Zion Williamson teria feito troca de agentes após não ir para Knicks

O New York Knicks é o sonho de muitos jogadores na NBA. Afinal, é o maior mercado da liga e joga no Madison Square Garden, um dos ginásios mais importantes do mundo. E não é diferente com Zion Williamson, que tem o desejo de jogar pelo Knicks, mas precisaria de uma troca para acontecer. De acordo com o jornalista Kris Pursiainen, do site Clutch Points, como o objetivo do ala-pivô não aconteceu, ele decidiu mudar de agentes.

Vale lembrar que, em 2019, Williamson tinha como meta jogar pelo Knicks. No entanto, ele foi a primeira escolha daqule Draft pelo New Orleans Pelicans. Então, após iniciar a carreira em New Orleans, seus agentes deveriam tentar a negociação para a equipe de Nova York.

Não aconteceu.

De acordo com fontes de Pursiainen, o fato de seus antigos agentes não conseguirem a troca para o Knicks, foi apenas um dos problemas. Williamson não queria uma extensão contratual com metas, mas por pressão da diretoria do Pelicans, ele aceitou. E como a agência CAA não conseguiu retirar a cláusula, o jogador os culpou.

Apenas para entender, a extensão contratual de Zion Williamson possui metas sobre seu peso. Ele precisa passar por seis checagens de peso ao longo do ano. Por enquanto, a única que “vazou” era de 2021. Na época, ele estava próximo de 150 quilos.

Em 2025/26, por exemplo, 20% do seu salário já estará garantido se ele se mantiver abaixo no índice de gordura corporal exigido pela equipe (10%). Outros 40% se garantem caso ele atue em pelo menos 41 dos 82 jogos da temporada de 2024/25. Se conseguir atuar 51 vezes, garante mais 20%. Por fim, se chegar a 61 jogos, terá o contrato de terceiro ano garantido.

Até o momento, Zion Williamson possui apenas seis das 17 partidas na atual campanha. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, não existe prazo para seu retorno às quadras.

O Pelicans exigiu a mudança em seu acordo no último ano. Agora, o time pode dispensar o jogador se não atingir todas as metas. Apesar de ser algo difícil de acontecer, não seria sequer improvável. Isso porque os relatos apontam que a direção está cada vez mais insatisfeita com ele.

Se Zion Williamson vai em troca para o Knicks, ninguém sabe. Por enquanto, seria quase impossível. Mas em caso de dispensa, segundo Pursiainen, o time seria um dos favoritos.

Futuro em risco

“Zion assinou um contrato de cinco anos com a equipe que começou a vigorar em 2023. Mas os últimos três anos do vínculo já não são garantidos. Isso porque o atleta só disputou 29 jogos na campanha anterior, o que ativou uma proteção. Assim, a equipe pode dispensá-lo sem reflexos financeiras em julho”, explicou Sam Amick, do The Athletic.

Para ter uma ideia, Zion Williamson atuou em apenas 190 de possíveis 407 jogos. Ou seja, ele só jogou em 46.7% das vezes desde 2019.

“Do salário da campanha que vem, 20% volta a ser garantido se Zion ‘passar’ em seis checagens de peso durante o ano. Mais 40% do valor, então, fica assegurado se disputar 41 jogos dessa temporada. O resto da quantia, por fim, está vinculado a participar de 51 ou 61 partidas. Esses últimos objetivos já estão em risco”, concluiu o jornalista.

