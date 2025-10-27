GM do Blazers proíbe jogadores de falarem com Chauncey Billups

Os jogadores do Portland Trail Blazers acordaram com uma “bomba” na última quinta-feira, depois da prisão do técnico Chauncey Billups. E, assim que a notícia apareceu, a direção do time entrou em ação para trazer estabilidade. Segundo Chris Haynes, o GM Joe Cronin fez questão de informar elenco e treinadores sobre a situação. Mais do que isso, ele deu orientações bem claras para todos.

Continua após a publicidade

“Na manhã de quinta, Joe reuniu o elenco e comissão técnica para dar a notícia. Fontes me disseram que, a princípio, os atletas ficaram sem palavras. Total silêncio. Estavam em choque e, por isso, ninguém teve perguntas. Ele passou orientações, em seguida, para todos. A mais importante delas foi que ninguém deveria contatar Chauncey enquanto a investigação está em andamento”, contou o jornalista.

Cronin também apareceu na reunião já com uma definição de quem seria o substituto de Chauncey Billups à frente do Blazers. Haynes apurou que, como esperado, o comando interino foi oferecido para o principal assistente da comissão: Nate Bjorkgren. Mas o ex-treinador do Indiana Pacers não aceitou o cargo. E, com isso, o Brasil ganhou o seu primeiro técnico na história da NBA.

Continua após a publicidade

“Tiago Splitter assumiu o comando logo depois da conversa de Joe com todo mundo. Ele disse que, antes de tudo, os objetivos do time seguem os mesmos. A sua função é manter o trabalho em andamento até que tudo volte ao normal. A franquia ofereceu o cargo provisório a Nate [Bjorkgren] antes de Tiago, mas ele recusou por ser muito amigo de Chauncey”, revelou o veterano repórter.

Leia mais sobre o Portland Trail Blazers

De longe

A prisão de Chauncey Billups foi tão chocante que teve impacto até em jogadores que já não estão mais no Blazers. O ala-armador Anfernee Simons, por exemplo, admitiu que ficou abalado com a notícia. O atleta de 26 anos é amigo do treinador e, por isso, seguiu em contato mesmo depois da saída de Portland. Assim como todos, ele foi pego de surpresa pela história.

Continua após a publicidade

“Certamente, essa notícia foi um golpe duro para mim. Eu estou tão em choque quanto qualquer pessoa, pois tenho uma ótima relação com Chauncey. Mesmo depois da troca, nós seguimos em contato. Nós sempre estamos perguntando um sobre o outro. Temos uma relação muito boa, que vai muito além do que acontece em quadra”, lamentou o agora atleta do Boston Celtics.

Como uma pessoa próxima de Billups, Simons teme por mais do que o seu amigo. Terá uma série de pessoas, afinal, que vão viver esse drama ao lado do ex-jogador. “É uma situação muito chata para Chauncey e a sua família, antes de tudo. A atenção da mídia e as críticas vão vir todas para cima deles. Será muito triste de acompanhar por todos os envolvidos”, completou.

Continua após a publicidade

Agradável

Até a imprensa, aliás, se surpreendeu com as acusações de envolvimento com a máfia em mesas de pôquer ilegais de Billups. Os jornalistas de Portland gostavam muito do ex-armador membro do Hall da Fama. O repórter Jason Quick, do site The Athletic, fez um relato completo sobre a sua relação com o técnico depois da notícia. E, como todos, mostrou-se surpreso com a notícia.

“Você consegue ver o pior lado das pessoas quando trabalha uma temporada inteira com times e técnicos. Afinal, é um ambiente tenso e versátil cheio de pessoas egocêntricas e orgulhosas. Mas, de todos os treinadores com quem lidei em 28 anos, ninguém foi mais agradável do que Chauncey. Ele nunca foi agressivo e sempre respondeu as perguntas com observações interessantes”, elogiou o jornalista.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA