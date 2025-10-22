Erik Spoelstra abre o jogo sobre relação com Bam Adebayo

O técnico Erik Spoelstra e o pivô Bam Adebayo estão prestes a iniciar a nona temporada juntos na NBA. Nesse período, a dupla levou o Miami Heat a duas finais da liga (2020 e 2023). Mais do que isso, eles se tornaram amigos. Em conversa com o jornal Miami Herald, o treinador falou sobre a relação com o astro.

Continua após a publicidade

“Essa é a beleza do tempo. Mas, infelizmente, não temos isso o suficiente na NBA. Há tanta rotatividade e tantas mudanças que você acaba desenvolvendo novas relações ano após ano. Mas quando você tem a oportunidade de treinar alguém por vários anos, vocês se conhecem em um nível muito mais profundo. É tipo quando treinei Dwyane Wade e Udonis Haslem por tanto tempo”.

“Olhando para trás, você sente muita gratidão por todos os diferentes capítulos. Afinal, você passa por tudo. Vivencia o lado bom, o atrito, a amizade, as experiências, as memórias compartilhadas. E eu valorizo ​​isso com Bam Adebayo”, disse Erik Spoelstra.

Continua após a publicidade

O técnico assumiu o comando do Heat em 2008. Na época, Spoelstra era apenas um jovem (37 anos) com a primeira chance à frente de um time da NBA. E a missão dele era inglória. Afinal, substituiu o lendário Pat Riley, que se tornou presidente da franquia.

Leia mais!

Mas ao longo de quase duas décadas, Spoelstra se tornou um dos melhores técnicos da história da NBA. Foi bicampeão (2012 e 2013) e vice quatro vezes. Além dos títulos, o treinador ganhou moral porque levou elencos limitados a boas campanhas. Ou seja, Miami sempre foi bem treinado por Spoelstra.

Continua após a publicidade

Adebayo, por sua vez, foi a escolha 14 do Draft de 2017. Em nove anos no time, virou um líder e referência técnica. Até o momento, ele disputou 567 jogos pelo Heat. Suas médias são de 15,7 pontos, 8,9 rebotes e 3,6 assistências. Além disso, Adebayo se tornou All-Star e bicampeão olímpico pela seleção dos EUA.

Aliás, Erik Spoelstra e Bam Adebayo estiveram juntos nos Jogos Olímpicos de Paris (2024). Afinal, o técnico do Heat era um dos assistentes de Steve Kerr na seleção.

“Sem dúvida, nossa amizade cresceu devido à experiência na seleção. Cada um de nós pode se ver de uma maneira diferente e passar muito tempo juntos nesses momentos que eu chamo de intermediários. Comer juntos, tomar café juntos, estar juntos no ônibus, sair depois do treino. Eu sendo assistente e, às vezes, apenas sendo amigos um do outro. Eu adoro isso. Gostaria que tivéssemos mais oportunidades como essa neste ramo, mas não é assim que as coisas são. E é por isso que sou grato por isso”, concluiu Spoelstra.

Continua após a publicidade

Por fim, Spoelstra é o novo técnico da seleção dos EUA. Desse modo, ele terá a chance de comandar Adebayo na Copa do Mundo do Catar (2027) e nas Olimpíadas de Los Angeles (2028).

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA