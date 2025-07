Jovem armador se anima com retorno de Damian Lillard ao Blazers

De acordo com o jornalista Zach Lowe, o armador Scoot Henderson está muito animado com o retorno de Damian Lillard ao Portland Trail Blazers. No episódio mais recente de seu programa, o podcaster revelou que o jovem de 21 anos não vê a hora de atuar ao lado do maior jogador da história da franquia.

“Pelo que me disseram, Scott está super entusiasmado com a volta de Lillard. Ele não se sente ameaçado de forma alguma. Havia uma corrente oculta de “se eu for o Scoot, vou ficar bravo”, como se o jovem fosse voltar para o banco. Mas o Lillard vai ficar fora por um ano. Então, Scoot vai ter toda a pista do mundo para decolar”, disse Lowe.

Em 2025/26, Henderson terá muitos minutos no Blazers. Afinal, a equipe negociou Anfernee Simons com o Boston Celtics nesta offseason. Além disso, Lillard estará fora de ação por um longo período em razão da ruptura no tendão de Aquiles. O técnico Chauncey Billups, a princípio, deverá escalar Jrue Holiday, que chegou a Portland na troca de Simons, ao lado de Scoot no quinteto titular.

O detalhe é que o jovem armador só tende a ganhar com a volta de Damian Lillard ao Blazers. Scoot, aliás, terá um mentor que foi o rosto da franquia por 11 temporadas. Na próxima campanha, a equipe espera um salto de qualidade de Henderson.

Nas duas primeiras temporadas em Portland, o camisa 00 disputou 128 jogos, mas foi titular em apenas 42 deles. Suas médias, no período, foram de 13,3 pontos e 5,2 assistências. Agora, a expectativa é de que Scoot tenha mais liberdade em quadra. Ou seja, que fique mais tempo com a bola nas mãos.

Terceira escolha do Draft de 2023, Henderson é uma das apostas do time de Portland para voltar a ser competitivo. Desde a saída de Damian Lillard, três meses após o recrutamento do jovem armador, o Blazers passa por um processo de reconstrução. Assim, a equipe não alcançou os playoffs nas últimas duas campanhas. Scoot, portanto, terá finalmente a chance de jogar com Lillard na NBA.

Damian Lillard

Maior cestinha da história do Blazers, Lillard retornou à equipe na última semana, após rescindir o contrato com o Milwaukee Bucks. Alvo de Celtics, Miami Heat e Minnesota Timberwolves, o armador de 35 anos decidiu voltar “para casa”. Desse modo, o veterano fechou um acordo de três temporadas com o time de Portland por US$42 milhões. Esse, aliás, deverá ser o último contrato de sua carreira.

“Só de saber que vou voltar para casa com meus filhos, jogando pelo Blazers, dirigindo nas mesmas ruas em que dirigi praticamente toda a minha vida adulta, com toda a minha família, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, todos os meus amigos de Portland. Todas essas coisas contam. Eu não esperava que isso acontecesse tão cedo”, disse o camisa 0, em sua coletiva de apresentação.

Lillard disse que sentiu falta de orientar jovens jogadores nos últimos dois anos. Afinal, o Bucks tinha um elenco veterano. Portanto, ele quer servir como mentor para a nova geração. O técnico Chauncey Billups apoia a postura do craque.

“Ele será o assistente técnico mais bem pago da história da liga. Vou colocá-lo para trabalhar todos os dias. Quero ver Scoot Henderson e Shaedon Sharpe darem um passo adiante neste ano. É diferente quando você recebe orientação e tutela de um cara que veste a camisa”, afirmou Billups.

Em 13 anos na NBA, Lillard fez 900 jogos e possui médias de 25,1 pontos, 6,7 assistências e 4,3 rebotes, além de 37,1% nos arremessos de três. Pelo Blazers, ele detém os recordes da franquia em pontos (19,376) e cestas do perímetro (2,387).

