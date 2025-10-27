NBA: Jogo de Austin Reaves em vitória do Lakers é histórico

Austin Reaves teve atuação histórica pelo Los Angeles Lakers na NBA. Com Luka Doncic e LeBron James lesionados, o ala-armador marcou 51 pontos para liderar o time angelino à vitória diante do Sacramento Kings por 127 a 120. O camisa 15 ainda registrou 11 rebotes e nove assistências, com 6-10 do perímetro.

Os números de Austin Reaves ainda o colocaram na história da NBA. Isso porque, segundo a página Automatic NBA, o jogador do Los Angeles Lakers é o único a ter um jogo com mais de 50 pontos, oito rebotes e oito assistências, além de 80% de true shooting em todos os tempos. Desse modo, somou marcas que ninguém nunca havia alcançado.

A marca mais expressiva atingida por Reaves na NBA foi o true shotting. A estatística mede a eficiência real de um jogador ao pontuar, analisando arremessos de dois e três pontos, além dos lances livre. Uma taxa de alto nível costuma ser de 60%. Assim, o camisa 15 do Lakers conseguiu algo raro.

Além disso, Reaves ainda se juntou a um ídolo do Lakers após a grande atuação. Ele foi o primeiro jogador do time angelino a ter mais de 50 pontos, dez rebotes e cinco assistências desde Kobe Bryant na NBA. Desta forma, nem mesmo LeBron James conseguiu marcas tão expressivas com a camisa roxa e dourada.

Portanto, diante do cenário, Austin Reaves mostrou que tem condições ser protagonista pelo Lakers na NBA. Em uma noite onde Luka Doncic e LeBron James não estiveram em quadra, o ala-armador assumiu o comando no ataque e deu conta do recado.

“Em uma noite onde não se tem Luka, LeBron e nem Jaxson Hayes, é preciso entrar em quadra e ser grande pelo time”, disse Austin Reaves, após o jogo. “Então, eu não estava pensando: ‘Preciso marcar 50 pontos’. Porém, pensavam algo como: ‘Preciso fazer o que foi necessário para ajudar o time a vencer'”.

Embora Reaves não tivesse a projeção de ser cestinha, os colegas de Lakers se esforçaram por isso. Com ele sendo o craque em quadra, os demais jogadores sabiam que precisavam municiá-lo durante o jogo. Jarred Vanderbilt, por exemplo, revelou uma frase que falou ao grupo antes da partida.

“Eu disse para Austin Reaves e o resto do time: ‘Cara, vamos precisar que você marque 50 pontos hoje à noite”, disse Vanderbilt. “Como dá para ver, ele fez isso”.

