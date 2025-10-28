NBA elege melhores jogadores da primeira semana de temporada

A NBA anunciou nessa segunda-feira (27) que Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama foram eleitos os melhores jogadores da primeira semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O craque do Milwaukee Bucks ganhou o prêmio pela 28a vez na carreira, enquanto o jogador do San Antonio Spurs levou a honraria pela segunda vez.

Continua após a publicidade

Giannis Antetokounmpo, antes de tudo, liderou o Bucks a duas vitórias em três jogos nesse início de campanha. O astro registrou médias de 36,0 pontos, 16,0 rebotes e 7,0 assistências no intervalo. Ele converteu mais de 68% dos seus arremessos de quadra e, além disso, acertou quatro de seis tiros de longa distância. Os resultados, por fim, colocaram a equipe na terceira posição do Leste.

“Giannis é o melhor jogador do planeta, pois é um monstro em quadra. Ele afeta o jogo de tantas formas só por entrar em quadra. As pessoas nem se impressionam mais que tenha 20 rebotes em um jogo, por exemplo. Ou que faça 31 pontos em uma noite com sete assistências, enquanto fecha o garrafão todas as noites. Todo mundo já encara como algo normal, em síntese”, elogiou o colega Cole Anthony.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, por sua vez, comandou o Spurs a triunfos nos três jogos iniciais da campanha. O atleta francês anotou 33,3 pontos e 13,3 rebotes, enquanto converteu quase 57% dos arremessos de quadra. Ele ainda somou 18 tocos e, ao mesmo tempo, só dois erros de ataque. Com isso, tornou-se o primeiro jogador da história da liga a abrir uma campanha com 100 pontos e 15 tocos em três partidas.

As grandes atuações confirmam a recuperação do jovem, pois ele ficou afastado das quadras no fim da última temporada para tratar coágulos sanguíneos. “Eu vi o que é encarar a chance de perder muita coisa, então não vejo mais o basquete como algo seguro. Estou me divertindo mais em quadra porque reconheço o valor do que vivo”, contou o craque.

Continua após a publicidade

Outras menções

Além de Antetokounmpo e Wembanyama, outros dez jogadores foram citados na primeira votação de melhores da semana da temporada da NBA. A lista inclui sete atletas já eleitos para All-Star Games na carreira antes.

LaMelo Ball (Hornets), Donovan Mitchell (Cavaliers), Norman Powell (Heat), Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Maxey e VJ Edgecombe (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, no Oeste, receberam menções: Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic, Austin Reaves (Lakers) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA