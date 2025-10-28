Nikola Jokic e Jamal Murray brilham e Nuggets bate Timberwolves

Em atuação de gala da dupla Nikola Jokic e Jamal Murray, o Denver Nuggets superou o Minnesota Timberwolves por 127 a 114, nesta segunda-feira (28). O armador segue em um forte começo de temporada e produziu sua primeira atuação de mais de 40 pontos. Enquanto isso, o pivô fez seu segundo triplo-duplo seguido em 2025/26. Os donos da casa, por outro lado, não contaram com o craque Anthony Edwards.
Ambos os times terão um breve descanso nesta terça-feira antes de voltar às quadras na próxima quarta-feira (29). A franquia do Colorado vai encarar o New Orleans Pelicans em casa. Enquanto isso, Minnesota recebe o Los Angeles Lakers para o segundo confronto entre eles na temporada 2025/26.
Escalações
Com o anúncio da lesão de Anthony Edwards na coxa direita, o Minnesota Timberwolves tinha um grande problema para escalar seu time contra o Nuggets de Nikola Jokic. Além disso, o bom defensor Jaylen Clark também foi ausência. Assim, o téncico Chris Finch trouxe o veterano Mike Conley para o quinteto outra vez. Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert completaram o time.
Por outro lado, o Denver Nuggets entrou completo para o jogo e segue sem lesões neste início de campanha. Ou seja, os titulares habituais atuaram, com Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.
Destaques
Completo, o Nuggets de Nikola Jokic e Jamal Murray começou tomando as rédeas do confronto. Com o pivô sérvio quente sobre Rudy Gobert, o time visitante rapidamente abriu uma vantagem de 12 pontos no placar e a sustentou ao longo do primeiro quarto. Porém, viu Minnesota cortar a vantagem e mudar a partida de vez no segundo período.
Uma sequência devastadora de 20 a 3. Com Julius Randle, Donte DiVincenzo, Naz Reid e Jaden McDaniels dominando dos dois lados da bola, os donos da casa relembraram os melhores momentos dessa defesa e geraram muito jogo ofensivo. Sufocado, era o Nuggets que parecia desfalcado de Nikola Jokic naquele momento e não o Timberwolves de Anthony Edwards.
Por fim, parcial de 35 a 23 no segundo período, e um jogo que começou sob total controle do ataque de Denver, agora tinha a liderança de Minnesota.
No entanto, Jamal Murray resolveu que não queria perder após o intervalo. O armador canadense somou 11 pontos em toda a primeira etapa. Porém, fez 23 pontos só no terceiro quarto. Para se ter uma noção, apenas seis pontos a menos do que todo o time do Timberwolves, assumindo o controle da partida para o Nuggets, com um Nikola Jokic distribuindo o jogo e sequer arremessando no período.
Os donos da casa até tentaram ensaiar uma reação. Um floater de Naz Reid no começo do último período, voltou a deixar o jogo em uma posse. Tudo isso, após Denver chegar a ter dois dígitos de vantagem na liderança do placar outra vez.
Mas depois da corrida inicial, o ataque do Timberwolves congelou, marcando apenas 13 pontos nos minutos finais do duelo com o Nuggets de Nikola Jokic. Aliás, o sérvio voltou a pontuar, acertando seus três arremessos no último período, enquanto o armador canadense fez outros nove. Vale destacar também o ótimo jogo de Tim Hardaway Jr, que por fim, marcou 20 pontos, 15 deles no terceiro período dominado por Murray.
Por fim, o forte começo da dupla que já levou Denver ao título da NBA, continua. Minnesota, porém, terá que se virar nas próximas semanas sem seu melhor jogador.
(2-1) Denver Nuggets 127 x 114 Minnesota Timberwolves (2-2)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|43
|6
|3
|0
|0
|Nikola Jokic
|25
|19
|10
|2
|1
|Tim Hardaway Jr.
|20
|1
|3
|0
|0
|Peyton Watson
|12
|2
|1
|1
|2
|Aaron Gordon
|9
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 13/26 (50%) / Murray: 5/9
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaden McDaniels
|25
|3
|1
|0
|4
|Julius Randle
|24
|7
|3
|2
|1
|Naz Reid
|18
|7
|2
|1
|1
|Donte DiVincenzo
|12
|3
|4
|1
|0
|Mike Conley
|10
|3
|4
|1
|1
Três pontos: 10/32 (31.3%) / DiVincenzo: 3/8
Outros jogos
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Timberwolves, a rodada desta segunda-feira ainda contou com mais dez partidas.
