Site indica que Warriors deveria tentar troca por Derrick White

Claro que não chega a ser um rumor, mas a direção do Golden State Warriors já teve interesse em troca por Derrick White, do Boston Celtics. E, claro, o time de San Francisco fez movimentações para manter o ala Jonathan Kuminga no fim da agência livre da NBA. Mas a ideia de ter White pode voltar a circular nos bastidores do Warriors.

Isso porque Derrick White é um dos melhores jogadores da NBA nos dois lados da quadra e seu salário (US$28.1 milhões) é “convidativo” para um negócio. E ainda tem o fato de que Kuminga, apesar de virar titular em 2025/26, tem contrato de US$22.5 milhões. Sem contar que ele rejeitou várias propostas do time na offseason e bateu o pé para ficar com a opção.

Não ficou, no fim das contas. Mas todo o desgaste com Jonathan Kuminga na agência livre fez a direção dar a ele um vínculo de apenas dois anos. Então, o Warriors não teria muitos problemas em tentar uma troca envolvendo o ala se fosse para melhorar o elenco imediatamente.

De acordo com Greg Swartz, do site Bleacher Report, a base da troca por Derrick White deve ter Kuminga pelo lado do Warriors. Não é possível fazer uma negociação direta de um pelo outro, pois os dois times estão acima dos níveis de taxas da NBA. Mas se envolver um terceiro time ou outras peças, pode funcionar para os dois lados.

O Celtics, por enquanto, não quer saber de troca alguma com o Warriors ou qualquer outro time. Afinal, a franquia de Massachusetts está apenas começando a entender como funciona o atual elenco e ainda tem o fato de que uma nova direção assumiu agora. Por outro lado, o negócio nem pode acontecer agora. Como Kuminga assinou na agência livre, ele só pode sair depois do dia 15 de janeiro.

De qualquer forma, é certo que o Celtics estará de olho no mercado de troca da NBA. O time passou por várias mudanças em seu elenco na última offseason, então vai ouvir propostas até fevereiro, na trade deadline.

Mas, pelo lado do Warriors, abrir mão de um ala alto por um jogador como White, pode limitar as opções do técnico Steve Kerr em sua rotação. Hoje, o calouro Will Richard, com 1,95m, vem sendo o principal reserva de Jimmy Butler. E mesmo com Al Horford disponível, Kerr vem usando Draymond Green mais como pivô.

A troca por White é possível e faz sentido por conta de sua capacidade de defender e atacar em níveis similares, enquanto ele ainda pode ajudar na organização ofensiva. Mas para conseguir isso, o Celtics pode e deve fazer jogo duro. Apesar de não competir por playoffs em 2025/26, o time quer contar com o jogador para a próxima campanha da NBA.

Reforços?

A temporada 2025/26 da NBA acabou de começar, então a direção do Warriors não vem pensando muito nisso agora. Mas é pouco provável que todo o atual elenco seja mantido para depois de fevereiro. Afinal, a franquia fez trocas em quase todos os anos na trade deadline.

Nas próximas semanas, o Warriors deve ter a volta de De’Anthony Melton, que se recupera de lesão. Enquanto isso, Seth Curry estaria perto de retornar (até dezembro). Ele foi dispensado pouco antes do começo da nova campanha por flexibilidade financeira.

Por enquanto, nada deve acontecer. Mas a partir do dia 15 de janeiro, quando vários jogadores ficarão disponíveis para troca, o mercado da NBA vai aquecer.

Continua após a publicidade

