Luka Doncic sofre lesão e preocupa Lakers

O Los Angeles Lakers anunciou, neste domingo (26), que Luka Doncic não vai atuar no jogo contra o Sacramento Kings por conta de lesão. Além disso, a franquia revelou que o astro será reavaliado em uma semana. Ou seja, não deve participar dos próximos compromissos do time. O armador está com uma torsão no dedo e um problema na perna.

Continua após a publicidade

Então, com os problemas de lesão, Luka Doncic pode perder, pelo menos, os próximos cinco jogos do Lakers. Isso porque a equipe joga neste domingo contra o Sacramento Kings e volta à quadra já na segunda-feira, para enfrentar o Portland Trail Blazers. Além disso, o time do técnico JJ Redick pega o Minnesota Timberwolves na quarta-feira e estreia na Copa NBA, na sexta-feira, diante do Memphis Grizzlies.

O prazo de sete dias esperado pelo Los Angeles Lakers será no próximo domingo, quando o a franquia também tem um compromisso. O adversário será o Miami Heat, em casa. Portanto, caso não esteja recuperado, terá a chance de jogar dois dias depois, contra o Blazers.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que, além de Luka Doncic, o Lakers não conta com LeBron James. Afinal, o astro está com uma lesão no nervo ciático e a franquia o colocou como desfalque no início de outubro. A previsão inicial é que ele fique afastado do elenco por um período de três a quatro semanas. Ou seja, só deve retornar às quadras na primeira semana de novembro.

Leia mais!

Dessa forma, o Lakers não terá seus dois principais jogadores. Luka Doncic, aliás, teve um início de temporada incrível. Nos dois primeiros jogos de 2025/26, ele fez história. O esloveno quebrou recordes ao anotar 49 pontos na vitória sobre o Minnesota Timberwolves.

Continua após a publicidade

Como resultado, somou 92 pontos totais nas duas partidas iniciais da campanha, que resulta na quarta maior marca de todos os tempos da NBA. Enquanto isso, ele também se tornou o primeiro jogador da franquia a abrir uma temporada com duas atuações de pelo menos 40 pontos.

Por fim, o Lakers também informou que Jaxon Hayes não vai jogar contra o Kings. O pivô, que já havia perdido a partida contra o Timberwolves, segue fora. Ele lida com dores no joelho esquerdo e não tem previsão de retorno. Então, Los Angeles deve ir à quadra neste domingo com Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura e Deandre Ayton. A última vaga deve ser ocupada por Jake LaRavia ou Jarred Vanderbilt.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA