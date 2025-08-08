Troca levaria Giannis Antetokounmpo ao Knicks

O New York Knicks aparece como um dos grandes favoritos em uma eventual troca pelo astro Giannis Antetokounmpo. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o grego quer vencer mais um título na NBA antes de se aposentar da liga. Embora não tenha formalizado o pedido, é certo que o jogador conversou com a diretoria após os movimentos na atual offseason.

Acontece que o Milwaukee Bucks pouco fez para agradar Giannis Antetokounmpo na agência livre. A única movimentação em favor do duas vezes MVP foi a contratação do pivô Myles Turner. No entanto, para isso acontecer, o Bucks dispensou Damian Lillard. Definitivamente, não era o que Antetokounmpo queria.

Como Lillard ficaria toda a próxima temporada da NBA fora de ação, o Bucks abriu seus negócios mandando embora o jogador que Antetokounmpo tanto pediu em troca há dois anos. Como resultado, ele não gostou do que houve e passou a monitorar tudo o que a franquia fazia na agência livre.

De fato, o Bucks fechou com vários jogadores, mas em boa parte reservas no time nos últimos anos da equipe. De novidade, só Myles Turner e o experiente Gary Harris. Depois, acertou com Cole Anthony, dispensado pelo Memphis Grizzlies. Não chegou nenhum astro em troca, enquanto o Knicks chegou a pedir aos diretores de Milwaukee o que seria necessário para fechar um negócio.

Então, os rumores apontam que se Giannis Antetokounmpo sair em troca, seja na offseason ou na trade deadline da NBA, o Knicks teria alguma “vantagem”. De acordo com o jornalista Grant Hughes, do site Bleacher Report, existe uma chance de acontecer um negócio triplo, envolvendo o Brooklyn Nets.

Neste caso, o Bucks ficaria com o ala-pivô Karl-Anthony Towns (Knicks), Danny Wolf (Nets) e três swaps na troca. Ou seja, direito de inverter picks com o time de Nova York. Por outro lado, o Knicks receberia Antetokounmpo, e o Nets teria Josh Hart e duas picks de segunda rodada.

Apesar de não ser o ideal para o Bucks, por conta das escolhas de Draft, a troca com o Knicks seria uma forma de dar ao astro uma chance de ser campeão da NBA mais uma vez. Isso porque o time não terá condições de fazer isso com o atual grupo.

Mas para acontecer a troca para o Knicks, Antetokounmpo teria de pedir isso ao Bucks. O time não vai abrir mão do astro por vontade própria, então teria de partir do próprio jogador.

Seja como for, uma troca entre Bucks e Knicks deve ter mais atrativos. De acordo com rumores, o time poderia aceitar algo como três ou quatro escolhas de primeira rodada, além de jogadores jovens para poder iniciar uma reconstrução de seu elenco na NBA. Ou seja, só pode acontecer caso mais equipes entrem no negócio.

Vale lembrar que o Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos, enquanto o site da NBA dá ao time um sexto lugar no Leste.

