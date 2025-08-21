Valor do ingresso para ver Luka Doncic contra o Knicks impressiona

De acordo com o mercado de ingressos online TickPick, o ingresso mais cobiçado para a próxima temporada da NBA é para ver Luka Doncic e o Los Angeles Lakers contra o New York Knicks. O duelo será disputado no Madison Square Garden, no dia 1 de fevereiro de 2026. Ainda segundo o site, o valor médio estipulado é de US$1138.

Além disso, o ingresso mais barato para o duelo que terá Luka Doncic, LeBron James e companhia contra o Knicks custa US$474. Aliás, a previsão é que, à medida que o jogo se aproxima, os preços dos tickets para este jogo aumentem ainda mais.

O duelo colocará frente a frente dois ex-jogadores do Dallas Mavericks: Doncic e Jalen Brunson. Eles, que dividiam a armação do time do Texas, agora são protagonistas por Lakers e New York Knicks. O armador de Nova York deixou a antiga equipe em 2022. O esloveno, por sua vez, chegou a Los Angeles na última trade deadline.

Mas, o confronto também pode ser especial por outro motivo. Isso porque há dúvidas sobre até quando LeBron James vai continuar na NBA. O veterano vai para sua 23ª terceira temporada na liga. Enquanto isso, vai completar 41 anos ao término de 2025/26.

Portanto, pode ser sua última atuação no Madison Square Garden, a casa do Knicks. O astro, aliás, nunca escondeu como gosta de atuar no lendário ginásio e já fez grandes partidas por lá.

Jogando na casa do Knicks, Luka Doncic tem um histórico de quatro vitórias e duas derrotas. Por outro lado, LeBron James acumula 23 triunfos e apenas nove reveses em sua carreira na NBA.

Vale destacar o grande interesse em Knicks e Los Angeles Lakers para a próxima campanha. Afinal, ao lado de Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder, são os times que terão mais jogos transmitidos. Cada um das quatro equipes terá 34 partidas exibidas entre ABC, Amazon Prime Video, ESPN, NBC e Peacock.

Da mesma forma, além do alto valor do ingresso para ver Luka Doncic contra o Knicks, o duelo também deve ter grande audiência nos EUA. A partida fará parte Sunday Night Basketball da rede NBC. Ou seja, tido como o principal jogo para encerrar a semana da NBA. Por fim, as equipes também vão se encontrar na casa do Lakers, no dia 8 de março. Esse confronto terá o mesmo destaque no domingo da NBC.

