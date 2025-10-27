Austin Reaves faz jogo absurdo e Lakers bate Kings fora de casa

O primeiro domingo da temporada 2025/26 contou com outros oito duelos

Austin Reaves Lakers Kings Fonte: Reprodução / X

Sem Luka Doncic? Sem problemas. Austin Reaves fez jogo incrível para levar o Los Angeles Lakers a vitória contra o Sacramento Kings nesse domingo (26). O ala-armador marcou 51 pontos e flertou com um triplo-duplo em noite de muito ataque e pouca defesa na Califórnia. Apesar de todas as tentativas de reação no fim, os donos da casa caíram para o rival do estado e de divisão no primeiro encontro entre eles em 2025/26.

Continua após a publicidade

O Lakers não terá folga, pois já volta a jogar nesta segunda-feira (27). A equipe recebe a forte defesa do Portland Trail Blazers para o quarto jogo de ambos na atual campanha. Por outro lado, o Kings até recebe uma folga, mas terá dura missão quando retornar: Oklahoma City Thunder, o atual campeão da NBA e invicto na nova campanha com três vitórias em três jogos.

Escalações

O Sacramento Kings segue com duas ausências jovens importantes. Os alas Keegan Murray e Nique Clifford seguem como baixas e não atuaram contra o Lakers. Mas o time passou por mudança no quinteto que começou os dois primeiros jogos. Afinal, Keon Ellis foi titular na vaga de Isaac Jones. Os outros quatro titulares foram os mesmos: Dennis Schroder, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis.

Continua após a publicidade

Além das lesões de LeBron James, Maxi Kleber e Jaxson Hayes, um baita problema surgiu para o Los Angeles Lakers. Afinal, Luka Doncic ficará de fora por pelo menos uma semana, com uma lesão no dedo e também na perna esquerda. Então, sem o astro, o Lakers entrou em quadra com Austin Reaves, Gabe Vincent, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton para enfrentar o Kings.

Destaques

A partida foi equilibrada em sua totalidade. Afinal, foram 26 trocas de liderança ou igualdades no placar ao longo do duelo. Mas é justo dizer que em geral, o controle esteve do lado de Los Angeles, que abriu as maiores vantagens e esteve na frente na maior parte do duelo.

Continua após a publicidade

Muito impulsionado por Austin Reaves que acima de tudo, se elevou para levar o Lakers a vitória sobre o Kings em uma tarde assustadora com o anúncio da lesão de Luka. Além dos 51 pontos, o jogador deu nove assistências para outros 18 pontos da equipe. Um grande destaque, sobretudo, foi a conexão com Deandre Ayton, que recebeu cinco passes decisivos do craque da noite.

Aliás, por falar em Ayton, o primeiro grande jogo do pivô em Los Angeles. Um duplo-duplo, acertando dez de 17 arremessos, com 15 rebotes e com grande presença no garrafão. Não foi uma grande noite defensiva, mas o pivô também ajudou a preencher as lacunas que são deixadas por LeBron e Doncic. Além de Reaves e Ayton, Rui Hachimura, Jake LaRavia e Marcus Smart também foram bem no triunfo do Lakers contra o Kings.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No Sacramento Kings, Zach LaVine foi o cestinha, anotando 32 pontos. Apesar de todos os problemas defensivos da equipe, o pontuador segue tentando fazer sua parte, o que inclui quatro bolas de três. Aliás, também foi o melhor jogo de Russell Westbrook. Foi sua maior pontuação desde que chegou ao time da Califórnia, com 18 pontos e impacto positivo em seus 27 minutos, enquanto teve seis rebotes e seis assistências.

Dennis Schroder teve 12 assistências e 18 pontos, enquanto DeMar DeRozan fez 21 pontos, mas em 22 arremessos. Domantas Sabonis só marcou dez, mas em jogo de baixo volume, mesmo com um Lakers mais frágil defensivamente no começo de campanha.

Uma grande sequência no meio do quarto período mudou os rumos do jogo após Sacramento tomar o controle no começo do período decisivo. Perdendo por quatro, Los Angeles criou uma sequência que o fez liderar por 11 com pouco mais de quatro minutos para o fim. Então, o Kings até produziu para reagir, chegando a ficar três pontos atrás com um minuto e meio para o fim, após bola tripla de Zach LaVine.

Continua após a publicidade

No entanto, não foi o suficiente. Los Angeles fechou bem o jogo defensivamente, sobretudo, não permitindo mais qualquer arremesso certo para o rival. Por fim, o Lakers de Austin Reaves venceu sua segunda partida em três jogos, no duelo com o Kings. Enquanto isso, Sacramento tem a campanha contrária.

(2-1) Los Angeles Lakers 127 x 120 Sacramento Kings (1-2)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Austin Reaves 51 11 9 2 0
Deandre Ayton 22 15 2 1 1
Rui Hachimura 18 3 2 2 0
Jake LaRavia 11 6 5 1 0
Marcus Smart 11 3 5 0 0

Três pontos: 8/25 (32%) / Reaves: 6/10

Continua após a publicidade

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zach LaVine 32 4 0 0 0
DeMar DeRozan 21 6 3 1 0
Dennis Schroder 18 2 12 1 1
Russell Westbrook 18 6 6 1 0
Malik Monk 15 1 2 2 2

Três pontos: 18/43 (41.9%) / Westbrook: 4/6

Continua após a publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Los Angeles Lakers de Austin Reaves sobre o Sacramento Kings de Zach LaVine, a rodada de domingo da NBA ainda contou com mais oito partidas.

O San Antonio Spurs segue invicto. Afinal, superou o Brooklyn Nets, com grande jogo de Victor Wembanyama e também do calouro Dylan Harper. Por outro lado, o Boston Celtics segue sem vencer, após perder para o Detroit Pistons, em grande tarde de Cade Cunningham e Jalen Duren. LaMelo Ball fez um triplo-duplo incrível para liderar a vitória do Charlotte Hornets fora de casa contra o Washington Wizards.

Continua após a publicidade

Giannis Antetokounmpo fez 40 pontos para o Milwaukee Bucks contra o Cleveland Cavaliers, que ainda assim venceu em grande noite de Donovan Mitchell e Evan Mobley. Além disso, o Miami Heat também bateu o New York Knicks na Flórida, acabando com a invencibilidade do rival em 2025/26.

Anthony Edwards atuou por apenas três minutos, mas Julius Randle liderou a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Indiana Pacers. Enquanto isso, o Dallas Mavericks saiu do zero na primeira grande noite da dupla Anthony Davis e Cooper Flagg. A primeira vitória veio contra o Toronto Raptors.

Continua após a publicidade

Por fim, em bom jogo, o Los Angeles Clippers venceu o ascendente Portland Trail Blazers com 30 pontos de Kawhi Leonard.

(0-3) Brooklyn Nets 107 x 118 San Antonio Spurs (3-0)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cam Thomas 40 2 0 0 0
Michael Porter Jr. 16 6 4 2 0
Nic Claxton 10 5 2 1 0
Jalen Wilson 9 1 1 0 0
Terance Mann 7 6 3 2 0

Três pontos: 16/50 (32%) / Thomas: 5/12

Continua após a publicidade

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 31 14 4 3 6
Dylan Harper 20 6 8 2 0
Keldon Johnson 19 7 1 1 0
Devin Vassell 16 2 1 1 0
Stephon Castle 13 6 3 0 0

Três pontos: 12/27 (44.4%) / Vassell: 4/6

Continua após a publicidade

(0-3) Boston Celtics 113 x 119 Detroit Pistons (2-1)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 41 6 4 0 0
Payton Pritchard 21 10 4 0 0
Derrick White 15 4 3 4 2
Anfernee Simons 12 1 0 0 0
Josh Minott 10 1 1 3 0

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Brown: 5/9

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 25 3 8 0 1
Jalen Duren 24 17 1 0 2
Ausar Thompson 21 12 3 2 0
Tobias Harris 18 8 4 0 0
Isaiah Stewart 9 6 1 1 1

Três pontos: 9/34 (26.5%) / Stewart: 2/2

Continua após a publicidade

(2-1) Milwaukee Bucks 113 x 118 Cleveland Cavaliers (2-1)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 40 14 9 2 2
AJ Green 20 2 2 0 0
Ryan Rollins 14 4 8 3 0
Myles Turner 13 6 2 1 2
Bobby Portis 10 8 1 0 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Green: 4/7

Continua após a publicidade

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 24 3 4 1 0
Evan Mobley 23 8 6 3 2
Sam Merrill 17 3 1 0 0
De’Andre Hunter 16 34 2 0 0
Lonzo Ball 11 6 5 1 0

Três pontos: 12/40 (30%) / Merrill: 4/9

Continua após a publicidade

(2-1) New York Knicks 107 x 115 Miami Heat (2-1)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 37 5 7 3 0
Mikal Bridges 20 5 4 0 0
Karl-Anthony Towns 15 18 2 1 2
OG Anunoby 14 6 1 3 1
Josh Hart 6 5 5 1 0

Três pontos: 15/54 (27.8%) / Brunson: 5/11

Continua após a publicidade

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 29 7 3 3 0
Bam Adebayo 19 13 3 1 0
Jaime Jaquez Jr. 17 5 5 0 0
Simone Fontecchio 14 4 1 0 0
Davion Mitchell 9 2 6 1 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Fontecchio: 3/5

Continua após a publicidade

(2-1) Charlotte Hornets 139 x 113 Washington Wizards (1-2)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 38 13 13 3 0
Miles Bridges 22 4 3 1 0
Kon Knueppel 20 6 2 1 0
Collin Sexton 20 2 3 2 0
Moussa Diabate 12 10 1 0 2

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Knueppel: 5/9

Continua após a publicidade

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
CJ McCollum 24 6 5 0 0
Alex Sarr 21 4 5 0 3
Tre Johnson 18 4 2 0 1
Khris Middleton 11 3 1 1 0
Cam Whitmore 10 4 2 1 0

Três pontos: 10/34 (29.4%) / McCollum: 4/11

Continua após a publicidade

(0-3) Indiana Pacers 110 x 114 Minnesota Timberwolves (2-1)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 33 10 8 3 0
Aaron Nesmith 18 8 2 0 0
Ray J Dennis 12 2 5 2 3
Tony Bradley 12 5 1 1 1
Obi Toppin 9 6 0 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Nesmith: 5/12

Continua após a publicidade

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julius Randle 31 4 6 1 0
Rudy Gobert 14 18 1 0 2
Donte DiVincenzo 17 2 3 1 0
Naz Reid 16 10 2 2 0
Jaden McDaniels 11 5 1 1 2

Três pontos: 10/33 (30.3%) / DiVincenzo: 3/8

Continua após a publicidade

(1-2) Toronto Raptors 129 x 139 Dallas Mavericks (1-2)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 33 11 6 1 0
Brandon Ingram 22 6 3 2 0
RJ Barrett 16 4 3 0 0
Sandro Mamukelashvilli 16 1 3 0 0
Immanuel Quickley 14 5 5 2 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Barnes: 3/5

Continua após a publicidade

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Davis 25 10 3 3 2
D’Angelo Russell 24 5 6 3 0
Cooper Flagg 22 4 4 0 1
PJ Washington 17 7 5 1 0
Max Christie 17 2 2 1 0

Três pontos: 10/26 (38.5%) / Christie: 3/5

Continua após a publicidade

(1-2) Portland Trail Blazers 107 x 114 Los Angeles Clippers (2-1)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 23 7 5 1 0
Jrue Holiday 21 6 7 0 0
Shaedon Sharpe 19 4 1 2 0
Jerami Grant 17 3 0 1 1
Donovan Clingan 9 10 3 1 1

Três pontos: 11/41 (26.8%) / Avdija: 3/7

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 30 10 4 2 0
Ivica Zubac 21 8 3 0 2
James Harden 20 6 13 3 0
John Collins 16 6 1 2 0
Kris Dunn 9 2 1 0 0

Três pontos: 12/31 (38.7%) / Leonard: 4/6

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Continua após a publicidade

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Austin Reaves faz jogo absurdo e Lakers bate Kings fora de casa
Últimas Notícias Thumbnail
NFL: Jordan Love impede ‘lei do ex’ e Packers vence Steelers
Últimas Notícias Thumbnail
Luka Doncic sofre lesão e preocupa Lakers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.