Anthony Edwards vira problema no Timberwolves em jogo da NBA

O Minnesota Timberwolves pode ter problemas com Anthony Edwards nas próximas rodadas da NBA. O astro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa ainda no início do jogo contra o Indiana Pacers no domingo (26). Desse modo, saiu de quadra após três minutos e não voltou, sendo dúvida para os próximos jogos da franquia.

Continua após a publicidade

A lesão de Anthony Edwards aconteceu logo no começou da partida. O astro sentiu o músculo após marcar uma bandeja difícil no meio dos marcadores em um contra-ataque. Ele teria sofrido um contato forte na coxa, de acordo com o time. Após a cesta, um tempo técnico foi pedido e o camisa 5 saiu de quadra, sendo substuído por Bones Hyland.

Edwards, desse modo, marcou apenas cinco pontos pelo Minnesota Timberwolves no jogo. Mesmo sem ele, a equipe conseguiu vencer o Indiana Pacers por 114 a 110, durante a estreia em casa na fase regular de 2025/26. O cestinha de Minnesota, aliás, foi Julius Randle, que registrou 31 pontos, além de seis assistências e quatro rebotes.

Continua após a publicidade

O Timberwolves ainda não indicou por quanto tempo Edwards vai ficar fora. É provável que o astro passe por uma avaliação médica que deve indicar o prazo para se recuperar. Assim, o Wolves teme perder o seu principal nome para os próximos jogos, em uma sequência dura contra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.

Leia mais!

A lesão, além disso, pode interromper uma temporada em que Anthony Edwards dava sinais que ia brilhar pelo Timberwolves na NBA. Após dois anos seguidos caindo nas finais do Oeste, o camisa 5 prometeu que estaria focado para liderar o time ao título. Durante a offseason, inclusive, ele teria tido um foco que nunca mostrou antes, de acordo com Jon Krawczinski, do portal The Athletic.

Continua após a publicidade

“Anthony Edwards tem se mantido longe das redes sociais e se esforçado para melhorar seu jogo em quadra. E, pela primeira vez em alguns anos, ele não esteve com a seleção dos EUA durante a offseason da NBA. Então, na minha opinião, isso deu a ele a chance de trabalhar duro. Ele foi bastante direto após a derrota nas finais da Conferência Oeste. Ou seja, Edwards reconheceu que ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar ao nível de Shai ou de Luka”, afirmou o jornalista.

Edwards, por fim, está no sexto ano pelo Timberwolves na NBA. Com 383 jogos, portanto, ele é um dos grandes nomes da liga, com médias de 23.9 pontos, 5.3 rebotes e 4.2 assistências, além de 36.5% de acerto de três.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA