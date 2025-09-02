NBA: Knicks analisa três jogadores para última vaga em 2025/26

O New York Knicks conta tem 14 jogadores sob contrato garantido para a temporada 2025/26 da NBA. Desse modo, a franquia ainda tem uma vaga disponível no plantel para a próxima fase regular. Então, três nomes são analisados pela diretoria, de acordo com James L. Edwards, do The Athletic.

Os três jogadores analisados pelo Knicks são: Landry Shamet, Seth Curry e Alec Burks. Eles contam com perfis similares, uma vez que são atletas experientes, com bom arremesso de três e que podem ajudar a segunda unidade de Nova York. Além disso, podem aceitar um acordo mínimo de veterano, para aliviar a folha salarial da franquia.

Shamet passou o último ano com o New York Knicks na NBA. Desse modo, ele já tem química com o atual elenco. No entanto, o ala-armador não teve tanto tempo de quadra que gostaria com a equipe na temporada passada. Em 50 jogos, por exemplo, ele teve médias de 5.7 pontos, 1.2 rebote e 0.5 assistência. Ainda assim, acertou 39.7% dos três pontos.

Seth Curry, por sua vez, acumula experiências por diversos times da NBA. Assim, não teria dificuldade para se adaptar ao Knicks caso assine com o time em 2025/26. Além disso, ele poderia impulsionar o perímetro na segunda unidade de New York, uma vez que acertou 45.6% dos três pontos no ano passado, sendo o líder da liga no quesito.

Leia mais!

Alec Burks, por fim, é o último dos jogadores analisados pelo Knicks para a temporada 2025/26 da NBA. Assim como Shamet, ele também já vestiu as cores do time de Nova York. A primeira passada foi entre 2020 e 2022, enquanto a segunda, em 2023/24. No último ano, o veterano passou pelo Miami Heat, onde acertou 42.5% dos arremessos de três pontos, além de ter tido 7.3 pontos, 2.5 rebotes e 1.1 assistência.

Os três jogadores têm perfis similares e podem se encaixar na rotação do Knicks. Segundo Edwards, assim, a escolha depende do novo técnico do time, Mike Brown. Por enquanto, o treinador não sinalizou interesse específico em nenhum deles.

Knicks no mercado

O Knicks ainda analisa outro nome disponível no mercado para preencher a vaga final do elenco na NBA: o veterano Malik Beasley. Livre da suspeita de participar de um esquema de fraude, o ala-armador pode negociar com as equipes da liga. Desse modo, segundo Jake Fischer, do The Stein Live, New York é um dos interessados.

“New York foi citado como um time que poderia buscar Malik Beasley. Me disseram que o Knicks tem um certo nível de interesse em Beasley desde que as equipes se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs. Agora, o arremessador de elite está prestes a se tornar uma opção inesperada no mercado”, disse Fischer.

