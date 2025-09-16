Por Damian Lillard, site indica chegada de astro ao Blazers

O Portland Trail Blazers acertou o retorno do astro Damian Lillard à franquia em julho. Após dois anos com o Milwaukee Bucks, ele volta ao time em que fez história na NBA e se tornou ídolo. No entanto, o armador não tem data para retornar às quadras, já que se recupera de uma grave lesão no tendão de Aquiles. Então, para dar “ajuda” ao craque, o site Fade Away World indicou um reforço para o Blazers.

O portal alerta que, mesmo sem saber quando Damian Lillard vai fazer sua reestreia pelo Blazers, o astro precisará de um elenco melhor. Na verdade, a questão levantada é se a franquia quer contribuir para que o ídolo possa competir na NBA em sua reta final de carreira. Caso decida que sim, a sugestão é que Portland vá atrás de Lauri Markkanen, hoje no Utah Jazz.

“Um ícone da franquia voltou para casa, e agora precisam decidir se vão se comprometer em maximizar a reta final de sua carreira. É por isso que o Blazers deveria considerar a busca por Lauri Markkanen. O ex-All-Star de 28 anos se tornou um dos jogadores mais versáteis da liga. Além disso, com o Utah buscando uma reconstrução, Portland pode aproveitar a oportunidade para tirá-lo de lá”, publicou o Fade Away World.

Por outro lado, para unir Lillard e Markkanen, a sugestão é que o Portland Trail Blazers envie Jerami Grant, Matisse Thybulle e duas escolhas de primeira rodada. Entre os nomes, Grant é o que a franquia quer conseguir uma troca há mais tempo. O time assinou com ele uma extensão de cinco anos por US$160 milhões em 2023. Mas, nos últimos dois anos, ele não fez valer o investimento e se tornou “peso” na reconstrução da franquia.

“Se Damian Lillard conseguir retornar sua forma de antes da lesão, o Blazers poderia ser um time forte no Oeste. Um quinteto titular formado por Lillard, Jrue Holiday, Shaedon Sharpe (ou Toumani Camara), Lauri Markkanen e Donovan Clingan, combina bons arremessos, defesa de perímetro, além de tamanho e proteção de aro”, avaliou o portal.

Portanto, neste cenário proposto, o Blazers abriria mão de uma reconstrução, para brigar nos playoffs da NBA. Ou seja, usaria a chegada de Lillard para mudar de rumo e criar um time competitivo.

O Utah Jazz, por sua vez, abraçaria de vez um recomeço. Isso porque, Markkanen é um dos nomes que deixam em dúvida as pretensões de Utah na liga. Com alto salário e calibre de All-Star, ele vai na contramão de uma reconstrução. Ao trocar o finlandês para o Blazers, além disso, poderia aproveitar seu alto valor de mercado atual. Sobretudo, após ótima campanha no EuroBasket.

Enquanto isso, Utah receberia bons nomes e principalmente escolhas de primeira rodada para projetar o futuro da equipe. “O Jazz pode se concentrar no crescimento interno sem ser forçado a vencer agora. Adicionar capital de Draft futuro garante flexibilidade no mercado de trocas”, completou o Fade Away World.

Então, confira a troca completa proposta pelo site:

Blazers recebe: Lauri Markkanen

Jazz recebe: Jerami Grant, Matisse Thybulle e duas escolhas de primeira rodada (2030 e 2032)

