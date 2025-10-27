NBA: Técnico do Warriors elogia Blazers com Tiago Splitter

Tiago Splitter começou a carreira como técnico na NBA com uma grande vitória diante do Golden State Warriors. Após assumir o Portland Trail Blazers com a prisão de Chauncey Billups, o brasileiro liderou o time a um triunfo por 139 a 119. Desse modo, mostrou que tem potencial para ser um treinador de sucesso na liga.

A vitória diante do Warriors rendeu a Tiago Splitter elogios do técnico rival. Logo após o jogo, Steve Kerr falou sobre a curta carreira do brasileiro como treinador e como ele já tem tido sucesso na função.

“Eu encontrei Splitter em Paris e tivemos uma ótima conversa”, disse o técnico do Golden State Warriors. “Depois disso, ele teve muito sucesso como técnico do Paris Basketball e venceu a liga francesa. O dono do time me disse que ele era um técnico incrível e que um dia chegaria à NBA. Ninguém queria que fosse dessa forma (com a prisão de Billups), mas há um motivo para Splitter estar aqui. Ele é um cara talentoso”.

Além de elogiar Splitter, Kerr falou sobre a reconstrução do Portland Trail Blazers na NBA. Nos últimos anos, a equipe passou por anos difíceis, mas conseguiu reunir jovens de talento para tentar voltar a vencer na liga. Desse modo, o técnico do Warriors acredita que a equipe de Portland está no caminho correto.

“A cidade de Portland vai gostar muito de assistir a esse time”, disse o técnico do Warriors, nove vezes campeão da NBA. . É um time que joga com garra e tem uma identidade bem clara. A direção faz um ótimo trabalho reconstruindo a franquia depois da era com Terry Stotts, Damian Lillard e CJ McCollum. Foram anos difíceis, mas o time soube usar esse tempo e montar um elenco muito bom”.

Elogiado pelo técnico do Warriors, Tiago Splitter assumiu a função de técnico na NBA de forma inesperada. Até então assistente do Blazers, ele recebeu a promoção de forma interina logo após a prisão de Chauncey Billups. O treinador, aliás, foi preso por acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Após vencer o Warriors, Splitter lamentou a forma como assumiu a função no Blazers. Além disso, se solidarizou com o momento vivido por Billups.

“Para ser honesto, é um momento difícil. Todos nós do Blazers tivemos ótimas experiências com Chauncey e estamos pensando nele e na família dele. Porém, temos um trabalho a fazer e a gente precisa seguir em frente”, disse Tiago Splitter.

