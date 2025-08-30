Novidades: NBA lista dez jogadores que podem ir ao All-Star Game

A próxima temporada da NBA deve ter algumas boas novidades entre os jogadores que vão ao All-Star Game. Isso porque astros como Damian Lillard, Tyrese Haliburton e Jayson Tatum estão fora da campanha em 2025/26. Ou seja, ao menos duas ou três vagas foram criadas só pelo mesmo motivo.

De acordo com o site oficial da NBA, cerca de dez jogadores podem estrear no evento festivo. Entre eles, estão alguns nomes que andam chamando a atenção há tempos e que não conseguem entrar na lista final.

O All-Star Game da NBA é um evento de popularidade. Então, em geral, são jogadores de times com mais fãs. Por outro lado, outros aparecem muito nas votações pelo estilo de jogo. LaMelo Ball, por exemplo, ficou fora da disputa mesmo sendo um dos líderes de votos dos torcedores. Isso porque a liga usa pesos maiores para selecionar via imprensa e os próprios atletas.

Além disso, ainda existem jogadores que apenas não gostam do All-Star e pedem até para não levarem votos, como Jimmy Butler. Em uma entrevista recente, o ala do Golden State Warriors pediu aos fãs que não lembrassem de seu nome na votação. Afinal, ele prefere descansar no período.

Por outro lado, outros jogadores amam fazer parte do jogo festivo da NBA, como Stephen Curry e LeBron James. No entanto, vale lembrar que o jogador do Los Angeles Lakers, com uma lesão, foi convocado, participou dos treinos, mas não jogou em 2025.

Pensando em eventuais pedidos de dispensa de jogadores por lesão, o site da NBA divulgou dez nomes que podem ir pela primeira vez ao All-Star Game. A publicação lembra que no último ano, nada menos que cinco fizeram suas estreias. Entre eles, Victor Wembanyama e Cade Cunningham.

Vale informar que a campanha dos times até o fim de janeiro ajuda muito. Nem sempre pela votação popular, mas dos técnicos, que formam as equipes reservas do All-Star Game. O Atlanta Hawks de 2015, por exemplo, mandou quatro jogadores. Além de Al Horford e Paul Millsap, que repetiram a dose outras vezes, os treinadores indicaram Kyle Korver e Jeff Teague. Foi a única participação de ambos.

Dez jogadores que a NBA indica para o All-Star Game

Chet Holmgren

Campeão da NBA com o Oklahoma City Thunder, o pivô Chet Holmgren vai para o seu terceiro ano na liga, mas ainda não teve a chance de ir ao All-Star. Por conta de uma lesão, ele se machucou no início da última temporada e só voltou dias antes do evento. Mas em 2025/26, Holmgren teria a grande oportunidade da carreira até aqui.

OG Anunoby e Mikal Bridges

Dos quatro grandes nomes do New York Knicks, OG Anunoby e Mikal Bridges ainda não foram ao All-Star Game da NBA. Enquanto isso, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns já jogaram algumas edições.

Então, se o Knicks fizer um grande início de temporada, aí estaria a maior chance de ambos entrarem pelo voto dos técnicos.

Franz Wagner

Paolo Banchero, seu colega no Orlando Magic, já foi ao All-Star Game. Então, se continuar se desenvolvendo assim, o alemão Franz Wagner pode ser escolhido pela primeira vez na carreira na NBA.

Ivica Zubac

O pivô Ivica Zubac, do Los Angeles Clippers, já fez por merecer na última campanha da NBA. Então, ele tem a chance de fazer parte do grupo na próxima temporada se seguir no mesmo ritmo.

Jamal Murray

Todo ano reclamam que Jamal Murray nunca vai ao All-Star Game da NBA, mas entre os jogadores de sua posição, fica bem difícil mesmo. E ainda tem o fato de que o atleta do Denver Nuggets mostra o seu melhor basquete só nos playoffs, enquanto a fase regular é um pouco mais inconstante.

Outros jogadores

Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Norman Powell (Miami Heat)

Amen Thompson (Houston Rockets)

Ausar Thompson (Detroit Pistons)

