Cam Johnson revela como ficou sabendo de troca na NBA

Logo no início da agência livre da NBA, o ala Cam Johnson foi em troca do Brooklyn Nets para o Denver Nuggets. No entanto, foi a segunda vez que o jogador saiu em uma negociação. Ele já sabia como funcionava, afinal. Após passar os últimos dois anos e meio no Nets, ele foi para um time que deve lutar pelo título.

Mas isso foi exatamente o contrário da primeira vez que Cam Johnson saiu em troca. Ele jogava no Phoenix Suns, que havia feito uma final da liga menos de um ano antes contra o Milwaukee Bucks. Ou seja, saiu de um time que ia aos playoffs com frequência e foi para outro que não era exatamente competitivo.

Era apenas a quarta temporada de Johnson na NBA que, até então, não tinha passado pelo sufoco de sair de um time no meio de uma campanha. E ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali. Em entrevista ao podcast The Young Man and a Three, o ala falou como foi a suspresa.

“Foi o que aconteceu quando eu fui em troca de Phoenix para o Brooklyn”, disse Cam Johnson. “Meu irmão mais novo me ligou, então foi meu pai, depois minha namorada na época. E eu não tinha a menor ideia porque eu não estava no Twitter. Eu não tinha conta lá. Então, eu não ouvi nada sobre isso antes. Até que eles me ligaram e disseram que eu tinha sido trocado. E eu lá, pensando ‘estão todos brincando? Já está de madrugada, eu tenho jogo amanhã'”.

De fato, não havia mais jogo para Cam Johnson em Phoenix. Ao lado de Mikal Bridges, ele foi para o Nets para a chegada de Kevin Durant.

Hoje, Cam Johnson entende como funciona melhor a NBA, mas a troca o pegou de surpresa. Afinal, ele fazia um bom ano pelo Suns, o primeiro como titular desde o começo da campanha. Até então, Johnson tinha 36 jogos no quinteto inicial nos três primeiros anos. Só em 2022/23, no entanto, eram 41.

“Mas na última, eu era um candidato a sair em troca por todo o ano. Então, eu meio que sabia que ia acontecer. Assim, meu agente me ligou e disse que eu estava indo para Denver, pois a coisa toda estava sendo concluída. Pouco depois, ele me ligou de novo e confirmou. Pronto, a troca estava feita. As notícias saíram dez minutos depois e eu disse que estava tudo bem”, disse Cam Johnson.

Ele explicou que não gosta de ficar vendo rumores. Johnson acha que as notícias o deixam ansioso com tudo o que acontece antes de uma troca na NBA.

“Eu não fico lendo nada, não me antecipo a nada, pois não adianta. Se eu fico por dentro de tudo antes, isso pode me deixar mal porque não sei qual é o meu futuro. Não é nada saudável ficar sabendo de rumores de troca para quem está ali”, afirmou Johnson.

Por fim, Cam Johnson relembrou o momento em que desconfiou que a sua primeira troca na NBA aconteceria.

“Eu estava vendo umas coisas e li que Kevin Durant queria troca, então eu pensei na hora que estava fora e ia sair de Phoenix”, disse Johnson. “Nem era um rumor real ainda, mas foi um choque”.

