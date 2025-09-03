Paul Pierce surpreende e elogia LeBron James: “Chegou a hora”

Paul Pierce é um dos principais haters de LeBron James. Desde que se aposentou da NBA e se tornou analista, o ídolo do Boston Celtics acumula críticas ao astro do Los Angeles Lakers. Parte disso, pela rivalidade que eles acumularam enquanto jogadores nas décadas de 2000 e 2010.

Um elogio de Pierce a LeBron James, desse modo, é inesperado. No entanto, isso aconteceu esta semana. Em entrevista ao Full Court Pass, o ex-jogador reconheceu o camisa 23 do Los Angeles Lakers como o GOAT da atual geração da NBA. Porém, afirmou que está na hora do craque começar a pensar no fim da carreira.

“Acho que essa será a última temporada de LeBron. Ele já jogou 21 ou 22 anos. Foi o GOAT por tanto tempo”, afirmou Paul Pierce. “A gente valoriza o que ele trouxe para o jogo e como carregou o manto desde que Michael Jordan saiu. No entanto, acho que chegou a hora dele. Acho que o tempo dele acabou, mas apreciamos o que ele fez pela NBA“.

O fim da carreira de LeBron James tem sido tema da offseason da NBA. Com mais um ano de contrato com o Lakers, o astro caminha para um recorde histórico de 23 temporadas na liga. Porém, com uma queda esperada de rendimento e o fato de que não está em um grande favorito ao título, não se sabe qual será a decisão do astro em 2026.

A surpresa em relação ao comentário de Pierce, ainda assim, é o fato dele ter chamado LeBron de GOAT. Por conta das rivalidades entre Boston Celtics e Miami Heat/Cleveland Cavaliers, o antigo jogador nunca se mostrou um fã de James. Pelo contrário, sempre fez análises contra o talento do camisa 23, desde os tempos de comentarista na ESPN.

Em maio de 2020, por exemplo, Paul Pierce disse que LeBron James não era um dos cinco maiores jogadores da NBA. De acordo com o ex-atleta, a necessidade do camisa 23 de se unir com outros astros teria atrapalhado ele na disputa com outras lendas.

“O que LeBron fez para construir uma franquia desde a base?”, questionou Pierce. “Bill Russell construiu o Celtics. Nós já tivemos caras como Kareem, Magic, Michael Jordan, Tim Duncan, Kobe, Bird. Estou falando desses caras. Esses jogadores são top 10 de todos os tempos. Ajudaram a construir suas equipes ou continuaram a tradição”.

Portanto, a resposta recente de Pierce sobre LeBron vai na contramão do padrão que ele adotou ao falar do camisa 23 do Lakers.

