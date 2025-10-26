NBA: Calouro impressiona Steve Kerr no Warriors

O técnico Steve Kerr está muito impressionado com o calouro Will Richard no início da temporada do Golden State Warriors na NBA. De acordo com o treinador, o novato vem sendo um dos grandes destaques do time desde a fase de treinamentos. Como resultado, ganhou minutos importantes na rotação e tem respeito não só de Kerr, mas dos veteranos.

Continua após a publicidade

“Você pode ver como Will Richard joga, como ele se movimenta e como pensa”, disse Steve Kerr. “Ele parece um cara que está na sétima temporada, mas é um calouro”.

Por enquanto, Kerr vem usando Richard como o principal reserva de Jimmy Butler. Até quando Moses Moody voltou às quadras, o técnico seguiu com o plano de ter o novato mais tempo em quadra.

Continua após a publicidade

Na vitória do Warriors sobre o Los Angeles Lakers na estreia da temporada 2025/26 da NBA, Will Richard saiu de quadra como um dos melhores do jogo, segundo Steve Kerr.

“Nós demos a bola do jogo a ele por conta de sua primeira cesta na NBA“, disse o técnico. “Eu digo aos caras, normalmente, eu sei quando alguém faz sua primeira cesta, nós pedimos aos árbitros a bola logo depois. Mas eu me esqueci disso. Então, disse a eles que o motivo disso foi porque Will parece estar em seu sétimo ano. Ele não parece ser um calouro ali. De jeito nenhum”.

Continua após a publicidade

Leia mais

Até Draymond Green, que está em sua décima quarta temporada na NBA, se impressionou com o calouro do Warriors. Para Green, Richard merece o que vem acontecendo com ele no começo da campanha. De acordo com o melhor defensor da liga de 2017, o novato faz coisas que alguns jogadores mais experientes não conseguem entender.

“Ei, ele não é um novato qualquer”, disse Green. “Aliás, eu nem sei como ele pode ser um, pois trabalha duro e faz tudo certo”.

De acordo com Steve Kerr, Richard aprendeu a jogar como um veterano na pré-temporada, mesmo sem muitos treinos.

Continua após a publicidade

“Acho que foi logo depois de uns jogos de exibição que ele teve”, disse Steve Kerr. “Na primeira semana de treinos, a gente só estava se preparando, então nós não estávamos nem perto de ficarmos prontos para aquilo. Mas logo depois dos jogos amistosos, você já podia ver ele fazendo os cortes certos, estando nos lugares certos na hora certa”.

Will Richard

O Warriors queria contar com Richard desde antes do Draft 2025 da NBA. Então, o time de San Francisco fez uma troca na noite do recrutamento para ter o jogador na segunda rodada.

A princípio, a direção do Warriors pensou em dar a ele um contrato two-way na NBA. No entanto, no fim de setembro, o time fechou um vínculo de quatro anos.

Continua após a publicidade

Em três jogos até aqui, Richard tem médias de 6.0 pontos, 2.7 rebotes, 2.0 assistências e acertou 37.5% dos arremessos de três em cerca de 18 minutos por noite.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA