Opção de troca envolve Warriors e mais três times na NBA

A offseason da NBA está pouco movimentada nas últimas semanas. No entanto, os rumores não param de surgir e há a expectativa de alguns negócios aconteçam em breve. Um deles seria uma troca envolvendo o Golden State Warriors e outros três times da NBA, de acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints.

A troca entre os times da NBA seria centrada em Jonathan Kuminga. O ala-pivô ainda não assinou um contrato para a próxima temporada, enquanto aguarda uma oferta de um outro time que não do Golden State Warriors. No entanto, a chance mais provável dele sair do time de San Francisco é através de uma sign and trade.

Diante disso, o Sacramento Kings surge como um interessado. Após mais uma temporada decepcionante na NBA, o time poderia apostar no jovem do Warriors para tentar unir a Domantas Sabonis e DeMar DeRozan. Desse modo, teria um bom garrafão, enquanto Dennis Schroder e Zach Lavine seriam os armadores.

Para conseguir Kuminga na troca, o Kings enviaria ao Golden State Warriors o armador Devin Carter e uma escolha de primeira rodada em 2027. Além disso, Golden State receberia Haywood Highsmith, uma vez que o Miami Heat também estaria envolvido no negócio. A franquia de San Francisco, assim, teria novos atletas para aumentar a profundidade do elenco, enquanto liberar um jogador insatisfeito.

O Heat, por sua vez, receberia Malik Monk do Kings e KJ Martin, vindo do quarto time da NBA na troca: o Utah Jazz. A equipe de Salt Lake City, por fim, ficaria com Terry Rozier e escolhas de primeira rodada em 2027 e 2029.

No geral, a troca seria benéfica para o Warriors e os outros três times da NBA. Embora o Kings precise abrir mão de Monk, Carter e escolhas de Draft, teria em Kuminga uma peça jovem para formar um garrafão poderoso com Sabonis. Porém, a franquia precisaria definir a situação de Keegan Murray, ala-pivô titular do time.

O Heat, por sua vez, receberia na troca um dos melhores reservas da NBA em Monk. Na temporada passada, ele teve médias de 17.6 pontos, 5.2 assistências e 3.8 rebotes vindo do banco. Além disso, Miami se livraria de Terry Rozier. O Jazz, por fim, teria mais escolhas de Draft para acumular, seguindo o padrão do CEO Danny Ainge.

Portanto, confira os detalhes da troca entre quatro times na NBA:

Warriors recebe: Devin Carter, Haywood Highsmith e escolha de 1ª rodada em 2027 (via Kings)

Kings recebe: Jonathan Kuminga

Heat recebe: Malik Monk e KJ Martin

Jazz recebe: Terry Rozier e escolhas de primeira rodada em 2027 e 2029 (via Heat)

