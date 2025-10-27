Agora no Pelicans, Jordan Poole detona torcida do Wizards

Jordan Poole saiu do Washington Wizards para jogar no New Orleans Pelicans ainda no início da offseason passada. A mudança não foi por escolha, pois ocorreu via troca entre os dois times. Mas, depois de pouco tempo, ele dá sinais de que não poderia estar mais feliz. O arremessador está animado, em particular, com o ambiente que encontrou no ginásio da nova equipe.

Continua após a publicidade

“Eu amo a torcida daqui. Falo com todo mundo que é muito bom estar em um local em que os fãs são motivados e, com isso, você sente a ‘eletricidade’ no ar. Então, dá para sentir uma energia positiva em torno do time. Nos últimos dois anos, certamente, não tive isso. Porque aquele ginásio era morto, cara! A torcida do Wizards estava morta!”, detonou o ala-armador.

Os elogios de Jordan Poole vieram depois da estreia do Pelicans como mandante na temporada. A equipe perdeu para o San Antonio Spurs na prorrogação, mas, no último quarto, conseguiu uma grande virada no placar. Tanto que até teve a chance de vencer no tempo regular. O calor do torcedor naquela “arrancada” trouxe boas recordações para o atleta.

Continua após a publicidade

“É claro que esse foi só o nosso primeiro jogo em casa, então torcemos para que sigam desse jeito. Que sigam apoiando, nos incentivando o tempo inteiro porque eu sinto que podemos fazer algo especial. Estar aqui já me trouxe uma lembrança da torcida elétrica dos meus primeiros anos de NBA, enquanto ainda atuava no Golden State Warriors. São incríveis”, reconheceu o jogador de 26 anos.

Leia mais sobre Jordan Poole

Recém-chegado

Mas não se precisa ter o paralelo com o Wizards de Jordan Poole para ver o calor da torcida do Pelicans. Outro recém-chegado, afinal, chamou a atenção para isso nos últimos dias. O veterano DeAndre Jordan chegou ao elenco e, assim como o ala-armador, fez uma menção aos fãs da Louisiana. O pivô está ansioso para tê-los, pela primeira vez, ao seu lado na carreira.

Continua após a publicidade

“Eu sempre fui um fã dessa franquia. Vir aqui como visitante tem sido uma série de duras batalhas. A torcida sempre ‘empurra’ demais. E são jogos difíceis, em particular, quando o elenco está completo. Estou bem feliz por ser parte do time agora. E vou ficar ainda mais, certamente, quando os lesionados voltarem e estivermos mais saudáveis”, afirmou o novo reforço.

Ter o elenco completo pode ser um problema para Jordan, pois acaba com a necessidade de sua presença. No entanto, ele prefere ver tudo por outra perspectiva. “O meu ego morreu há muito tempo. Eu aprendi a aceitar que já estou em outro momento da minha carreira, mas, mesmo assim, ainda sou capaz de ter impacto em jogos. Por isso, me vejo como um abençoado”, admitiu.

Continua após a publicidade

Números

Os números, a princípio, dão apoio à visão de Poole sobre a torcida do seu ex-time. Na última temporada, o Wizards teve a pior média de público entre os 30 times da NBA: menos de 16.200 torcedores. É fato que o Atlanta Hawks teve um número total de espectadores menor, mas disputou um jogo a menos como mandante.

Ao mesmo tempo, é duro culpar o torcedor do Wizards pela falta de empolgação. O time está em reconstrução de elenco e, por isso, não faz questão de ser competitivo. Teve o segundo pior recorde da liga, com só 18 vitórias na campanha. Poole, além disso, vinha de uma temporada ruim em seu ano de estreia na franquia.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA