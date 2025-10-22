Boletim de rumores e trocas da NBA (22/10)

1/11 A temporada da NBA começou nessa terça-feira (21), mas os rumores sobre trocas no nosso boletim seguem com tudo no mercado. Clique nas setas para ficar por dentro de tudo. Foto: Reprodução / X

2/11 PACERS GARANTE OPÇÃO DE CONTRATOS DE JARACE WALKER E BEN SHEPPARD - O Indiana Pacers exerceu opções nos contratos de Jarace Walker e Ben Sheppard para 2026/27. A opção de Walker terá um impacto no teto salarial de US$8.478.542, enquanto o impacto salarial de Sheppard será de US$5.031.669. Vale lembrar que os dois jogadores podem virar agentes livres restritos ao fim de 2026/27. Foto: Reprodução / X

3/11 EXTENSÃO DE CONTRATO DE KEATON WALLACE - De acordo com o Hoops Rumors, o contrato de Keaton Wallace foi extendido. Ele receberia o salário integral de US$2.296.274 se permanecesse sob o contrato até janeiro de 2026. Irmão de Cason Wallace, do Oklahoma City Thunder, o jogador era two-way e fez 31 jogos pela equipe de Atlanta na última campanha. Foto: Reprodução/X

4/11 GRIZZLIES EXERCE OPÇÃO DE CONTRATO COM ZACH EDEY - A direção do Memphis Grizzlies exerceu opção de contrato para o pivô Zach Edey. A opção vai até a temporada 2026/27. O impacto salarial de Edey na liga será de US$.332.760. No momento, Edey está fora por lesão e deve desfalcar o Grizzlies por mais algumas semanas. Enquanto isso, o time de Memphis deve ter Jock Landale no quinteto titular. Foto: Reprodução / X

5/11 BLAZERS FECHA CONTRATO COM JAVONTE COOKE - O ala-armador Javonte Cooke fechou um contrato com o Portland Trail Blazers. O período é de dois anos, conforme o Hoops Rumors. Cooke ficou com uma das três vagas de jogador two-way. Aos 26 anos, ele vai fazer sua estreia na NBA. Foto: Reprodução/X

6/11 KNICKS TENTA CONTRATAÇÃO DE GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Segundo o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o New York Knicks tentou trazer Giannis Antetokounmpo para Nova York. A única franquia que queria jogar fora de Milwaukee seria o Knicks no início do mês. A impossibilidade da negociação foi o salário do grego, pois o time teria de enviar peças importantes. Duas vezes MVP, Antetokounmpo afirmou que sonha em seguir no Bucks pelo resto da carreira, mas quer ser campeão o mais rápido possível. Então, se ele achar que o time não tem chances disso em breve, uma troca não está descartada. Foto: Reprodução/X

7/11 RAPTORTS EXERCE OPÇÃO DE CONTRATO PARA DICK E WALTER - O torcedor do Toronto Raptors começa a temporada com boas notícias. A franquia exerceu opção de contratos para 2026/27 dos jogadores Gradey Dick (foto) e Ja'Kobe Walter. A opção de Dick terá um impacto de US$7.131.511, enquanto Walter vai receber US$3.811.800. Os dois serão reservas na nova temporada da NBA. Foto: Reprodução/X

8/11 EXTENSÃO DE CONTRATO DE AARON NESMITH - O ala do Indiana Pacers Aaron Nesmith extendeu o contrato com a franquia. O período é de dois anos, sob valor de US$40,4 milhões. Um dos melhores defensores do time que foi às finais da NBA em 2023/24, Nesmith afirmou recentemente que gostaria de se aposentar no Pacers. Foto: Reprodução / X

9/11 NOVO ASSISTENTE TÉCNICO DE AFILIADA DO KINGS - O ex-jogador Jason Maxiell foi contratado para ser assistente técnico do Stockton Kings da G League. A franquia pertence ao Sacramento Kings. Foto: Reprodução/X

10/11 TARI EASON E HOUSTON ROCKERS NÃO CHEGAM A ACORDO - O ala Tari Eason não chegou a um acordo com o Houston Rockets para a extensão de seu contrato. Com isso, vai entrar na próxima agência livre da NBA como restrito. Ou seja, os times podem fazer uma proposta, mas o Rockets tem a chance de cobrir para ficar com ele. Na estreia do time de Houston em 2025/26, ele não foi bem. Isso porque somou apenas três pontos em seis tentativas de arremessos. Foto: Reprodução/X