NBA: Jonathan Kuminga chama a atenção em estreia do Warriors

O jovem Jonathan Kuminga foi um dos destaques na estreia do Golden State Warriors na temporada 2025/26 da NBA. Diante do Los Angeles Lakers, fora de casa, a equipe de San Francisco venceu por 119 a 109.

Continua após a publicidade

Após a “novela” da extensão de contrato, o atleta de 23 anos foi titular e não decepcionou o Warriors. Em quase 33 minutos, Jonathan Kuminga fez de tudo um pouco em quadra: 17 pontos, nove rebotes e seis assistências. Além disso, ele acertou quatro das seis bolas de três que tentou. Ao final do jogo, Kuminga recebeu elogios do técnico Steve Kerr.

“Jonathan realmente amadureceu. Tivemos algumas conversas muito boas. Agora, ele tem uma noção melhor do que é necessário, em comparação com os anos anteriores na NBA. Além disso, acho que Jimmy Butler também o ajudou muito. Para ele, não tem sido fácil encontrar minutos em nosso time. Estou muito orgulhoso dele por continuar firme e amadurecer. Enfim, é um ótimo começo para ele e para o nosso time”, disse Kerr.

Continua após a publicidade

Citado pelo técnico, Butler também falou sobre a grande atuação do jovem. O veterano, aliás, se tornou um mentor para o ala. De acordo com o camisa 10 do Warriors, Jonathan Kuminga tem potencial para ser um jogador incrível na NBA.

Leia mais!

“Eu só quero ajudar o JK a ser ótimo. A gente está curtindo. Saindo juntos. Assistindo a vídeos de basquete e treinando o nosso jogo. JK tem muito talento, tipo, nato. Ele é muito agressivo, atlético, inteligente. Sei o quão incrível ele quer ser e o quão incrível ele pode ser na liga. Agora é meu trabalho ajudá-lo a alcançar isso”, contou Butler.

Continua após a publicidade

Jonathan Kuminga, por sua vez, disse que aprende todos os dias com o veterano. Segundo o camisa 1 do Warriors, Butler já passou por uma situação semelhante à dele na NBA. Ou seja, de brigar por mais espaço e ser protagonista.

“Eu sinto que, nesta liga, ele é uma das pessoas que realmente já passou pela minha situação ao longo da carreira. Tipo, Jimmy sabe o que eu tenho passado. Estou apenas tentando entender a mente dele o máximo que posso”, revelou Kuminga.

Após uma negociação que se estendeu por quase toda a offseason da NBA, Jonathan Kuminga renovou o seu contrato com o Warriors. Assim, pelo acordo de duas temporadas, o jovem vai receber US$48,5 milhões em salários. Em 259 jogos pelo time, ele tem médias de 12,5 pontos e quatro rebotes.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA