“Cooper Flagg é o LeBron James branco”, crava analista da ESPN

Ser a primeira escolha de um draft é sempre um desafio por causa das expectativas em torno do jovem talento. É uma grande honra, mas, ao mesmo tempo, enorme pressão. Isso se intensifica quando o estilo de jogo do prospecto evoca comparações com alguns dos maiores astros da história. Kendrick Perkins vê Cooper Flagg está nessa situação, pois o seu basquete tem todos os traços de LeBron James.

“Cooper já deveria iniciar a temporada como armador do Dallas Mavericks porque ele é a versão branca de LeBron. Eu disse isso na noite do recrutamento e mantenho. Tem os instintos e a inteligência em quadra, antes de tudo. Combina a capacidade de criar e defender em alto nível. Ele é um pouco menos atlético, mas tem o pacote completo”, exaltou o comentarista da ESPN.

LeBron James não era a comparação mais comum para Cooper Flagg antes do draft, mas é um paralelo cada vez mais constante. O novato, afinal, passou a ser mais usado como um criador primário em sua passagem pela NCAA. E já vem sendo testado nessa função também pelo Mavs. Perkins crê que, apesar da estatura e porte físico, o calouro tem tudo para ser um armador na NBA.

“Eu adoro o entrosamento que já desenvolveu com Anthony Davis nessas partidas de pré-temporada. O pick-and-roll entre ambos sempre rende boas jogadas para ambos. Então, eu não ficaria surpreso em ver a bola nas mãos de Cooper no primeiro jogo da temporada. É o que eu faria, aliás, como técnico. Ele deveria comandar o ataque de Dallas”, cravou o ex-pivô do Boston Celtics.

Kendrick Perkins não é o primeiro ex-jogador a notar as semelhanças entre Flagg e James. Isso não passou despercebido de Brian Scalabrine quando teve a chance de passar alguns dias com o então prospecto. O ala aposentado revelou que, há alguns meses, tinha uma semana de atividades agendadas com o jovem. Mas tudo acabou muito antes do que o planejado.

“Eu acho que a melhor comparação para Cooper é LeBron, mas com menos vigor físico-atlético. Pois ambos processam o jogo como um computador. Ele ‘absorve’ tudo o que dizemos em umas 24 horas. Nós treinamos juntos antes do draft e, já no segundo dia, tive que ser sincero e admitir que não podia mais ajudá-lo. Afinal, o garoto é bom demais”, reconheceu o hoje analista.

Scalabrine sabe que o sucesso na NBA passa por muitas variáveis e vai além do talento. Ele vai ficar surpreso, no entanto, se Flagg não se tornar um astro da liga após tudo o que viu. “Nós fizemos treinos que deveriam ser desafiadores, mas ele dominava cada coisa com uma velocidade incrível. Nunca conheci alguém que absorva informações e detalhes tão rápido”, concluiu.

Aprovação

LeBron e Flagg já tiveram a chance de jogarem juntos antes das Olimpíadas de Paris, no ano passado. O jovem integrou o elenco de apoio e treinos da seleção e, assim, chamou a atenção de vários astros da liga. O craque do Los Angeles Lakers acompanhou, logo em seguida, a temporada do garoto em Duke. Tudo isso faz com que também aposte que o calouro vai brilhar entre os profissionais.

“Eu acho que Cooper vai ser ótimo porque pode fazer muitas coisas diferentes dentro de quadra. Pode jogar com ou sem a bola nas mãos, então é capaz de assumir uma série de funções. É um garoto super atlético, rápido no segundo salto. O seu arremesso vai seguir melhorando, certamente. Enfim, eu acredito que ele será incrível”, projetou o futuro membro do Hall da Fama.

