NBA: Joel Embiid decepciona contra Celtics

O Philadelphia 76ers venceu o Boston Celtics por 117 a 116 na estreia da temporada 2025/26 da NBA, mas o pivô Joel Embiid foi a grande decepção da noite de quarta-feira (22). Em 20 minutos de ação, o MVP de 2023 ficou com apenas quatro pontos, enquanto errou oito de seus nove arremessos.

Joel Embiid não fazia um jogo oficial desde o dia 22 de fevereiro, apesar de atuar em uma partida da pré-temporada na última semana. Sem ritmo, ele teve sérios problemas contra Neemias Queta e só fez a sua primeira e única cesta no segundo quarto.

Para piorar, enquanto Embiid esteve em quadra, o Celtics venceu por 16 pontos. E quando Boston, jogando em casa, abriu 94 a 84 no último quarto, o técnico Nick Nurse sacou o pivô. O Sixers virou cerca de sete minutos depois, mas o astro jamais voltou à quadra. Assim, o time de Philadelphia confirmou o triunfo com uma formação mais baixa.

De acordo com Nurse, Joel Embiid está com restrição de minutos, algo que deve seguir pelos próximos jogos na campanha 2025/26 da NBA. Após vencer o MVP em 2022/23, ele fez apenas 58 de 164 partidas possíveis, sempre por conta de problemas físicos. Aliás, ele era o favorito a vencer em 2023/24 quando se machucou.

Joel Embiid not jumping AT ALL anymore His knees are cooked pic.twitter.com/7GIwnKKxAE — BrickCenter (@BrickCenter_) October 22, 2025 Continua após a publicidade

Antes de estrear contra o Celtics em 2025/26, Joel Embiid vem de sua pior temporada na NBA desde que virou um astro. Em cerca de 30 minutos, ele teve médias de 23.8 pontos, 8.2 rebotes e 4.5 assistências, enquanto acertou 44.4% dos arremessos de quadra em 19 jogos.

Diante do Celtics, Embiid viu seu protagonismo sumir. Isso porque Tyrese Maxey e o calouro VJ Edgecombe dominaram o jogo. Enquanto Maxey somou 40 pontos e seis assistências, o novato anotou 34 pontos e pegou sete rebotes. Aliás, Edgecombe quebrou uma marca que era de LeBron James e durava 22 anos.

É provável, por enquanto, que Embiid perca alguns jogos ao longo da nova campanha da NBA, especialmente aqueles em noites consecutivas. Quando estiver fora, Adem Bona deve ser o seu substituto no garrafão. No entanto, ele deve atuar no próximo sábado, quando o Sixers vai enfrentar o Charlotte Hornets, em casa.

Vale lembrar que o 76ers está sem o ala Paul George. Apesar de já estar em fase de treinos, ele não tem uma data para voltar às quadras.

