Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets bate Suns

Nikola Jokic fez seu 166° triplo-duplo da carreira em grande vitória do Denver Nuggets sobre o Phoenix Suns nesse sábado (25). O jogo foi controlado pela franquia do Colorado, que conquistou sua primeira vitória em 2025/26, após perder na estreia para o Golden State Warriors. A equipe do Arizona, por outro lado, perdeu a sua segunda consecutiva.
Os dois times voltam a entrar na quadra na próxima segunda-feira (27). O Suns vai a Salt Lake City para enfrentar o Utah Jazz. Por outro lado, Denver faz confronto com outro favorito do Oeste: o Minnesota Timberwolves, fora de casa.
Escalações
O Denver Nuggets entrou completo para a partida, sem qualquer desfalque por lesão. Assim, o quinteto titular foi o esperado com Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.
Por outro lado, o Phoenix Suns segue sem Jalen Green, que ainda não estreou pela franquia. Além disso, Mark Williams foi outra baixa em relação ao duelo com o Los Angeles Clippers na noite de sexta-feira (24). Afinal, o pivô tem sido preservado de jogos em dias consecutivos. Então, o quinteto do time do Arizona teve Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Oso Ighodaro.
Destaques
Foi um primeiro tempo sem maiores sustos do Denver Nuggets de Nikola Jokic contra o Phoenix Suns de Devin Booker. O pivô jogou, acima de tudo, no fluxo de ataque do time do Colorado, como se sente mais confortável. Ou seja, muitos passes e facilitação de jogo, fazendo o ataque andar e criando bons arremessos para os companheiros. Para se ter uma noção, o camisa 15 tentou um único arremesso em todo o primeiro tempo.
Enquanto isso, nomes como Jamal Murray, Christian Braun e Cam Johnson marcaram os pontos por Denver. Em nenhum momento dos primeiros 24 minutos, a equipe do Colorado conseguiu abrir grande vantagem. Porém, a recíproca era verdadeira, afinal, o Suns não conseguia encostar de maneira decisiva.
A equipe do Arizona tinha Devin Booker e Dillon Brooks liderando seu ataque, mas passou a sofrer para produzir coletivamente e com movimentação de bola a partir do segundo período.
Leia mais!
- Luka Doncic faz história e Lakers bate Timberwolves
- Stephen Curry brilha, frustra Gordon e Warriors bate Nuggets
- Boletim de rumores e trocas da NBA (16/10/2025)
O time de Denver esfriou um pouco coletivamente, mas Nikola Jokic compensou para manter o fluxo ofensivo do Nuggets contra o Suns. Foi mais um quarto de corrida, com a franquia da casa chegando a abrir 22 pontos de frente, mas vendo Phoenix reagir. Afinal, em dois momentos diferentes, a equipe chegou a encostar, ficando menos de dez pontos abaixo.
Porém, sempre que o Suns corria, o Nuggets de Nikola Jokic respondia. Aliás, o sérvio nem ficou tanto tempo em quadra no último período. Ainda assim, não foi o suficiente para que o jogo se equilibrasse em algum momento nos 12 minutos finais. Devin Booker terminou mais quente do que no começo da partida, com 31 pontos.
Os reservas do time do Arizona entraram em quadra para os últimos quatro minutos. Denver venceu com tranquilidade. O armador Jamal Murray terminou como cestinha.
Para fechar, um dado histórico do sérvio? Este foi o 69° triplo-duplo de Jokic antes do quarto período começar.
(1-2) Phoenix Suns 111 x 133 Denver Nuggets (1-1)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|31
|3
|7
|0
|0
|Grayson Allen
|17
|4
|5
|1
|0
|Dillon Brooks
|15
|3
|2
|4
|1
|Ryan Dunn
|9
|7
|2
|0
|2
|Royce O’Neale
|7
|4
|2
|0
|0
Três pontos: 17/50 (34%) / Allen: 5/10
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|23
|6
|5
|1
|0
|Christian Braun
|20
|3
|3
|2
|0
|Nikola Jokic
|14
|14
|15
|3
|0
|Aaron Gordon
|17
|2
|1
|3
|0
|Cam Johnson
|15
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 9/31 (29%) / Murray: 3/8
Outros jogos
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre Suns de Devin Booker, o primeiro sábado da temporada 2025/26 da NBA contou com mais quatro partidas.
