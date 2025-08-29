Antes de Mike Brown, Knicks quase fez história na NBA

Antes de fechar com Mike Brown, o New York Knicks esteve perto de ter a primeira técnica mulher da história da NBA. Isso porque, de acordo com a treinadora Dawn Staley, ela foi entrevista para o cargo da franquia e estava disposta a aceitar uma proposta. A comandante da Universidade da Carolina do Sul revelou o episódio em participação no podcast Post Moves, nesta semana.
“Eu teria que ter feito isso (aceitado ser técnica do Knicks). Não só por mim. Pelas mulheres. Para arrombar essa porta. Eu teria que ter feito isso. É o New York Knicks. Eu sou da Philadelphia, mas é o maldito New York Knicks“, comentou Staley.
Aos 55 anos, Dawn Staley é membro do Hall da Fama do Basquete e treinadora do Gamecocks em três títulos nacionais. Ela disse que estava preparada e se saiu bem em sua entrevista com o Knicks. No entanto, ela questionou a diretoria da franquia se estava pronta para ter a primeira mulher técnica principal da NBA mudaria e como isso mudaria o time de Nova York. Depois, a equipe fechou com Mike Brown.
“Se você me contratasse como a primeira treinadora da NBA, como isso impactaria o trabalho diário? Porque impactaria”, questionou Staley durante sua entrevista com o Knicks. “Vocês vão ouvir perguntas que não precisam ser respondidas se forem treinadores homens. Haverá a mídia e todas essas outras coisas com as quais vocês terão que lidar, com as quais não teriam que lidar ao contratar um homem. Isso os fez pensar: ‘Talvez ela esteja certa’. Senti a energia mudar depois disso. Então, dei um tiro no próprio pé”.
Além de Staley, o time de Nova York conversou com o ex-técnico do Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, o assistente do New Orleans Pelicans, James Borrego, e o assistente do Minnesota Timberwolves, Micah Nori. Isso, antes do Knicks fechar com Mike Brown para a temporada 2025/26 da NBA.
Então, após várias reuniões, o Knicks bateu o martelo e definiu Mike Brown como o seu próximo técnico. O profissional, aliás, está na NBA há 28 anos. Ele foi assistente de Washington Wizards, San Antonio Spurs e Indiana Pacers até conseguir sua primeira chance como treinador, em 2005, no Cleveland Cavaliers. Além disso, comandou o Los Angeles Lakers e foi o principal auxiliar de Steve Kerr no Golden State Warriors. Além disso, como assistente, o novo técnico do Knicks tem quatro títulos da liga, três pelo Warriors e outro pelo Spurs.
O último trabalho de Brown foi no Sacramento Kings. Pela franquia californiana, ele conseguiu um feito. Levou o Kings aos playoffs após 17 anos de jejum. Assim, ganhou o prêmio de técnico do ano pela segunda vez na carreira (a primeira foi em 2009, quando estava à frente do Cavs). Mas, no início da última temporada, Brown foi demitido.
