Jaylen Brown lidera e Celtics vence Timberwolves

Em jogo animado no TD Garden, o Boston Celtics superou o Minnesota Timberwolves, por 107 a 105, em grande noite de Jaylen Brown. A partida foi apertada até os minutos finais na casa do atual campeão da NBA, que mesmo sofrendo, prevaleceu sobre o time de Anthony Edwards. Além disso, a rodada deste domingo (24) ainda contou com outras cinco partidas.

Atualmente, o Celtics é o time com maior sequência de vitórias na NBA. Afinal, esse foi o quinto resultado positivo seguido da equipe, que enfileira vitórias sobre Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Agora, são 14 vitórias em 17 partidas. Portanto, um retrospecto muito forte para começar a defesa do título. O próximo compromisso será nesta segunda-feira (25), em duelo com o Los Angeles Clippers. A equipe é a segunda colocada da Conferência Leste, abaixo apenas do Cavs.

Por outro lado, Minnesota está com exatos 50% de aproveitamento em um começo de temporada com muitas variações. São oito vitórias e oito derrotas até aqui. No entanto, os últimos resultados não são bons. Isso porque são cinco derrotas nos últimos sete jogos disputados. O próximo compromisso será na terça-feira (26), contra o Houston Rockets. Com o resultado, a equipe amarga a 11ª colocação do Oeste. Ou seja, está fora da zona de play-in.

Então, confira como foi o triunfo do Celtics de Jaylen Brown e Jayson Tatum sobre o Timberwolves de Anthony Edwards e Julius Randle.

Celtics quente do perímetro

Não foi uma atuação brilhante de Boston. Mas um ponto comum as vitórias do time aconteceu mais uma vez nesse domingo: A equipe estava quente do perímetro. Aliás, as coisas começaram com uma explosão do grande nome da noite. Jaylen Brown fez os primeiros 15 pontos do time, com cinco bolas de três convertidas. Porém, por muitos minutos, esses foram os únicos pontos do Celtics, o que manteve os visitantes próximos no placar.

A entrada dos reservas, sobretudo Payton Pritchard, deu algum ritmo a equipe a partir do fim do primeiro quarto e começo do segundo. Com o ritmo reestabelecido, Jayson Tatum e Derrick White voltaram muito mais quentes ao jogo, somando 19 pontos em seus minutos no segundo quarto. Uma desvantagem que chegou a ser de seis pontos, assim, se tornou uma vantagem de duas posses até o intervalo.

E parecia que Boston resolveria seus problemas de forma rápida, acima de tudo, no começo do terceiro período. Uma corrida de 24 a 6 levou a equipe a uma vantagem de 19 pontos. O alto volume do perímetro se destacou, mas também as jogadas em alta velocidade e ritmo. Aproveitando algumas falhas da defesa de transição do rival, a equipe encaminhou o resultado.

Porém, a partir daí, o jogo foi duro até a última posse. Os reservas de Minnesota diminuíram a distância rapidamente, e o jogo esteve quase sempre em um território de duas posses. Brown, Tatum e White garantiram sempre que a vantagem fosse mantida. Por fim, uma grande posse defensiva da dupla de astros forçou um arremesso em desespero de Naz Reid, que não conseguiu virar o jogo. Vitória celta, mais uma em 2024/25.

Minnesota dá bons sinais, mas perde

Apesar de não conseguir conter Jaylen Brown no começo de seu duelo com o Celtics, o Timberwolves apresentava uma defesa sólida e atenta para abrir o jogo no TD Garden. Sem Mike Conley, a equipe não encontrava um ritmo ofensivo brilhante, mas tinha um Anthony Edwards quente desde os primeiros minutos e Rudy Gobert dominando o garrafão, seja na defesa ou nos rebotes. A vantagem era de Minnesota no começo.

Para se ter uma noção, Boston só conseguiu oito pontos no garrafão durante todo o primeiro tempo. Mas pode se dizer que depois do forte início, a equipe teve algumas oscilações que custaram um melhor resultado. Algumas desatenções em trocas de marcação e más recuperações na defesa de transição geraram muitos pontos de Boston, que controlou o jogo até o fim do terceiro quarto.

Um ponto a se destacar foi o ótimo jogo de Rob Dillingham. O calouro teve momentos positivos em seus minutos, seja no começo do segundo quarto ou no começo do último, onde marcou pontos seguidos e fez jogadas consistentes para trazer sua equipe de volta ao jogo. No entanto, apesar de forçar um clutch-time na partida, o visitante não conseguiu sequências positivas o suficiente para assumir a liderança em algum momento.

Ainda assim, Anthony Edwards teve bolas importantes no fim, enquanto Julius Randle também foi muito agressivo. Além disso, Gobert teve boas posses defensivas, mesmo quando precisou marcar Brown ou Tatum. Ele deu a chance para seu time em uma última posse com grande trabalho contra Brown nos segundos finais. Mas Boston também conseguiu uma boa defesa do outro lado, resultando em uma bola de Naz Reid no estouro do cronômetro que não caiu.

(8-8) Minnesota Timberwolves 105 x 107 Boston Celtics (14-3)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 28 9 7 0 0 Julius Randle 23 6 2 0 0 Rudy Gobert 10 20 0 0 0 Rob Dillingham 14 0 1 0 0 Donte DiVincenzo 11 3 2 1 1

Três pontos: 15-41; Edwards: 6-11

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 29 2 4 1 1 Jayson Tatum 26 8 4 2 0 Derrick White 19 9 5 1 2 Jrue Holiday 9 4 3 1 1 Al Horford 8 4 4 0 2

Três pontos: 21-56; Brown: 7-10

(2-13) Washington Wizards 103 x 115 Indiana Pacers (7-10)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 17 14 3 1 2 Bilal Coulibaly 17 6 4 1 2 Kyshawn George 15 5 5 0 0 Malcolm Brogdon 15 1 5 1 0 Corey Kispert 15 2 1 1 0

Três pontos: 11-35; Kispert: 3-11

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 22 6 6 1 0 Tyrese Haliburton 21 4 9 2 0 Bennedict Mathurin 16 6 4 0 0 Moses Brown 15 4 0 0 1 Myles Turner 10 10 1 2 1

Três pontos: 12-27; Haliburton: 5-11

Esse texto será atualizado conforme os outros jogos da rodada forem acabando.

