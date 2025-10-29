NBA: Pacers perde mais jogadores por lesão

O Indiana Pacers segue perdendo diversos jogadores por lesão na temporada 2025/26 da NBA. Já sem Tyrese Haliburton por toda a fase regular, a franquia anunciou os desfalques de Obi Toppin e Ben Mathurin na terça-feira (28). Assim, os dois se juntam a Andrew Nembhard e TJ McConnell.

Continua após a publicidade

Ben Mathurin sofreu a lesão em jogo entre Indiana Pacers e Memphis Grizzlies. De acordo com o time, ele teve uma torção em um dedo do pé direito. Como resultado, ficará fora por uma semana e será reavaliado pela equipe médica após o período. Desta forma, o armador deve perder pelo menos os quatro próximos jogos da franquia.

A lesão interrompe um bom início de ano de Mathurin na NBA. Em um elenco desfalcado, ele assumiu o comando da equipe e vinha tendo boas atuação. Em dois jogos, por exemplo, ele teve médias de 31 pontos, sete rebotes e 2.5 assistências, além de 50% de acerto nas tentativas do perímetro.

Continua após a publicidade

Obi Toppin, por sua vez, virou desfalque após o último jogo do Pacers na NBA. Diante do Minnesota Timberwolves, o reserva ficou apenas 17 minutos em quadra após sofrer uma distensão no tendão da coxa direita. A ausência dele, desse modo, deve ser de pelo menos um mês, uma vez que a contusão foi mais séria que a de Mathurin.

O ala-pivô também vinha de um bom início pelo Pacers na NBA. Embora reserva, ele teve média de 27.3 minutos em três jogos, com 14 pontos, 6.7 rebotes e um roubo por partida.

Leia mais!

Com mais dois jogadores fora por lesão, o Pacers ampliou a lista de desfalques na NBA. Para esta semana, oito atletas estão sob cuidados médicos, sendo o maior número de ausências em toda a liga. Desta forma, o técnico Rick Carlisle terá apenas dez nomes para o jogo contra o Dallas Mavericks nesta quarta-feira (29).

Continua após a publicidade

Toppin e Mathurin, aliás, se juntam a outros jogadores importantes do Pacers. O principal deles é Tyrese Haliburton, que está fora por toda temporada após romper o tendão de Aquiles. O armador reserva, TJ McConnell, enquanto isso, ficará um mês fora por uma lesão na coxa. Já Andrew Nembhard machucou o ombro esquerdo na abertura da fase regular.

Por fim, o time não deve ter os reservas Taelon Peter, Johnny Furphy e Kam Jones. Portanto, para conseguir contornar os desfalque, o Pacers contratou o armador Mac McClung para a sequência de campanha na NBA.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA