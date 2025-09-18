Damian Lillard fala sobre deixar Bucks por Blazers: “Muito feliz”

O astro Damian Lillard não poderia estar mais feliz por deixar o Milwaukee Bucks pelo Portland Trail Blazers. Após o time de Wisconsin o dispensar no início da agência livre, Lillard voltou ao Blazers, onde passou quase toda a sua carreira na liga.

Damian Lillard sofreu lesão no tendão de Aquiles e está fora da próxima campanha da NBA. Apesar de tudo, o armador conseguiu o que queria: voltar para Portland.

“Foi ótimo. Eu não sou uma pessoa muito expressiva, mas acho que como adulto, voltando aqui, com meus filhos na idade que estão, com o time que estou, tudo faz muito sentido”, disse Damian Lillard ao site Hoops Hype. “O time se desenvolveu e cresceu nos últimos dois anos. Mas voltar onde eu passei os primeiros 11 anos da minha carreira é uma das vezes em minha vida que me sinto muito feliz. Todos os dias, eu acordo e estou grato por isso. Então, eu posso andar por aqui, ver meus filhos. Aqui, eu posso ir até a casa da minha mãe. É muito bom, então eu não poderia estar mais feliz”.

Lillard quis deixar o Blazers pelo Bucks em 2023, pois achava que a direção não se esforçava para buscar reforços. Na ocasião, ele pediu ao time que trocasse a escolha de Draft. Sem sucesso, no entanto. A equipe selecionou Scoot Henderson. Assim, ele solicitou troca e desejava lutar pelo título fora dali.

Damian Lillard sabia que o Bucks era uma escolha óbvia em relação ao Blazers pelo sonho de ser campeão da NBA. Mas em Milwaukee, ele foi aos playoffs duas vezes e caiu logo na primeira rodada em ambas. Então, para piorar, ele se machucou e o time o mandou embora.

O fato é que no meio da última campanha, Lillard já queria deixar o Bucks. Ele estava infeliz no time de Milwaukee, especialmente por conta de seus filhos. Ao invés de lamentar a saída de lá, ele comemorou a volta ao Blazers.

Após a lesão, chegou a pedir à diretoria do Bucks para fazer o tratamento em Portland antes da dispensa, mas o time negou. Dias depois, veio a notícia de que Milwaukee estava parcelando seu contrato e fechando com o pivô Myles Turner.

Apesar de não jogar em 2025/26, Damian Lillard estará onde queria estar. Nove vezes All-Star, ele assinou com o Blazers por três temporadas e vai receber US$42 milhões pelo novo acordo. Em 13 anos na NBA, ele possui médias de 25.1 pontos, 6.7 assistências, 4.3 rebotes e acertou 37.1% nos arremessos de três em 900 jogos.

