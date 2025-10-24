Jason Kidd rebate críticas e elogia Cooper Flagg

Jason Kidd minimizou a atuação ruim de Cooper Flagg na estreia da NBA. A primeira escolha do Draft estreou como armador do Mavs e teve um duplo-duplo (dez pontos e dez rebotes), mas não deu nenhuma assistências. Desse modo, a equipe do Texas perdeu para o rival San Antonio Spurs por 125 a 92.

O técnico do Mavericks, porém, foi na contramão das críticas e elogiou Cooper Flagg. Segundo Kidd, o ex-jogador de Duke será um dos grande nomes da história da NBA.

“Eu gostei do jeito que Flagg jogou”, disse Jason Kidd. “Ele vai ser um dos melhores a jogar este jogo. Este jogo é a chance dele ver, como um novato, a forma como estão marcando. Ele pode rever as gravações, porque vai enfrentar isso de novo e é algo que vai ajudá-lo a evoluir. Além disso, sair com um duplo-duplo na estreia não é nada mal.

O duplo-duplo de Cooper Flagg de fato chamou a atenção. Logo no primeiro jogo, o armador conseguiu dez pontos e dez rebotes. No entanto, o desafio foi lidar com a função de armador na estreia pelo Dallas Mavericks. Em uma posição que nunca esteve habituado, ele teve dificuldades contra a marçação e o jogo não estava “a seu favor”.

A dificuldade de Flagg afetou a produção ofensiva do time de Kidd. O cestinha, afinal, foi Anthony Davis, que marcou apenas 22 pontos. Ao todo, foram apenas quatro jogadores com mais de dez pontos. No San Antonio Spurs, por outro lado, foram cinco nomes, sendo que Victor Wembanyama teve 40 pontos.

“Achei que Cooper Flagg jogou dentro do seu jogo”, seguiu Jason Kidd. “Ele aproveitou o que a defesa deu, fez jogadas, se jogou no chão. Ele não vai sair arremessando toda ver que pegar a bola. Então, ele tenta jogar do jeito certo”.

Cooper Flagg, enquanto isso, assumiu que não teve uma boa estreia na NBA. Ainda assim, o armador optou por não concentrar as atenções em algo que já foi para focar no próximo duelo, diante do Washington Wizards.

“Não foi uma estreia ótima”, assumiu Cooper Flagg. “É óbvio que eu não joguei muito bem. Mas é preciso seguir em frente e focar no próximo duelo. É parte do basquete. Nem sempre vai dar certo ou vai ser perfeito. Então, é preciso se ajustar e melhor em tempo real”.

