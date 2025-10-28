“Jonathan Kuminga tem sido incrível”, elogia técnico do Warriors

Dizem que Jonathan Kuminga nem sempre teve uma relação tranquila com o técnico do Golden State Warriors durante os primeiros anos da carreira. Mas, nos jogos iniciais da temporada, Steve Kerr não tem nada além de elogios ao jovem talento. O ex-armador reconheceu que, depois de idas e vindas, o ala-pivô vive uma de suas melhores fases. Com isso, encontrou o seu lugar no time de San Francisco.

“Jonathan tem sido incrível, antes de tudo. Parece que, por fim, ele achou o seu espaço atuando ao lado de Draymond [Green] e Jimmy [Butler]. Dá para sentir durante os jogos. A forma como tem sido presente nos rebotes e ataca a cesta, em particular, são as coisas que o fazem especial. É o que temos visto nesse início de campanha”, elogiou o veterano treinador.

O início de campanha, a princípio, é uma reviravolta para Jonathan Kuminga. Afinal, ele passou parte da última campanha do Warriors fora da rotação. Depois, viveu um longo impasse com a franquia para renovar o seu contrato e indicava ter interesse em mudar de ares. Kerr, no entanto, garante que nunca deixou de contar com o jogador pelo seu vigor em quadra.

“A sua condição atlética e força física são virtudes das quais precisamos muito. Por isso, quando Jonathan joga com esses talentos e habilidades, acho que a nossa equipe muda. O nosso coletivo, certamente, melhora. E, ao mesmo tempo, o seu jogo também cresce bastante. Não há muito mais o que dizer. Ele tem sido simplesmente ótimo”, concluiu o satisfeito técnico.

Na tábua

Um dos pontos em que Jonathan Kuminga mais vem agradando o técnico do Warriors é na tábua. Ele já pegou 32 rebotes nos primeiros quatro jogos da equipe. Os 8,0 rebotes por partida é quase o dobro do que registra na carreira e, além disso, sua melhor marca na carreira com folga. O ala-pivô admite que fazer um melhor trabalho nesse quesito, a princípio, era um dos seus objetivos na temporada.

“Se vejo a bola no ar, a minha função é persegui-la. Eu tenho que pegar esses rebotes, pois eles ajudam o time a vencer os jogos. É algo que estou tentando fazer com mais força desde o início da minha carreira. Mais do que isso, rebotear é um aspecto do jogo que gosto bastante. Estou me esforçando para pegar cada vez mais deles”, contou o jogador de 23 anos.

Era comum se criticar o fato de Kuminga ter impacto em jogos só quando pontuava em volume. Seu esforço nos rebotes, então, é o sinal de uma mudança de mentalidade. “Eu estou comprometido em entrar em quadra e jogar. Fazer o meu papel, sem importar o que aconteça. Tenho que ser bem participativo e ativo, mesmo que os arremessos não estejam caindo”, concluiu o jovem.

Passador

O rebote não foi o único quesito em que Kuminga registrou um aumento significativo. As assistências do ala-pivô, por exemplo, também estão em alta. Ele acumulou 16 passes decisivos nos primeiros quatro jogos da campanha, enquanto a sua média da carreira está em só 1,8. Steve Kerr crê que isso não seja uma melhora pontual, mas uma tendência bem positiva.

“O seu passe melhorou de forma sensível. Ele tem feito ótimo passes não só nos jogos, mas durante os treinos também. Acho que a sua visão de quadra, em particular, está muito mais apurada. E, além disso, gosto da abordagem e espírito com que atua. Dá para ver que está mais confiante, pois sente que está integrado e faz parte do time”, finalizou Kerr.

