Sob o comando de Tiago Splitter, Blazers detona Lakers

O Portland Trail Blazers, do técnico Tiago Splitter, bateu o Los Angeles Lakers na noite de segunda-feira (27) por 122 a 108. A partida, que aconteceu em Los Angeles, mostrou o time do Oregon muito mais forte, se aproveitando dos vários desfalques dos donos da casa. Agora, as duas equipes possuem a mesma campanha na nova temporada da NBA: duas vitórias e duas derrotas.

O Blazers de Tiago Splitter teve três jogadores com 22 pontos ou mais, liderado por Deni Avdija, com 25. Jrue Holiday também foi destaque no lado ofensivo, com 24 pontos e seis assistências. Enquanto isso, o Lakers “viveu” de Austin Reaves mais uma vez. No entanto, o resultado foi diferente do último domingo, quando ele anotou 51 pontos para vencer o Sacramento Kings.

Reaves foi o cestinha do Lakers mais uma vez, com 41 pontos, mas o Blazers não deixou o time de Los Angeles “respirar”. Isso porque provocou nada menos que 25 erros de ataque do adversário. Só com isso, Portland fez 28 pontos após falhas ofensivas dos californianos. Por outro lado, o ataque dos visitantes também fez a diferença com 14 cestas de três.

“É muito difícil sem organizadores de ataque”, disse o técnico JJ Redick. “Claro que o resultado é ruim, mas eu tiro boas coisas do jogo, como a defesa. Eles jogaram como um grupo”.

O Lakers, sem ninguém mais além de Reaves para conduzir as jogadas, por vezes teve de usar Jake LaRavia e Dalton Knecht na função, o que deixou o time mais perto de errar contra a boa defesa do Blazers de Tiago Splitter. Vulnerável no ataque, a equipe perdeu lances consecutivos, especialmente depois da volta do intervalo.

No entanto, Redick espera contar com os retornos de alguns de seus reservas, incluindo Marcus Smart, Jaxson Hayes e Gabe Vincent.

“Não sei ainda quem pode voltar, mas espero que Marcus (Smart) e Jaxson (Hayes), vamos ver”, afirmou Redick.

Vale lembrar que o Lakers não contou com vários de seus principais jogadores contra o Blazers. Além de Smart, Hayes e Vincent, os astros LeBron James e Luka Doncic também não estavam disponíveis. Com isso, o time teve de usar o fundo do banco. Até os três two-way tiveram de jogar, com destaque para Nick Smith, que ficou em quadra por cerca de 20 minutos.

Tiago Splitter

Agora como técnico do Blazers, Tiago Splitter fez questão de elogiar o seu elenco, mas deu ênfase ao sistema defensivo. Entre outros, Splitter falou sobre Jrue Holiday, duas vezes campeão da NBA por Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que está em sua 17ª temporada na NBA.

“Ele está sempre no lugar certo, incrível na defesa e ele vê as jogadas antes de acontecerem”, disse Splitter. “Mas no ataque, hoje (ontem) ele liderou o time em quadra e até nos pedidos de tempo. O que mais posso dizer? Ele é um campeão, um dos maiores, afinal”.

Com duas vitórias em três jogos desde que assumiu o Blazers Tiago Splitter venceu Golden State Warriors e Lakers até aqui, enquanto perdeu para o Los Angeles Clippers por 114 a 107 fora de casa.

Agora, o próximo jogo do Blazers será contra o Utah Jazz, nesta quarta-feira (29), em Salt Lake City.

