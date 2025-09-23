Jordan Poole celebra poder jogar com Kevon Looney na NBA

Jordan Poole e Kevon Looney estão mais uma vez reunidos na NBA. Os dois jogaram juntos durante quatro anos no Golden State Warriors e conquistaram o título da liga em 2022. Agora, eles se juntaram para repetir o feito no New Orleans Pelicans, ao lado de nomes como Zion Williamson e Trey Murphy.

O reencontro com Kevon Looney, aliás, foi celebrado por Poole. Em coletiva em sua apresentação no Pelicans, o jogador falou sobre a chance de jogar ao lado do pivô e deixou uma indireta ao Washington Wizards, sua antiga equipe.

“Estou muito feliz por reencontrar com Looney”, disse Jordan Poole. “Não recebo um bom corta-luz há dois anos. Então, vai ser muito legal. Além disso, jogar com alguém que já foi campeão é ótimo. Claro, você passa por uma temporada longa e vai construção a relação em termos de basquete e química”.

Kevon Looney chegou ao Pelicans após dez anos com o Warriors. O pivô assinou com a equipe por duas campanhas no valor de US$16 milhões. Com médias de 4.5 pontos e 6.1 rebotes, ele adiciona mais uma boa opção ao garrafão de New Orleans. Em especial, pela capacidade de jogar ao lado de armadores como Poole.

O ex-Wizards, inclusive, destacou esse ponto do pivô. Segundo Jordan Poole, Kevon Looney é capaz de ajudar no corta-luz e proteger o garrafão, dando a chance aos alas espacem a quadra.

“Para mim, de forma pessoal, é uma adição muito importante pelo meu estilo de jogo. Além disso, é algo enorme para o nosso time, para os jovens, para abrir a quadra para caras como Trey Murphy e Herb Jones. Então, nós temos um grupo muito bom e acho que a direção fez um ótimo trabalho ao montar a equipe”, concluiu Jordan Poole.

Por fim, Poole chega ao New Orleans Pelicans após dois anos com a camisa do Wizards. No ano passado, aliás, ele teve médias de 20.5 pontos, 4.5 assistências e três rebotes, além de 1.3 roubo de bola. Porém, por ser um time em reconstrução de grupo, ele não teve tanto tempo de quadra como poderia, com apenas 29.4 minutos de média por jogo.

Com Poole e Looney, portanto, o Pelicans abre a fase regular de 2025/26 da NBA diante do Memphis Grizzlies, no dia 22 de outubro. Mesmo com nomes conhedidos da torcida, o time traz um elenco renovado, ainda com os novatos Derik Queen e Jeremiah Fears, além dos veteranos Saddiq Bey e Jalen McDaniels.

