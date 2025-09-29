Willie Green: “Pelicans traz Jordan Poole na hora ideal da carreira”

Jordan Poole se prepara para iniciar uma nova fase da carreira no New Orleans Pelicans. Depois de passar duas temporadas no Washington Wizards, o ala-armador de 26 anos chegou à equipe em uma troca no começo da offseason. Ele virou, com isso, uma das principais apostas de início da gestão de Joe Dumars no basquete do time. Para o técnico Willie Green, trazer o atleta foi uma “bola dentro”.

“Nós confiamos que trouxemos Jordan no momento ideal de sua carreira. Essa vai ser a chance certa para a fase que vive enquanto jogador. Ele é um atleta que, antes de tudo, quer vencer. Dá para ver pela sua postura, pois está em quadra da manhã até de noite. Além disso, não sabia que era tão comunicativo. Isso é algo que encorajamos dentro do nosso grupo todos os dias”, elogiou Green.

Poole iniciou a jornada na liga ajudando o Golden State Warriors a ganhar o título em 2022. E conseguiu um grande contrato por causa disso. Mas, a partir daí, as coisas se complicaram. O alto custo, afinal, fez com que muitas pessoas se atentassem mais às lacunas do seu jogo. Tudo está às claras agora. Por isso, o Pelicans representa a confiança de um time que sabe exatamente quem ele é.

“Jordan não é só um ótimo jogador de basquete, mas também uma boa pessoa para se trabalhar. É muito comunicativo em quadra, para começar. Será uma ótima ajuda para mim porque traz bastante espaçamento para o nosso ataque. E não podemos esquecer que já foi campeão da NBA, então entrega esse nível de experiência também. Estamos felizes que esteja aqui”, garantiu o astro Zion Williamson.

Mudanças

O Pelicans, a princípio, não é a mudança mais radical da carreira de Jordan Poole. Na Isso aconteceu na transferência do Warriors para o Wizards. Afinal, ele deixou um time em que foi campeão da NBA para jogar em uma das piores equipes da liga. Ter mais liberdade em quadra não compensou o choque de realidade. Por isso, em Nova Orleans, nada o empolga mais do que a questão competitiva.

“As últimas duas temporadas foram desafiadoras para mim, pois o time em que estava não tinha muita pretensão competitiva. Quando você compete no mais alto nível, não quer mais sair dali. Mas a expectativa agora mudou. Vir para um time com dirigentes novos sempre significa que o objetivo é mostrar serviço. Então, vai ser bem divertido jogar em uma conferência Oeste tão disputada”, projetou o arremessador.

No entanto, o que não mudou ao longo dos anos é o que Poole entrega em quadra. Ele não esconde que a sua contribuição vai ser, de forma majoritária, no ataque. “A minha ajuda, acima de tudo, está em meus recursos ofensivos. Eu sou capaz de criar para os meus companheiros e pontuar em volume. Faço a vida mais fácil para todo mundo porque sou um criador de jogadas natural”, resumiu.

Mentoria

É seguro dizer que Jordan Poole chegou ao Pelicans com uma carreira mais “rodada” do que um típico atleta de 26 anos. Já é visto, por isso, como uma referência entre alguns jogadores do elenco. O calouro Jeremiah Fears, por exemplo, notou que pode contar com o ala-armador como um mentor. Mais do que pedir orientação, o jovem encontrou um colega que está ansioso para dividir o seu conhecimento.

“A chance de aprender com os nossos armadores a cada treino tem sido incrível. Jordan, em particular, me dá muitos conselhos e dicas. Está sempre no meu ouvido falando de cada detalhe do jogo e oferecendo ajuda em cada dúvida. Ele é o tipo de jogador mais velho de que um jovem como eu sempre precisa, em síntese”, contou o novato de 18 anos.

