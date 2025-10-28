Nikola Jokic e Jamal Murray brilham e Nuggets bate Timberwolves

Rodada desta segunda-feira ainda teve outras dez partidas

Nikola Jokic Nuggets Timberwolves Fonte: Reprodução / X

Em atuação de gala da dupla Nikola Jokic e Jamal Murray, o Denver Nuggets superou o Minnesota Timberwolves por 127 a 114, nesta segunda-feira (28). O armador segue em um forte começo de temporada e produziu sua primeira atuação de mais de 40 pontos. Enquanto isso, o pivô fez seu segundo triplo-duplo seguido em 2025/26. Os donos da casa, por outro lado, não contaram com o craque Anthony Edwards.

Ambos os times terão um breve descanso nesta terça-feira antes de voltar às quadras na próxima quarta-feira (29). A franquia do Colorado vai encarar o New Orleans Pelicans em casa. Enquanto isso, Minnesota recebe o Los Angeles Lakers para o segundo confronto entre eles na temporada 2025/26.

Escalações

Com o anúncio da lesão de Anthony Edwards na coxa direita, o Minnesota Timberwolves tinha um grande problema para escalar seu time contra o Nuggets de Nikola Jokic. Além disso, o bom defensor Jaylen Clark também foi ausência. Assim, o téncico Chris Finch trouxe o veterano Mike Conley para o quinteto outra vez. Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert completaram o time.

Por outro lado, o Denver Nuggets entrou completo para o jogo e segue sem lesões neste início de campanha. Ou seja, os titulares habituais atuaram, com Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Destaques

Completo, o Nuggets de Nikola Jokic e Jamal Murray começou tomando as rédeas do confronto. Com o pivô sérvio quente sobre Rudy Gobert, o time visitante rapidamente abriu uma vantagem de 12 pontos no placar e a sustentou ao longo do primeiro quarto. Porém, viu Minnesota cortar a vantagem e mudar a partida de vez no segundo período.

Uma sequência devastadora de 20 a 3. Com Julius Randle, Donte DiVincenzo, Naz Reid e Jaden McDaniels dominando dos dois lados da bola, os donos da casa relembraram os melhores momentos dessa defesa e geraram muito jogo ofensivo. Sufocado, era o Nuggets que parecia desfalcado de Nikola Jokic naquele momento e não o Timberwolves de Anthony Edwards.

Por fim, parcial de 35 a 23 no segundo período, e um jogo que começou sob total controle do ataque de Denver, agora tinha a liderança de Minnesota.

Leia mais!

No entanto, Jamal Murray resolveu que não queria perder após o intervalo. O armador canadense somou 11 pontos em toda a primeira etapa. Porém, fez 23 pontos só no terceiro quarto. Para se ter uma noção, apenas seis pontos a menos do que todo o time do Timberwolves, assumindo o controle da partida para o Nuggets, com um Nikola Jokic distribuindo o jogo e sequer arremessando no período.

Os donos da casa até tentaram ensaiar uma reação. Um floater de Naz Reid no começo do último período, voltou a deixar o jogo em uma posse. Tudo isso, após Denver chegar a ter dois dígitos de vantagem na liderança do placar outra vez.

Mas depois da corrida inicial, o ataque do Timberwolves congelou, marcando apenas 13 pontos nos minutos finais do duelo com o Nuggets de Nikola Jokic. Aliás, o sérvio voltou a pontuar, acertando seus três arremessos no último período, enquanto o armador canadense fez outros nove. Vale destacar também o ótimo jogo de Tim Hardaway Jr, que por fim, marcou 20 pontos, 15 deles no terceiro período dominado por Murray.

Por fim, o forte começo da dupla que já levou Denver ao título da NBA, continua. Minnesota, porém, terá que se virar nas próximas semanas sem seu melhor jogador.

(2-1) Denver Nuggets 127 x 114 Minnesota Timberwolves (2-2)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 43 6 3 0 0
Nikola Jokic 25 19 10 2 1
Tim Hardaway Jr. 20 1 3 0 0
Peyton Watson 12 2 1 1 2
Aaron Gordon 9 3 3 0 0

Três pontos: 13/26 (50%) / Murray: 5/9

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaden McDaniels 25 3 1 0 4
Julius Randle 24 7 3 2 1
Naz Reid 18 7 2 1 1
Donte DiVincenzo 12 3 4 1 0
Mike Conley 10 3 4 1 1

Três pontos: 10/32 (31.3%) / DiVincenzo: 3/8

Outros jogos

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Timberwolves, a rodada desta segunda-feira ainda contou com mais dez partidas.

Philadelphia 76ers e Chicago Bulls seguiram com seus começos mágicos de 2025/26. Em jogos apertados, os times venceram Orlando Magic e Atlanta Hawks respectivamente. Assim, ambos seguem com 100% de aproveitamento. Do mesmo modo, o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama e o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander seguem invictos. Afinal, venceram Toronto Raptors e Dallas Mavericks respectivamente.

Por outro lado, o Boston Celtics saiu do zero após vencer o New Orleans Pelicans, que segue sem vencer na temporada. Além disso, o Houston Rockets de Kevin Durant também venceu a primeira, superando o Brooklyn Nets que também não venceu após quatro partidas. Por fim nos jogos de mais cedo, o Cleveland Cavaliers superou o Detroit Pistons em jogo dominante com 35 pontos de Donovan Mitchell.

Com direito a prorrogação e uma batalha entre Lauri Markkanen (51 pontos) e Devin Booker (34 pontos), o Utah Jazz superou o Phoenix Suns em Salt Lake City. Além disso, em jogo com astros discretos, Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski foram os cestinhas da vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies.

Por fim, o Portland Trail Blazers bateu o Los Angeles Lakers em plena Califórnia. O time do brasileiro Tiago Splitter teve grande atuação coletiva para derrotar os donos da casa, sem Luka Doncic, mas com outro grande jogo de Austin Reaves.

(3-1) Cleveland Cavaliers 116 x 95 Detroit Pistons (2-2)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 35 1 2 0 0
Jarrett Allen 20 7 2 1 0
Evan Mobley 15 11 5 1 3
DeAndre Hunter 13 5 6 1 0
Sam Merrill 11 1 1 2 0

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Merrill: 3/6

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 12 5 4 0 1
Ron Holland II 11 4 1 1 0
Tolu Smith 11 4 0 1 0
Tobias Harris 10 3 1 1 0
Jalen Duren 8 7 2 1 2

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Holland: 2/3

(1-3) Orlando Magic 124 x 136 Philadelphia 76ers (3-0)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 32 7 5 0 3
Desmond Bane 24 3 1 0 0
Franz Wagner 22 4 4 0 1
Anthony Black 14 3 2 1 1
Jalen Suggs 12 6 6 0 0

Três pontos: 8/25 (32%) / Bane: 2/7

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 43 4 8 1 0
V.J Edgecombe 26 4 7 1 1
Kelly Oubre Jr. 25 10 4 1 2
Quentin Grimes 14 5 3 0 0
Adem Bona 7 4 1 0 3

Três pontos: 14/33 (42.4%) / Maxey: 4/11

(1-3) Atlanta Hawks 123 x 128 Chicago Bulls (3-0)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kristaps Porzingis 27 2 2 0 0
Jalen Johnson 25 6 3 3 0
Trae Young 21 3 17 0 0
Onyeka Okongwu 18 10 2 1 1
Nickeil Alexander-Walker 17 3 3 1 0

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Alexander-Walker: 4/6

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ayo Dosunmu 21 3 2 0 0
Josh Giddey 18 13 5 1 1
Nikola Vucevic 17 17 9 2 0
Matas Buzelis 16 5 3 0 0
Tre Jones 14 7 9 2 1

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Dosunmu: 4/6

(0-4) Brooklyn Nets 109 x 137 Houston Rockets (1-2)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Terance Mann 21 6 0 0 0
Michael Porter Jr. 18 4 2 0 0
Day’Ron Sharpe 17 12 2 0 0
Tyrese Martin 11 4 2 0 0
Cam Thomas 9 1 2 1 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Mann: 3/5

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tari Eason 22 5 5 0 1
Alperen Sengun 21 6 6 1 0
Kevin Durant 19 6 3 1 0
Reed Sheppard 15 4 8 1 0
Amen Thompson 12 4 8 1 0

Três pontos: 16/32 (50%) / Eason: 5/7

(1-3) Boston Celtics 122 x 90 New Orleans Pelicans (0-3)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anfernee Simons 25 6 1 1 0
Payton Pritchard 18 3 8 1 0
Luka Garza 16 6 1 0 0
Josh Minott 15 9 1 1 1
Jaylen Brown 15 7 4 0 0

Três pontos: 18/53 (34%) / Simons: 6/13

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jordan Poole 22 2 4 1 0
Derik Queen 12 3 0 1 0
Yves Missi 11 7 3 0 0
Saddiq Bey 11 2 0 2 0
Herb Jones 11 2 0 0 0

Três pontos: 9/36 (25%) / Bey: 3/7

(1-3) Toronto Raptors 103 x 121 San Antonio Spurs (4-0)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 25 2 2 1 0
Collin Murray-Boyles 19 3 1 3 1
Immanuel Quickley 15 3 7 3 0
Brandon Ingram 14 3 5 0 0
Scottie Barnes 8 3 2 0 1

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Murray-Boyles: 3/5

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 24 15 4 1 1
Stephon Castle 22 5 4 1 0
Harrison Barnes 18 0 5 1 0
Devin Vassell 15 3 5 2 0
Dylan Harper 11 6 6 1 0

Três pontos: 13/27 (48.1%) / Barnes: 4/5

(4-0) Oklahoma City Thunder 101 x 94 Dallas Mavericks (1-3)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 23 4 8 1 0
Chet Holmgren 18 11 2 0 4
Ajay Mitchell 17 7 1 1 0
Isaiah Hartenstein 16 12 0 1 0
Aaron Wiggins 11 3 3 0 0

Três pontos: 6/30 (20%) / Holmgren: 2/5

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Davis 26 11 3 0 1
PJ Washington 15 9 3 1 1
Max Christie 14 2 0 0 0
Jaden Hardy 11 1 1 2 0
D’Angelo Russell 9 2 10 0 1

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Christie: 4/8

(1-3) Phoenix Suns 134 x 138 Utah Jazz (2-1)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 34 5 10 0 1
Mark Williams 25 11 0 2 0
Grayson Allen 23 2 5 1 0
Royce O’Neale 17 13 7 5 0
Collin Gillespie 15 3 13 3 1

Três pontos: 20/55 (36.4%) / Booker: 5/12

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Lauri Markkanen 51 14 3 0 0
Keyonte George 26 5 10 1 0
Walker Kessler 25 11 4 0 4
Svi Mykhailiuk 11 3 3 4 0
Jusuf Nurkic 7 13 2 2 0

Três pontos: 16/49 (32.7%) / Markkanen: 6/13

(2-2) Memphis Grizzlies 118 x 131 Golden State Warriors (3-1)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ja Morant 23 2 9 1 0
Jock Landale 17 6 2 0 0
Jaren Jackson Jr. 16 7 0 1 0
Santi Aldama 14 6 4 3 0
Cam Spencer 11 2 3 1 0

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Spencer: 3/3

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jonathan Kuminga 25 10 4 0 1
Brandin Podziemski 23 3 6 1 0
Jimmy Butler 20 5 5 0 0
Moses Moody 20 2 1 1 2
Stephen Curry 16 4 3 0 0

Três pontos: 19/43 (44.2%) / Podziemski: 5/7

(2-2) Portland Trail Blazers 122 x 108 Los Angeles Lakers (2-2)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 25 4 4 1 3
Jrue Holiday 24 5 6 1 2
Jerami Grant 22 3 3 3 1
Donovan Clingan 16 14 2 1 2
Shaedon Sharpe 16 7 2 4 0

Três pontos: 14/43 (32.6%) / Avdija: 5/8

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Austin Reaves 41 4 5 3 0
Deandre Ayton 16 8 2 2 1
Rui Hachimura 16 6 1 0 1
Dalton Knecht 16 2 1 2 1
Jarred Vanderbilt 14 8 3 3 0

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Reaves: 3/8

Comentários