Philadelphia 76ers e Chicago Bulls seguiram com seus começos mágicos de 2025/26. Em jogos apertados, os times venceram Orlando Magic e Atlanta Hawks respectivamente. Assim, ambos seguem com 100% de aproveitamento. Do mesmo modo, o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama e o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander seguem invictos. Afinal, venceram Toronto Raptors e Dallas Mavericks respectivamente.
Por outro lado, o Boston Celtics saiu do zero após vencer o New Orleans Pelicans, que segue sem vencer na temporada. Além disso, o Houston Rockets de Kevin Durant também venceu a primeira, superando o Brooklyn Nets que também não venceu após quatro partidas. Por fim nos jogos de mais cedo, o Cleveland Cavaliers superou o Detroit Pistons em jogo dominante com 35 pontos de Donovan Mitchell.
Com direito a prorrogação e uma batalha entre Lauri Markkanen (51 pontos) e Devin Booker (34 pontos), o Utah Jazz superou o Phoenix Suns em Salt Lake City. Além disso, em jogo com astros discretos, Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski foram os cestinhas da vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies.
Por fim, o Portland Trail Blazers bateu o Los Angeles Lakers em plena Califórnia. O time do brasileiro Tiago Splitter teve grande atuação coletiva para derrotar os donos da casa, sem Luka Doncic, mas com outro grande jogo de Austin Reaves.
(3-1) Cleveland Cavaliers 116 x 95 Detroit Pistons (2-2)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|35
|1
|2
|0
|0
|Jarrett Allen
|20
|7
|2
|1
|0
|Evan Mobley
|15
|11
|5
|1
|3
|DeAndre Hunter
|13
|5
|6
|1
|0
|Sam Merrill
|11
|1
|1
|2
|0
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Merrill: 3/6
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|12
|5
|4
|0
|1
|Ron Holland II
|11
|4
|1
|1
|0
|Tolu Smith
|11
|4
|0
|1
|0
|Tobias Harris
|10
|3
|1
|1
|0
|Jalen Duren
|8
|7
|2
|1
|2
Três pontos: 11/34 (32.4%) / Holland: 2/3
(1-3) Orlando Magic 124 x 136 Philadelphia 76ers (3-0)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|32
|7
|5
|0
|3
|Desmond Bane
|24
|3
|1
|0
|0
|Franz Wagner
|22
|4
|4
|0
|1
|Anthony Black
|14
|3
|2
|1
|1
|Jalen Suggs
|12
|6
|6
|0
|0
Três pontos: 8/25 (32%) / Bane: 2/7
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|43
|4
|8
|1
|0
|V.J Edgecombe
|26
|4
|7
|1
|1
|Kelly Oubre Jr.
|25
|10
|4
|1
|2
|Quentin Grimes
|14
|5
|3
|0
|0
|Adem Bona
|7
|4
|1
|0
|3
Três pontos: 14/33 (42.4%) / Maxey: 4/11
(1-3) Atlanta Hawks 123 x 128 Chicago Bulls (3-0)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kristaps Porzingis
|27
|2
|2
|0
|0
|Jalen Johnson
|25
|6
|3
|3
|0
|Trae Young
|21
|3
|17
|0
|0
|Onyeka Okongwu
|18
|10
|2
|1
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|17
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Alexander-Walker: 4/6
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ayo Dosunmu
|21
|3
|2
|0
|0
|Josh Giddey
|18
|13
|5
|1
|1
|Nikola Vucevic
|17
|17
|9
|2
|0
|Matas Buzelis
|16
|5
|3
|0
|0
|Tre Jones
|14
|7
|9
|2
|1
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Dosunmu: 4/6
(0-4) Brooklyn Nets 109 x 137 Houston Rockets (1-2)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Terance Mann
|21
|6
|0
|0
|0
|Michael Porter Jr.
|18
|4
|2
|0
|0
|Day’Ron Sharpe
|17
|12
|2
|0
|0
|Tyrese Martin
|11
|4
|2
|0
|0
|Cam Thomas
|9
|1
|2
|1
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Mann: 3/5
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tari Eason
|22
|5
|5
|0
|1
|Alperen Sengun
|21
|6
|6
|1
|0
|Kevin Durant
|19
|6
|3
|1
|0
|Reed Sheppard
|15
|4
|8
|1
|0
|Amen Thompson
|12
|4
|8
|1
|0
Três pontos: 16/32 (50%) / Eason: 5/7
(1-3) Boston Celtics 122 x 90 New Orleans Pelicans (0-3)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anfernee Simons
|25
|6
|1
|1
|0
|Payton Pritchard
|18
|3
|8
|1
|0
|Luka Garza
|16
|6
|1
|0
|0
|Josh Minott
|15
|9
|1
|1
|1
|Jaylen Brown
|15
|7
|4
|0
|0
Três pontos: 18/53 (34%) / Simons: 6/13
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jordan Poole
|22
|2
|4
|1
|0
|Derik Queen
|12
|3
|0
|1
|0
|Yves Missi
|11
|7
|3
|0
|0
|Saddiq Bey
|11
|2
|0
|2
|0
|Herb Jones
|11
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 9/36 (25%) / Bey: 3/7
(1-3) Toronto Raptors 103 x 121 San Antonio Spurs (4-0)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|25
|2
|2
|1
|0
|Collin Murray-Boyles
|19
|3
|1
|3
|1
|Immanuel Quickley
|15
|3
|7
|3
|0
|Brandon Ingram
|14
|3
|5
|0
|0
|Scottie Barnes
|8
|3
|2
|0
|1
Três pontos: 12/32 (37.5%) / Murray-Boyles: 3/5
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|24
|15
|4
|1
|1
|Stephon Castle
|22
|5
|4
|1
|0
|Harrison Barnes
|18
|0
|5
|1
|0
|Devin Vassell
|15
|3
|5
|2
|0
|Dylan Harper
|11
|6
|6
|1
|0
Três pontos: 13/27 (48.1%) / Barnes: 4/5
(4-0) Oklahoma City Thunder 101 x 94 Dallas Mavericks (1-3)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|23
|4
|8
|1
|0
|Chet Holmgren
|18
|11
|2
|0
|4
|Ajay Mitchell
|17
|7
|1
|1
|0
|Isaiah Hartenstein
|16
|12
|0
|1
|0
|Aaron Wiggins
|11
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 6/30 (20%) / Holmgren: 2/5
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|26
|11
|3
|0
|1
|PJ Washington
|15
|9
|3
|1
|1
|Max Christie
|14
|2
|0
|0
|0
|Jaden Hardy
|11
|1
|1
|2
|0
|D’Angelo Russell
|9
|2
|10
|0
|1
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Christie: 4/8
(1-3) Phoenix Suns 134 x 138 Utah Jazz (2-1)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|34
|5
|10
|0
|1
|Mark Williams
|25
|11
|0
|2
|0
|Grayson Allen
|23
|2
|5
|1
|0
|Royce O’Neale
|17
|13
|7
|5
|0
|Collin Gillespie
|15
|3
|13
|3
|1
Três pontos: 20/55 (36.4%) / Booker: 5/12
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|51
|14
|3
|0
|0
|Keyonte George
|26
|5
|10
|1
|0
|Walker Kessler
|25
|11
|4
|0
|4
|Svi Mykhailiuk
|11
|3
|3
|4
|0
|Jusuf Nurkic
|7
|13
|2
|2
|0
Três pontos: 16/49 (32.7%) / Markkanen: 6/13
(2-2) Memphis Grizzlies 118 x 131 Golden State Warriors (3-1)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ja Morant
|23
|2
|9
|1
|0
|Jock Landale
|17
|6
|2
|0
|0
|Jaren Jackson Jr.
|16
|7
|0
|1
|0
|Santi Aldama
|14
|6
|4
|3
|0
|Cam Spencer
|11
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Spencer: 3/3
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jonathan Kuminga
|25
|10
|4
|0
|1
|Brandin Podziemski
|23
|3
|6
|1
|0
|Jimmy Butler
|20
|5
|5
|0
|0
|Moses Moody
|20
|2
|1
|1
|2
|Stephen Curry
|16
|4
|3
|0
|0
Três pontos: 19/43 (44.2%) / Podziemski: 5/7
(2-2) Portland Trail Blazers 122 x 108 Los Angeles Lakers (2-2)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|25
|4
|4
|1
|3
|Jrue Holiday
|24
|5
|6
|1
|2
|Jerami Grant
|22
|3
|3
|3
|1
|Donovan Clingan
|16
|14
|2
|1
|2
|Shaedon Sharpe
|16
|7
|2
|4
|0
Três pontos: 14/43 (32.6%) / Avdija: 5/8
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Austin Reaves
|41
|4
|5
|3
|0
|Deandre Ayton
|16
|8
|2
|2
|1
|Rui Hachimura
|16
|6
|1
|0
|1
|Dalton Knecht
|16
|2
|1
|2
|1
|Jarred Vanderbilt
|14
|8
|3
|3
|0
Três pontos: 7/27 (25.9%) / Reaves: 3/8
