Raul Neto é o quinto jogador brasileiro no Barcelona

Reforço do Barcelona, o armador Raul Neto é o quinto jogador brasileiro a atuar pela equipe espanhola. Após oficializar a assinatura, Raulzinho agradeceu pelo período em que atuou no Pinheiros, do NBB, e afirmou estar pronto para o desafio. Apesar de passar por problemas com lesões, o atleta está totalmente recuperado e quer ajudar seus novos colegas na busca por títulos.

“Estou muito feliz com o convite do Barcelona, com a oportunidade de voltar à Espanha para vestir essa camisa”, disse Raul Neto, via assessoria de imprensa. “Mas isso só foi possível porque o Pinheiros abriu as portas para mim. Então, quero agradecer a todos do clube, ao presidente Brazolin e ao Galvani pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe. Mas, também, aos funcionários e sócios, pela recepção, pelo carinho, por me ajudarem, pelo apoio, para que eu pudesse voltar a jogar no meu melhor nível. Foram poucas semanas, mas suficientes para que eu entendesse porque é um dos clubes de referência no esporte no país”.

Antes de Raulzinho, o Barcelona já contou com outro brasileiro da mesma posição: Marcelinho Huertas. Entre 2011 e 2015, Huertas, que segue jogando no basquete espanhol pelo Tenerife, passou pelo clube, enquanto venceu quatro títulos. Além dele, Anderson Varejão (2001 a 2004), Wesley Sena (2016/17) e Vitor Faverani (2017), atuaram por lá.

“Chego com muita confiança. Já conversei com alguns jogadores, assisti aos jogos e estou preparado para ajudar o time na medida do possível”, afirmou Raul Neto. “Estou no meu melhor momento dos últimos dois anos. Meu joelho se recuperou totalmente, enquanto recuperei o ritmo. Então, estou pronto. Lembro do esforço e penso em todos os momentos difíceis que vivi no ano passado. Mas, agora, cheguei a uma das melhores equipas da Europa como o Barça, para competir e ganhar títulos”.

Em oito anos na NBA, Raul Neto passou por quatro times. Apesar de ser escolha do Atlanta Hawks no Draft de 2013, ele jamais atuou por lá. Então, jogou no Utah Jazz, Washington Wizards, Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers. Mas foi em sua passagem pelo Wizards que ele se destacou. Em 2020/21, por exemplo, ele era um dos principais reservas e foi titular em 22 partidas. Então, nos playoffs, começou três dos cinco jogos naquela edição.

Agora, Raul Neto deixa o NBB para ser o substituto de Nicolas Laprovittola no Barcelona como o quinto jogador brasileiro em sua história.

Volta após lesão

Raul Neto, de 32 anos, atuou pela seleção na última edição das Olimpíadas, mas vinha de lesão. Então, como agente livre, ele acertou com o clube paulista para a disputa do NBB em 2024/25. Mas existia um acordo entre jogador e time para que ele deixasse o Pinheiros caso recebesse uma proposta do exterior.

Em cinco jogos pelo Pinheiros, Raul Neto fez médias de 16.8 pontos, 5.0 assistências e 3.8 rebotes em cerca de 20 minutos.

Assim como na última temporada, o Jumper Brasil transmite jogos ao vivo e com imagens do NBB 2024/25.

Seleção

Há duas semanas, Raul Neto pediu dispensa da seleção brasileira de basquete, que as Eliminatórias da AmeriCup 2025. Lucas Atauri foi convocado em seu lugar.

O Brasil passou sem sustos os dois jogos contra o Paraguai em fevereiro de 2024. Depois, contra o Uruguai e Panamá, sem Raul Neto, o time bateu seus adversários e segue invicto no torneio.

