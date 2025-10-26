Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets bate Suns

Além da vitória de Denver sobre Phoenix, a rodada de sábado ainda teve outros quatro jogos

Nikola Jokic Nuggets Suns Fonte: Reprodução / X

Nikola Jokic fez seu 166° triplo-duplo da carreira em grande vitória do Denver Nuggets sobre o Phoenix Suns nesse sábado (25). O jogo foi controlado pela franquia do Colorado, que conquistou sua primeira vitória em 2025/26, após perder na estreia para o Golden State Warriors. A equipe do Arizona, por outro lado, perdeu a sua segunda consecutiva.

Os dois times voltam a entrar na quadra na próxima segunda-feira (27). O Suns vai a Salt Lake City para enfrentar o Utah Jazz. Por outro lado, Denver faz confronto com outro favorito do Oeste: o Minnesota Timberwolves, fora de casa.

Escalações

O Denver Nuggets entrou completo para a partida, sem qualquer desfalque por lesão. Assim, o quinteto titular foi o esperado com Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Por outro lado, o Phoenix Suns segue sem Jalen Green, que ainda não estreou pela franquia. Além disso, Mark Williams foi outra baixa em relação ao duelo com o Los Angeles Clippers na noite de sexta-feira (24). Afinal, o pivô tem sido preservado de jogos em dias consecutivos. Então, o quinteto do time do Arizona teve Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Oso Ighodaro.

Destaques

Foi um primeiro tempo sem maiores sustos do Denver Nuggets de Nikola Jokic contra o Phoenix Suns de Devin Booker. O pivô jogou, acima de tudo, no fluxo de ataque do time do Colorado, como se sente mais confortável. Ou seja, muitos passes e facilitação de jogo, fazendo o ataque andar e criando bons arremessos para os companheiros. Para se ter uma noção, o camisa 15 tentou um único arremesso em todo o primeiro tempo.

Enquanto isso, nomes como Jamal Murray, Christian Braun e Cam Johnson marcaram os pontos por Denver. Em nenhum momento dos primeiros 24 minutos, a equipe do Colorado conseguiu abrir grande vantagem. Porém, a recíproca era verdadeira, afinal, o Suns não conseguia encostar de maneira decisiva.

A equipe do Arizona tinha Devin Booker e Dillon Brooks liderando seu ataque, mas passou a sofrer para produzir coletivamente e com movimentação de bola a partir do segundo período.

Leia mais!

O time de Denver esfriou um pouco coletivamente, mas Nikola Jokic compensou para manter o fluxo ofensivo do Nuggets contra o Suns. Foi mais um quarto de corrida, com a franquia da casa chegando a abrir 22 pontos de frente, mas vendo Phoenix reagir. Afinal, em dois momentos diferentes, a equipe chegou a encostar, ficando menos de dez pontos abaixo.

Porém, sempre que o Suns corria, o Nuggets de Nikola Jokic respondia. Aliás, o sérvio nem ficou tanto tempo em quadra no último período. Ainda assim, não foi o suficiente para que o jogo se equilibrasse em algum momento nos 12 minutos finais. Devin Booker terminou mais quente do que no começo da partida, com 31 pontos.

Os reservas do time do Arizona entraram em quadra para os últimos quatro minutos. Denver venceu com tranquilidade. O armador Jamal Murray terminou como cestinha.

Para fechar, um dado histórico do sérvio? Este foi o 69° triplo-duplo de Jokic antes do quarto período começar.

(1-2) Phoenix Suns 111 x 133 Denver Nuggets (1-1)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 31 3 7 0 0
Grayson Allen 17 4 5 1 0
Dillon Brooks 15 3 2 4 1
Ryan Dunn 9 7 2 0 2
Royce O’Neale 7 4 2 0 0

Três pontos: 17/50 (34%) / Allen: 5/10

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 23 6 5 1 0
Christian Braun 20 3 3 2 0
Nikola Jokic 14 14 15 3 0
Aaron Gordon 17 2 1 3 0
Cam Johnson 15 4 1 1 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Murray: 3/8

Outros jogos

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre Suns de Devin Booker, o primeiro sábado da temporada 2025/26 da NBA contou com mais quatro partidas.

