Dominante no Spurs, Victor Wembanyama manda recado à NBA

O jovem astro Victor Wembanyama chocou a NBA, nessa quarta-feira (22), pela atuação dominante na vitória do San Antonio Spurs sobre o Dallas Mavericks. Mesmo fora de casa, o Spurs levou a melhor no clássico texano por 125 a 92. Ou seja, uma vantagem de 33 pontos no placar.

O detalhe é que Victor Wembanyama destruiu o rival em apenas 30 minutos. Afinal, o francês fez 40 pontos, 15 rebotes e três tocos. Além disso, ele acertou 15 dos 21 arremessos de quadra que tentou. Portanto, um aproveitamento de 71%. Ao final do jogo, o craque do Spurs mandou um recado à NBA.

“Hoje, eu tive muito mais controle sobre mim mesmo. A mente? Não me preocupo com isso porque vi como é ser confrontado com a possibilidade de perder muito, seja na carreira ou na saúde. Então, não estou mais deixando de valorizar isso. E o corpo? Estou me divertindo mais agora que não tenho tanta dificuldade para me movimentar”.

“Só Deus sabe o quanto eu trabalhei nesta offseason. E isso é só o começo. Ainda tem muita coisa que eu quero acrescentar ao meu jogo. É que algumas coisas precisam de tempo. Hoje, senti que tudo se encaixou, que estava no meu lugar”, disse o pivô de 21 anos do Spurs.

Victor Wembanyama foi tão protagonista na vitória do Spurs que fez um astro consolidado da NBA, como Anthony Davis, parecer um jogador comum. Com o pivô Dereck Lively pendurado em faltas, sobrou para o camisa 3 a missão de tentar parar o francês. E Davis reconheceu que não deu conta.

“Acho que vocês não entendem que, quando você tem um cara de mais de 2,25 metros na sua frente, ninguém vai bloquear o arremesso dele. Afinal, ele arremessa por cima de você. Nesse ponto, você só reza para que ele erre. Ele nos colocou em apuros com faltas. Todos os nossos pivôs ficaram pendurados, e isso tira a agressividade da defesa”, afirmou Davis.

Com a atuação assombrosa, Victor Wembanyama alcançou algumas marcas na NBA. Ele se tornou o primeiro jogador na história com pelo menos 40 pontos, 15 rebotes, 70% de aproveitamento e zero turnovers.

Treino com lendas da NBA

Pouco antes de sua terceira campanha no Spurs, Victor Wembanyama treinou com algumas lendas da NBA. Com Hakeem Olajuwon, o jovem buscou evoluir seu jogo ofensivo. Para muitos, o ex-pivô do Houston Rockets é o melhor da história no jogo de costas para a cesta. O trabalho de pés apurado, a movimentação e a fluidez são marcas registradas de Hakeem. Ou seja, ele foi um verdadeiro mestre perto da cesta.

Nesta offseason, Victor Wembanyama ainda trabalhou com Kevin Garnett. Ídolo do Minnesota Timberwolves e campeão pelo Boston Celtics, o ex-ala-pivô deu dicas ao francês sobre a canalização da energia em quadra. Garnett, aliás, era um jogador que atuava sempre com muita intensidade. Além disso, foi um dos mestres no trash talk (insultos e provovações).

Wembanyama volta à quadra nesta sexta-feira (24), quando o Spurs enfrentar o New Orleans Pelicans, fora de casa. A bola vai subir às 21h (horário de Brasília) para o duelo entre o francês e Zion Williamson.

