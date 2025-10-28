Timberwolves perde Anthony Edwards por lesão

O Minnesota Timberwolves confirmou a lesão de Anthony Edwards na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro sofreu uma distensão no tendão da perna direita. Como resultado, ficará fora por duas semanas e perderá ao menos as oito próximas partidas da equipe na temporada 2025/26.

Continua após a publicidade

A lesão de Anthony Edwards aconteceu no duelo contra o Indiana Pacers no domingo (26). Ainda no primeiro quarto, ele sentiu o músculo após marcar uma bandeja difícil no meio dos marcadores em um contra-ataque. Ele teria sofrido um contato forte na coxa, de acordo com o time. Após a cesta, um tempo técnico foi pedido e o camisa 5 saiu de quadra, sendo substituído por Bones Hyland.

Então, Edwards marcou apenas cinco pontos pelo Minnesota Timberwolves no jogo. Mesmo sem ele, a equipe conseguiu vencer o Indiana Pacers por 114 a 110, durante a estreia em casa na fase regular de 2025/26. O cestinha, aliás, foi Julius Randle, que registrou 31 pontos, além de seis assistências e quatro rebotes.

Continua após a publicidade

De início, o Timberwolves indicou que a lesão de Edwards seria no músculo posterior da coxa. Porém, logo após a partida, ele passou por exames médicos e foi constatada a distensão na perna direita. Segundo a franquia, ele será reavaliado em uma semana, mas é provável que não volte antes do dia 14 de novembro.

Portanto, Edwards deve perder pelo menos oito jogos do Timberwolves na NBA. Os próximos dois, aliás, são importantes, uma vez que são contra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. No período, o time ainda enfrenta o New York Knicks, que também é uma das forças da temporada.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Antes da lesão, Anthony Edwards vinha de um grande início pelo Timberwolves. Na rodada de abertura, por exemplo, o astro marcou 41 pontos, sendo 5 acertos em dez tentativas do perímetro, além de sete rebotes. No jogo dois, enquanto isso, ele registrou 31 pontos, cinco assistências e quatro rebotes.

A contusão, portanto, interrompe um ano em que Edwards prometia brilhar na NBA. Após dois anos seguidos caindo nas finais do Oeste, o camisa 5 garantiu que estaria focado para liderar o time ao título. Durante a offseason, inclusive, ele teria tido um foco que nunca mostrou antes, de acordo com Jon Krawczinski, do portal The Athletic.

Continua após a publicidade

“Anthony Edwards tem se mantido longe das redes sociais e se esforçado para melhorar seu jogo em quadra. E, pela primeira vez em alguns anos, ele não esteve com a seleção dos EUA durante a offseason da NBA. Então, na minha opinião, isso deu a ele a chance de trabalhar duro. Ele foi bastante direto após a derrota nas finais da Conferência Oeste. Ou seja, Edwards reconheceu que ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar ao nível de Shai ou de Luka”, afirmou o jornalista.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA