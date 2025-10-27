Austin Reaves faz jogo absurdo e Lakers bate Kings fora de casa

Sem Luka Doncic? Sem problemas. Austin Reaves fez jogo incrível para levar o Los Angeles Lakers a vitória contra o Sacramento Kings nesse domingo (26). O ala-armador marcou 51 pontos e flertou com um triplo-duplo em noite de muito ataque e pouca defesa na Califórnia. Apesar de todas as tentativas de reação no fim, os donos da casa caíram para o rival do estado e de divisão no primeiro encontro entre eles em 2025/26.
O Lakers não terá folga, pois já volta a jogar nesta segunda-feira (27). A equipe recebe a forte defesa do Portland Trail Blazers para o quarto jogo de ambos na atual campanha. Por outro lado, o Kings até recebe uma folga, mas terá dura missão quando retornar: Oklahoma City Thunder, o atual campeão da NBA e invicto na nova campanha com três vitórias em três jogos.
Escalações
O Sacramento Kings segue com duas ausências jovens importantes. Os alas Keegan Murray e Nique Clifford seguem como baixas e não atuaram contra o Lakers. Mas o time passou por mudança no quinteto que começou os dois primeiros jogos. Afinal, Keon Ellis foi titular na vaga de Isaac Jones. Os outros quatro titulares foram os mesmos: Dennis Schroder, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis.
Além das lesões de LeBron James, Maxi Kleber e Jaxson Hayes, um baita problema surgiu para o Los Angeles Lakers. Afinal, Luka Doncic ficará de fora por pelo menos uma semana, com uma lesão no dedo e também na perna esquerda. Então, sem o astro, o Lakers entrou em quadra com Austin Reaves, Gabe Vincent, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton para enfrentar o Kings.
Destaques
A partida foi equilibrada em sua totalidade. Afinal, foram 26 trocas de liderança ou igualdades no placar ao longo do duelo. Mas é justo dizer que em geral, o controle esteve do lado de Los Angeles, que abriu as maiores vantagens e esteve na frente na maior parte do duelo.
Muito impulsionado por Austin Reaves que acima de tudo, se elevou para levar o Lakers a vitória sobre o Kings em uma tarde assustadora com o anúncio da lesão de Luka. Além dos 51 pontos, o jogador deu nove assistências para outros 18 pontos da equipe. Um grande destaque, sobretudo, foi a conexão com Deandre Ayton, que recebeu cinco passes decisivos do craque da noite.
Aliás, por falar em Ayton, o primeiro grande jogo do pivô em Los Angeles. Um duplo-duplo, acertando dez de 17 arremessos, com 15 rebotes e com grande presença no garrafão. Não foi uma grande noite defensiva, mas o pivô também ajudou a preencher as lacunas que são deixadas por LeBron e Doncic. Além de Reaves e Ayton, Rui Hachimura, Jake LaRavia e Marcus Smart também foram bem no triunfo do Lakers contra o Kings.
No Sacramento Kings, Zach LaVine foi o cestinha, anotando 32 pontos. Apesar de todos os problemas defensivos da equipe, o pontuador segue tentando fazer sua parte, o que inclui quatro bolas de três. Aliás, também foi o melhor jogo de Russell Westbrook. Foi sua maior pontuação desde que chegou ao time da Califórnia, com 18 pontos e impacto positivo em seus 27 minutos, enquanto teve seis rebotes e seis assistências.
Dennis Schroder teve 12 assistências e 18 pontos, enquanto DeMar DeRozan fez 21 pontos, mas em 22 arremessos. Domantas Sabonis só marcou dez, mas em jogo de baixo volume, mesmo com um Lakers mais frágil defensivamente no começo de campanha.
Uma grande sequência no meio do quarto período mudou os rumos do jogo após Sacramento tomar o controle no começo do período decisivo. Perdendo por quatro, Los Angeles criou uma sequência que o fez liderar por 11 com pouco mais de quatro minutos para o fim. Então, o Kings até produziu para reagir, chegando a ficar três pontos atrás com um minuto e meio para o fim, após bola tripla de Zach LaVine.
No entanto, não foi o suficiente. Los Angeles fechou bem o jogo defensivamente, sobretudo, não permitindo mais qualquer arremesso certo para o rival. Por fim, o Lakers de Austin Reaves venceu sua segunda partida em três jogos, no duelo com o Kings. Enquanto isso, Sacramento tem a campanha contrária.
(2-1) Los Angeles Lakers 127 x 120 Sacramento Kings (1-2)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Austin Reaves
|51
|11
|9
|2
|0
|Deandre Ayton
|22
|15
|2
|1
|1
|Rui Hachimura
|18
|3
|2
|2
|0
|Jake LaRavia
|11
|6
|5
|1
|0
|Marcus Smart
|11
|3
|5
|0
|0
Três pontos: 8/25 (32%) / Reaves: 6/10
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|32
|4
|0
|0
|0
|DeMar DeRozan
|21
|6
|3
|1
|0
|Dennis Schroder
|18
|2
|12
|1
|1
|Russell Westbrook
|18
|6
|6
|1
|0
|Malik Monk
|15
|1
|2
|2
|2
Três pontos: 18/43 (41.9%) / Westbrook: 4/6
Outros jogos
Além da vitória do Los Angeles Lakers de Austin Reaves sobre o Sacramento Kings de Zach LaVine, a rodada de domingo da NBA ainda contou com mais oito partidas.
O San Antonio Spurs segue invicto. Afinal, superou o Brooklyn Nets, com grande jogo de Victor Wembanyama e também do calouro Dylan Harper. Por outro lado, o Boston Celtics segue sem vencer, após perder para o Detroit Pistons, em grande tarde de Cade Cunningham e Jalen Duren. LaMelo Ball fez um triplo-duplo incrível para liderar a vitória do Charlotte Hornets fora de casa contra o Washington Wizards.
Giannis Antetokounmpo fez 40 pontos para o Milwaukee Bucks contra o Cleveland Cavaliers, que ainda assim venceu em grande noite de Donovan Mitchell e Evan Mobley. Além disso, o Miami Heat também bateu o New York Knicks na Flórida, acabando com a invencibilidade do rival em 2025/26.
Anthony Edwards atuou por apenas três minutos, mas Julius Randle liderou a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Indiana Pacers. Enquanto isso, o Dallas Mavericks saiu do zero na primeira grande noite da dupla Anthony Davis e Cooper Flagg. A primeira vitória veio contra o Toronto Raptors.
Por fim, em bom jogo, o Los Angeles Clippers venceu o ascendente Portland Trail Blazers com 30 pontos de Kawhi Leonard.
(0-3) Brooklyn Nets 107 x 118 San Antonio Spurs (3-0)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cam Thomas
|40
|2
|0
|0
|0
|Michael Porter Jr.
|16
|6
|4
|2
|0
|Nic Claxton
|10
|5
|2
|1
|0
|Jalen Wilson
|9
|1
|1
|0
|0
|Terance Mann
|7
|6
|3
|2
|0
Três pontos: 16/50 (32%) / Thomas: 5/12
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|31
|14
|4
|3
|6
|Dylan Harper
|20
|6
|8
|2
|0
|Keldon Johnson
|19
|7
|1
|1
|0
|Devin Vassell
|16
|2
|1
|1
|0
|Stephon Castle
|13
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 12/27 (44.4%) / Vassell: 4/6
(0-3) Boston Celtics 113 x 119 Detroit Pistons (2-1)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|41
|6
|4
|0
|0
|Payton Pritchard
|21
|10
|4
|0
|0
|Derrick White
|15
|4
|3
|4
|2
|Anfernee Simons
|12
|1
|0
|0
|0
|Josh Minott
|10
|1
|1
|3
|0
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Brown: 5/9
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|25
|3
|8
|0
|1
|Jalen Duren
|24
|17
|1
|0
|2
|Ausar Thompson
|21
|12
|3
|2
|0
|Tobias Harris
|18
|8
|4
|0
|0
|Isaiah Stewart
|9
|6
|1
|1
|1
Três pontos: 9/34 (26.5%) / Stewart: 2/2
(2-1) Milwaukee Bucks 113 x 118 Cleveland Cavaliers (2-1)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|40
|14
|9
|2
|2
|AJ Green
|20
|2
|2
|0
|0
|Ryan Rollins
|14
|4
|8
|3
|0
|Myles Turner
|13
|6
|2
|1
|2
|Bobby Portis
|10
|8
|1
|0
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Green: 4/7
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|24
|3
|4
|1
|0
|Evan Mobley
|23
|8
|6
|3
|2
|Sam Merrill
|17
|3
|1
|0
|0
|De’Andre Hunter
|16
|34
|2
|0
|0
|Lonzo Ball
|11
|6
|5
|1
|0
Três pontos: 12/40 (30%) / Merrill: 4/9
(2-1) New York Knicks 107 x 115 Miami Heat (2-1)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|37
|5
|7
|3
|0
|Mikal Bridges
|20
|5
|4
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|15
|18
|2
|1
|2
|OG Anunoby
|14
|6
|1
|3
|1
|Josh Hart
|6
|5
|5
|1
|0
Três pontos: 15/54 (27.8%) / Brunson: 5/11
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|29
|7
|3
|3
|0
|Bam Adebayo
|19
|13
|3
|1
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|17
|5
|5
|0
|0
|Simone Fontecchio
|14
|4
|1
|0
|0
|Davion Mitchell
|9
|2
|6
|1
|0
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Fontecchio: 3/5
(2-1) Charlotte Hornets 139 x 113 Washington Wizards (1-2)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|38
|13
|13
|3
|0
|Miles Bridges
|22
|4
|3
|1
|0
|Kon Knueppel
|20
|6
|2
|1
|0
|Collin Sexton
|20
|2
|3
|2
|0
|Moussa Diabate
|12
|10
|1
|0
|2
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Knueppel: 5/9
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|24
|6
|5
|0
|0
|Alex Sarr
|21
|4
|5
|0
|3
|Tre Johnson
|18
|4
|2
|0
|1
|Khris Middleton
|11
|3
|1
|1
|0
|Cam Whitmore
|10
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 10/34 (29.4%) / McCollum: 4/11
(0-3) Indiana Pacers 110 x 114 Minnesota Timberwolves (2-1)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|33
|10
|8
|3
|0
|Aaron Nesmith
|18
|8
|2
|0
|0
|Ray J Dennis
|12
|2
|5
|2
|3
|Tony Bradley
|12
|5
|1
|1
|1
|Obi Toppin
|9
|6
|0
|1
|0
Três pontos: 14/40 (35%) / Nesmith: 5/12
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|31
|4
|6
|1
|0
|Rudy Gobert
|14
|18
|1
|0
|2
|Donte DiVincenzo
|17
|2
|3
|1
|0
|Naz Reid
|16
|10
|2
|2
|0
|Jaden McDaniels
|11
|5
|1
|1
|2
Três pontos: 10/33 (30.3%) / DiVincenzo: 3/8
(1-2) Toronto Raptors 129 x 139 Dallas Mavericks (1-2)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|33
|11
|6
|1
|0
|Brandon Ingram
|22
|6
|3
|2
|0
|RJ Barrett
|16
|4
|3
|0
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|16
|1
|3
|0
|0
|Immanuel Quickley
|14
|5
|5
|2
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Barnes: 3/5
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|25
|10
|3
|3
|2
|D’Angelo Russell
|24
|5
|6
|3
|0
|Cooper Flagg
|22
|4
|4
|0
|1
|PJ Washington
|17
|7
|5
|1
|0
|Max Christie
|17
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 10/26 (38.5%) / Christie: 3/5
(1-2) Portland Trail Blazers 107 x 114 Los Angeles Clippers (2-1)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|23
|7
|5
|1
|0
|Jrue Holiday
|21
|6
|7
|0
|0
|Shaedon Sharpe
|19
|4
|1
|2
|0
|Jerami Grant
|17
|3
|0
|1
|1
|Donovan Clingan
|9
|10
|3
|1
|1
Três pontos: 11/41 (26.8%) / Avdija: 3/7
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|30
|10
|4
|2
|0
|Ivica Zubac
|21
|8
|3
|0
|2
|James Harden
|20
|6
|13
|3
|0
|John Collins
|16
|6
|1
|2
|0
|Kris Dunn
|9
|2
|1
|0
|0
Três pontos: 12/31 (38.7%) / Leonard: 4/6