Em Orlando, o Chicago Bulls surpreendeu o Magic e conseguiu sua segunda vitória, mantendo os 100% de aproveitamento, com destaque de Josh Giddey. Na equipe da Flórida, por outro lado, velhas preocupações com a baixa eficiência de Paolo Banchero e um jogo terrível nas bolas de três.

Em Atlanta, o Oklahoma City Thunder bateu o Atlanta Hawks em jogo de muitos desfalques de ambos os lados. Ainda assim, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren decidiram, somando 61 pontos.

Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets disputaram bom jogo na Pensilvânia. Acima de tudo, pelas alternância no placar. A equipe da casa controlou a etapa inicial, mas viu o visitante abrir 13 pontos de frente em grande sequência. Por fim, Philadelphia virou no fim com grande sequência no clutch-time, superando Charlotte por 21 a 7 nos cinco minutos finais e uma bola incrível de Quentin Grimes nos instantes finais.

Por fim, o Memphis Grizzlies venceu o Indiana Pacers sem maiores sustos em casa. Uma bela união de bons jogos dos craques Ja Morant e Jaren Jackson Jr com o ótimo jogo dos calouros Cedric Coward e Javon Small. Enquanto isso, Bennedict Mathurin foi o cestinha do atual campeão do Leste outra vez. Aliás, Mathurin saiu com dores no pé e aumenta a lista de jogadores fora por lesão.

(2-0) Chicago Bulls 110 x 98 Orlando Magic (1-2)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Josh Giddey 21 8 3 1 0
Jalen Smith 16 3 1 1 0
Nikola Vucevic 15 8 1 0 1
Ayo Dosunmu 15 1 2 0 0
Tre Jones 13 5 8 5 0

Três pontos: 10/27 (37%) / Dosunmu: 3/4

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 24 10 1 0 2
Anthony Black 19 5 1 1 1
Franz Wagner 17 7 1 2 0
Desmond Bane 14 5 3 1 0
Wendell Carter Jr. 8 13 2 2 0

Três pontos: 3/24 (12.5%) / Carter: 1/2

(3-0) Oklahoma City Thunder 117 x 100 Atlanta Hawks (1-2)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Chet Holmgren 31 12 1 3 1
Shai Gilgeous-Alexander 30 4 5 1 1
Isaiah Hartenstein 14 10 2 2 0
Ajay Mitchell 14 7 7 2 0
Aaron Wiggins 9 5 2 0 0

Três pontos: 14/37 (37.8%) / Chet: 6/8

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 17 3 2 2 1
Trae Young 15 4 10 0 0
Vit Krejci 13 2 1 2 0
Onyeka Okongwu 11 12 4 1 1
Asa Newell 12 10 1 0 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Newell: 3/5

(1-1) Charlotte Hornets 121 x 125 Philadelphia 76ers (2-0)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 27 9 8 3 1
Collin Sexton 21 2 7 1 0
Miles Bridges 18 10 7 0 0
Ryan Kalkbrenner 14 7 1 1 1
Kon Knueppel 14 3 1 0 0

Três pontos: 16/42 (38.1%) / Ball: 4/11

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 28 6 9 0 1
Quentin Grimes 24 3 4 0 0
Joel Embiid 20 2 4 2 0
Kelly Oubre Jr. 19 1 1 1 0
V.J Edgecombe 15 6 8 3 1

Três pontos: 18/39 (46.2%) / Grimes: 5/8

(0-2) Indiana Pacers 103 x 128 Memphis Grizzlies (2-1)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bennedict Mathurin 26 3 4 0 0
Aaron Nesmith 15 1 1 0 1
Obi Toppin 13 9 2 0 0
Pascal Siakam 13 6 6 0 1
Ben Sheppard 9 5 3 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Nesmith: 4/6

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cedric Coward 27 6 4 1 0
Ja Morant 19 3 8 1 0
Jaren Jackson Jr. 17 2 1 0 0
Javon Small 16 2 6 0 0
Kentavious Caldwell-Pope 10 4 5 1 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Coward: 6/6