Em Orlando, o Chicago Bulls surpreendeu o Magic e conseguiu sua segunda vitória, mantendo os 100% de aproveitamento, com destaque de Josh Giddey. Na equipe da Flórida, por outro lado, velhas preocupações com a baixa eficiência de Paolo Banchero e um jogo terrível nas bolas de três.
Em Atlanta, o Oklahoma City Thunder bateu o Atlanta Hawks em jogo de muitos desfalques de ambos os lados. Ainda assim, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren decidiram, somando 61 pontos.
Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets disputaram bom jogo na Pensilvânia. Acima de tudo, pelas alternância no placar. A equipe da casa controlou a etapa inicial, mas viu o visitante abrir 13 pontos de frente em grande sequência. Por fim, Philadelphia virou no fim com grande sequência no clutch-time, superando Charlotte por 21 a 7 nos cinco minutos finais e uma bola incrível de Quentin Grimes nos instantes finais.
Por fim, o Memphis Grizzlies venceu o Indiana Pacers sem maiores sustos em casa. Uma bela união de bons jogos dos craques Ja Morant e Jaren Jackson Jr com o ótimo jogo dos calouros Cedric Coward e Javon Small. Enquanto isso, Bennedict Mathurin foi o cestinha do atual campeão do Leste outra vez. Aliás, Mathurin saiu com dores no pé e aumenta a lista de jogadores fora por lesão.
(2-0) Chicago Bulls 110 x 98 Orlando Magic (1-2)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|21
|8
|3
|1
|0
|Jalen Smith
|16
|3
|1
|1
|0
|Nikola Vucevic
|15
|8
|1
|0
|1
|Ayo Dosunmu
|15
|1
|2
|0
|0
|Tre Jones
|13
|5
|8
|5
|0
Três pontos: 10/27 (37%) / Dosunmu: 3/4
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|24
|10
|1
|0
|2
|Anthony Black
|19
|5
|1
|1
|1
|Franz Wagner
|17
|7
|1
|2
|0
|Desmond Bane
|14
|5
|3
|1
|0
|Wendell Carter Jr.
|8
|13
|2
|2
|0
Três pontos: 3/24 (12.5%) / Carter: 1/2
(3-0) Oklahoma City Thunder 117 x 100 Atlanta Hawks (1-2)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Chet Holmgren
|31
|12
|1
|3
|1
|Shai Gilgeous-Alexander
|30
|4
|5
|1
|1
|Isaiah Hartenstein
|14
|10
|2
|2
|0
|Ajay Mitchell
|14
|7
|7
|2
|0
|Aaron Wiggins
|9
|5
|2
|0
|0
Três pontos: 14/37 (37.8%) / Chet: 6/8
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|17
|3
|2
|2
|1
|Trae Young
|15
|4
|10
|0
|0
|Vit Krejci
|13
|2
|1
|2
|0
|Onyeka Okongwu
|11
|12
|4
|1
|1
|Asa Newell
|12
|10
|1
|0
|0
Três pontos: 16/39 (41%) / Newell: 3/5
(1-1) Charlotte Hornets 121 x 125 Philadelphia 76ers (2-0)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|27
|9
|8
|3
|1
|Collin Sexton
|21
|2
|7
|1
|0
|Miles Bridges
|18
|10
|7
|0
|0
|Ryan Kalkbrenner
|14
|7
|1
|1
|1
|Kon Knueppel
|14
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 16/42 (38.1%) / Ball: 4/11
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|28
|6
|9
|0
|1
|Quentin Grimes
|24
|3
|4
|0
|0
|Joel Embiid
|20
|2
|4
|2
|0
|Kelly Oubre Jr.
|19
|1
|1
|1
|0
|V.J Edgecombe
|15
|6
|8
|3
|1
Três pontos: 18/39 (46.2%) / Grimes: 5/8
(0-2) Indiana Pacers 103 x 128 Memphis Grizzlies (2-1)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bennedict Mathurin
|26
|3
|4
|0
|0
|Aaron Nesmith
|15
|1
|1
|0
|1
|Obi Toppin
|13
|9
|2
|0
|0
|Pascal Siakam
|13
|6
|6
|0
|1
|Ben Sheppard
|9
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 14/40 (35%) / Nesmith: 4/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cedric Coward
|27
|6
|4
|1
|0
|Ja Morant
|19
|3
|8
|1
|0
|Jaren Jackson Jr.
|17
|2
|1
|0
|0
|Javon Small
|16
|2
|6
|0
|0
|Kentavious Caldwell-Pope
|10
|4
|5
|1
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Coward: 6/6
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA