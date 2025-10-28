Cooper Flagg sente lesão no ombro e preocupa Mavericks

A primeira escolha do draft desse ano teve uma noite dura nessa segunda-feira. Cooper Flagg sentiu uma lesão no ombro esquerdo já nos primeiros lances da derrota do Dallas Mavericks para o Oklahoma City Thunder. Com isso, a sua atuação ficou comprometida. Além disso, enquanto estava no banco, ele vestiu uma proteção com bolsas de calor.

“Eu acho que vamos fazer alguns exames de imagem só para ter a certeza de que está tudo bem. Mas sinto que não é nada demais. Só parece, a princípio, um pouco dolorido mesmo. Vou ficar de olho nisso, então. Colocar gelo e fazer o tratamento indicado para essa lesão. Espero, assim, estar pronto para jogar na quarta”, minimizou o jovem.

A postura mais calma de Cooper Flagg, no entanto, não se refletiu nas operações pós-jogo do Mavericks. Afinal, vários jornalistas flagraram o ala com gelo intenso no local após a partida e fazendo tratamentos específicos. Ele não atuou nos minutos decisivos do duelo também, mas a versão oficial é que isso foi uma decisão técnica.

“Hoje, certamente, não foi a noite de Cooper. Nós somos um time, então você precisa entender que o grupo que estava em quadra era aquele nos dava a melhor chance de vencer. Ele merece crédito porque jogou duro, mesmo com dor. E, além disso, nunca deixou de torcer pelos companheiros no banco”, contou o treinador Jason Kidd.

Decisão fácil

A lesão no ombro colocou Cooper Flagg em uma situação pouco usual não só em sua passagem no Mavericks, mas na carreira. Ele não está acostumado a ver os minutos finais de uma partida equilibrada, certamente, no banco de reservas. Isso não quer dizer, no entanto, que conteste a decisão de Kidd. Pelo contrário.

“Nós tínhamos um grupo em quadra que estava bem e nos recuperou no jogo. Então, pela forma como a partida se encaminhou, entendo a lógica de Jason. Concordo com o que quis fazer, pois, na verdade, foi uma decisão até fácil. Ele só fez o que era preciso para tentar vencer, no fim das contas”, reconheceu o jovem atleta.

Flagg terminou a noite com só dois pontos e dois rebotes em 31 minutos. Além disso, acertou apenas um dos nove arremessos de quadra que tentou. “Eu acho que todos viram que não estava bem. Não fui eu mesmo porque não causei o impacto em alto nível. Não tomei as decisões ideais, não fiz as coisas certas”, admitiu.

Paciência

O Mavericks não faz um bom início de temporada, pois perdeu três dos quatro jogos que disputou. E, com isso, a relação estremecida do time com a torcida vem à tona outra vez. Afinal, os fãs ainda estão sentidos com a saída de Luka Doncic. Kidd vê a torcida no seu direito, mas pede um pouco mais de tempo para a equipe.

“A torcida tem o direito de protestar, mas é preciso ter um pouco de paciência também. Esse é um time novo, diferente, então todos ainda estão tentando se entender. Eu acho que dá para entender a frustração, mas, ao mesmo tempo, tenham calma. Apesar de querermos competir em alto nível, isso demanda tempo”, explicou o veterano.

