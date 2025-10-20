Toumani Camara acerta extensão de contrato com Blazers

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala Toumani Camara estendeu o seu contrato com o Portland Trail Blazers. Segundo o jornalista, o acordo é válido por quatro temporadas. Nesse período, o atleta de 25 anos vai receber US$82 milhões em salários. O prazo para extensões prévias na NBA expira nesta segunda-feira (20).

Mas o novo vínculo de Camara vai começar a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o jovem terá direito a US$8,4 milhões em salários. Esse valor é se refere ao último ano do seu contrato de calouro. Portanto, o belga vai triplicar os ganhos anuais com o acordo.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Toumani Camara teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Blazers até 2030. A renovação do vínculo com o ala-armador era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Escolha 52 do Draft de 2023, Camara chegou ao Blazers três meses após o recrutamento. Afinal, ele foi um dos vários jogadores envolvidos em uma troca tripla com Milwaukee Bucks e Phoenix Suns (time que o draftou). O ala belga já fez 148 jogos na NBA, sendo titular em 127 deles. Suas médias, até o momento, são de 9,5 pontos e 5,4 rebotes.

Toumani Camara é o segundo atleta a fechar uma extensão prévia de contrato com o Shaedon Sharpe nesse fim de semana. O ala-armador Shaedon Sharpe, que deverá ser a principal peça ofensiva de Portland, em 2025/26, vai receber US$90 milhões por quatro anos.

Logo de cara, Camara se tornou um dos melhores defensores da liga. Tanto que, em 2024/25, ele foi eleito para o segundo time ideal de defesa. Suas médias, na última campanha, foram de 11,3 pontos, 5,8 rebotes, 2,2 assistências e 1,5 roubo de bola. Além disso, o belga foi o nono atleta mais votado para o prêmio de defensor do ano. Desse modo, o ala é titular absoluto e tem a confiança do técnico Chauncey Billups.

Camara é uma das esperanças do Blazers para voltar aos dias de glórias. Vale lembrar que o time não foi aos playoffs nos últimos quatro anos. Apesar disso, a equipe tem um dos melhores núcleos jovens da NBA. Além do belga, Portland aposta na evolução de Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Deni Avdija, Donovan Clingan e do novato Hansen Yang.

Mas nesta offseason, o Blazers acertou a chegada de dois veteranos. Damian Lillard retornou após duas temporadas no Milwaukee Bucks. No entanto, o armador de 35 anos vai perder a próxima campanha. O motivo é uma grave lesão no tendão de Aquiles, que ele sofreu nos últimos playoffs.

Além disso, o Blazers adquiriu Jrue Holiday na troca que envolveu a ida de Anfernee Simons para o Boston Celtics. O jogador de 35 anos, aliás, será o armador titular pelo menos no começo da campanha. Afinal, Henderson vai desfalcar a equipe pelo menos no primeiro mês de jogos.

