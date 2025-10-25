Adam Silver quebra silêncio após prisões de técnico e jogador da NBA

O comissário da NBA, Adam Silver, falou pela primeira vez após o escândalo que decretou prisões de técnico e jogador da liga. O dirigente deu entrevista ao Prime Video, antes do duelo entre Boston Celtics e New York Knicks, no sábado (24), e se disse “perturbado” com a situação. Na quinta-feira, o treinador do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e o armador do Miami Heat, Terry Rozier, foram presos depois de acusações de jogos ilegais pelo FBI.

“Minha reação inicial foi de profunda perturbação. Não há nada mais importante para a NBA e seus fãs do que a integridade da competição. Então, fiquei com um aperto no estômago. Foi muito perturbador”, iniciou Adam Silver.

O comissário relembrou as investigações da NBA sobre Terry Rozier, que já era suspeito. O jogo analisado em questão aconteceu em 2023, quando ele ainda defendia o Charlotte Hornets. Mas, foi apenas uma das partidas citadas pelo FBI. Na época, a liga disse não ter encontrado nenhuma violação das regras. Assim, ele continuou jogando.

“Como as apostas foram feitas em casas legalizadas, elas detectaram um movimento diferente em relação a um jogo específico em março de 2023. Isso chegou a nós pelas próprias casas de apostas. Então, a NBA investigou a situação e fomos muito transparentes. E, embora houvesse suspeita, francamente, não conseguimos encontrar nada”, contou.

Adam Silver ainda revelou que o jogador do Miami Heat cooperou com a NBA na época. Inclusive, ele deu seu telefone, antes da conclusão de que não havia provas. Enquanto isso, o dirigente garantiu que a liga continuou trabalhando com o governo.

“O governo federal tem poder de intimação. Ou seja, pode ameaçar prender pessoas e fazer coisas que a NBA não pode. Então, temos trabalhado com eles desde então. Agora, dois anos e meio depois, para ser justo com Rozier, ele ainda não foi condenado por nada. Claro que não parece bom, mas ele está em licença administrativa. Como eu disse, temos trabalhado com o governo, e eles têm poderes que a liga não tem”, completou Silver.

Terry Rozier e Chauncey Billups e o ex-jogador e técnico, Damon Jones, estavam entre as 34 pessoas indiciadas na quinta-feira. As acusações envolvem apostas esportivas ilegais e jogos de pôquer fraudados. Como resultado, a NBA afastou Rozier e Billups de seus times. Além disso, disse, em comunicado, que continuaria cooperando com as autoridades federais.

