Após Luka Doncic, Lakers perde outro armador

Time de Los Angeles venceu dois dos quatro jogos de 2025/26

luka doncic lakers armador Fonte: Reprodução/X

Depois de perder Luka Doncic por lesão, outro armador do Los Angeles Lakers será desfalque. De acordo com Dave McMenamin e Shams Charania da ESPN, Gabe Vincent está fora dos próximos jogos da equipe. O prazo mínimo, segundo os jornalistas é de duas semanas. Ele passou uma ressonância magnética no tornozelo esquerdo nessa segunda-feira (27).

Vincent sofreu a lesão no último domingo (26), no duelo contra o Sacramento Kings, com vitória por 127 a 120 para o Los Angeles Lakers. O lance ocorreu no início do terceiro quarto. Então, o atleta deixou a quadra utilizando uma bota no pé. Na partida seguinte, contra o Portland Trail Blazers, ele chegou de muletas para assistir ao jogo.

Gabe Vincent foi titular na abertura de 2025/26 depois de boa pré-temporada. Em quatro partidas, ele teve médias de 16,3 pontos, 3,0 assistências e 1,0 rebote. Números melhores do que atingiu ao longo dos seus seis anos de carreira. Afinal, suas médias são de 7,1 pontos, 2,0 assistências e 1,6 rebote por jogo. Como resultado, foi titular nas três primeiras partidas do Lakers na NBA.

O jogador é mais um desfalque para o time de Los Angeles no início desta temporada. Ele havia entrado no lugar de LeBron James, que se recupera de lesão no nervo ciático. Além disso, o armador Luka Doncic está fora do Lakers por conta de uma contusão na perna esquerda e uma torsão no dedo da mão esquerda.

Enquanto isso, o pivô Jaxson Hayes (lesão no pé), Maxi Kleber (abdómen), o novato Adou Thiero (joelho) também são desfalques. Marcus Smart (quadríceps) é outro que não está à dispisção.

Com as lesões de LeBron James e Luka Doncic, o ala-armador Austin Reaves passou a ter um maior destaque. O jogador foi o destaque do duelo contra o Sacramento Kings. Isso porque marcou 51 pontos, recorde de sua carreira, nove assistências e 11 rebotes. Na partida seguinte, anotou 41 pontos, cinco assistências e quatro rebotes na derrota para o Blazers. A tendência é que o técnico JJ Redick coloque Reaves como armador nos próimos jogos.

Por fim, apenas sete jogadores do Los Angeles Lakers estavam disponíveis em tempo integral contra o Blazers. Também tinha outros três atletas, que possuem contratos two-way. O Lakers começou o jogo com Austin Reaves, Deandre Ayton, Rui Hachimura, Jarred Vanderblit e Jake LaRavia. Assim, usou a terceira escalação titular diferente em quatro jogos na temporada 2025/26.

