline, a equipe de Indiana deve buscar um negócio por jogadores da posição e com salários mais baixos.

Então, como Walker Kessler ainda está sob contrato de calouro, ele vai receber US$4.9 milhões em seu último ano de vínculo com o Jazz. O pivô não recebeu a extensão que desejava, pois a direção de Utah queria dar a ele valores e tempo de acordo diferentes. Agora, ele pode sair.

O grande entrave, no entanto, é a diretoria do Jazz, que costuma dificultar qualquer tipo de troca e não seria nada diferente com o Pacers. Mas conseguir algo que Utah quer é um grande desafio. Além de escolhas de Draft, a equipe de Salt Lake City deseja receber jovens talentos.

De acordo com rumores, o Jazz estaria muito mais inclinado a dar espaço a Kyle Filipowski por conta de sua capacidade de espaçamento de quadra. É algo que Walker Kessler não tem, apesar de ser um melhor protetor de aro e reboteiro de ataque. Não por menos, ele liderou a NBA em 2024/25 com 4.6 por jogo.

Na última temporada da NBA, Kessler teve médias de 11.1 pontos, 12.2 rebotes e 2.4 bloqueios em cerca de 30 minutos por noite.

Sem Myles Turner, o Pacers deve ter Isaiah Jackson como titular, mas Jay Huff vinha tendo muito mais minutos que ele na pré-temporada. Huff tem jogo similar ao de Turner, o que pode fazer a equipe definir se vai fazer uma troca ou não até a trade deadline.

Caso Huff tenha boas performances, as chances de um negócio caem. No entanto, Kessler poderia coexistir com o novo pivô de Indiana.

