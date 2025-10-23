Novato do 76ers quebra recorde de LeBron James na NBA

O novato VJ Edgecombe quebrou um recorde de LeBron James em sua estreia pelo Philadelphia 76ers na NBA. Diante do Boston Celtics, o jovem marcou 14 pontos apenas no primeiro quarto. Desse modo, ele teve a maior marca de todos os tempos para o primeiro período de um calouro na liga.

Até então, o recorde pertencia a LeBron James. Na estreia pelo Cleveland Cavaliers, a primeira escolha de 2003 marcou 12 pontos no primeiro quarto contra o Sacramento Kings. Assim, superou uma marca que durou por mais de 20 anos na NBA, até Edgecombe ter uma atuação histórica pelo 76ers.

VJ Edgecombe começou o jogo contra o Celtics como titular do 76ers na estreia da campanha da NBA em 2025/26. Ao lado de Tyrese Maxey e Joel Embiid, ele assumiu o protagonismo no quarto inicial ao marcar 14 pontos, sendo nove deles em cestas de três, em apenas 11 minutos. No jogo todo, ele conseguiu fazer 34 pontos.

Então, a atuação de Edgecombe ajudou em uma grande vitória do Philadelphia 76ers. A equipe bateu um adversário direto do Leste por 117 a 116. O cestinha do jogo, aliás, foi Tyrese Maxey, que fez 40 pontos.

O início do novato até ajudou o 76ers a superar um jogo ruim de Joel Embiid na estreia da campanha 2025/26 da NBA. O pivô não conseguiu ter uma grande atuação pela equipe e marcou apenas quatro pontos em 20 minutos. O técnico Nick Nurse, assim, optou por sequer usá-lo nos minutos finais do último quarto.

A noite ruim de Embiid até levantou questões sobre o futuro dele na Philadelphia. A franquia, assim, pode ter em Edgecombe um futuro em caso de saída do MVP de 2023. Após quebrar o recorde de LeBron James na NBA, afinal, o novato do 76ers mostrou que tem condições de fazer valer a aposta como terceira escolha do último Draft.

Em um time onde as lesões tem assombrado as principais estrelas, Edgecombe pode se transformar no rosto de uma reconstrução. O jovem, aliás, traça grandes metas para a carreira com o 76ers na NBA. Logo após o Draft, ele garantiu que quer ser campeão já no ano de estreia, enquanto pretende estar entre os melhores calouros da liga.

“Foi incrível (Draft). Estou em um ótimo time. Por isso, eu sinto que temos uma chance de chegar às finais da NBA. Eu quero ser campeão aqui. Tenho dois objetivos para a temporada: ser eleito para o time ideal de calouros e conquistar um título”, afirmou o camisa 77 do Sixers.

